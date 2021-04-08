後疫情下的台灣旅遊亮點

時序進入春天，萬物生機盎然，台灣旅遊業在經歷過疫情寒冬後，會回溫而春暖花開嗎?島內旅遊還有其他玩法嗎?不能出國的日子就多多認識台灣之美吧！

【文‧黃小玲】

一場COVID-19疫情限縮了人們的旅遊軌跡，霎時，各國封城，邊境關閉，停班停課或遠距上班、線上教學，甚至造成了失業潮及店家倒閉潮，人們的生活彷彿被按下了暫停鍵，全世界幾乎都凍結在自己的國家內。鎖國的禁令何時解除全仰賴疫苗的注射率及防疫成效，在全球其他國家正一步步邁向全民注射、全民防疫的目標時，台灣官員和名嘴們還在為爭取疫苗進口、疫苗數量及哪種疫苗有效爭論不休。而最受疫情衝擊的觀光旅遊只能思索該如何自救，以及如何因應後疫情時代的種種變革，這些都是台灣觀光旅遊業刻不容緩的議題。

至於台灣本土旅遊，相較於二○二○COVID-19剛蔓延時期，大部分民眾因寒蟬效應選擇不出門、不群聚，讓觀光遊憩區、飯店、百貨大受衝擊；現在則隨著時間推移及台灣疫情受到控制呈現逐步復甦的態勢。只是遭受過大衝擊的台灣觀光旅遊業歷經裁員、縮編甚至倒閉的困境後該如何重新出發﹖如何在旅遊市場回溫時搶得先機﹖這都有待台灣觀光旅遊業者隨著政令滾動式地來改變因應。

玩出新意、新興遊憩亮點產生

何時重啟國外旅遊尚不可期，然而根據觀光局統計，台灣每年約一千七百萬出國旅遊人次，現全數留在國內，加上鎖國沉悶已久，急需外出旅遊舒壓，台灣觀光旅遊業能否滿足這樣龐大的旅遊需求，島內旅遊還能玩出什麼新花樣，在在考驗台灣旅遊業的智慧和行銷能力。

因此，新興遊憩方式或旅遊亮點便應運而生，政府也積極協助地方打造在地遊憩亮點，例如：日月潭花火音樂嘉年華、東海岸大地藝術節暨月光．海音樂會、菊島澎湖灣跨海馬拉松路跑活動、生態賞鷗暨海上看馬祖、濱海追風單車遊、宜蘭綠色博覽會…等。結合在地人文與自然觀光資源，創造出新興遊憩主題，促進整體觀光發展。在旅遊業者部分，則推出新的旅遊行程用以製造話題，如一日追雙塔、飆台灣四極點之旅、觀光列車環台遊、郵輪跳島遊…等。

美學觀光列車

「鳴日號」正式啟動

二○二二年為「鐵道旅遊年」，交通部臺灣鐵路管理局致力於建立以軌道為主的旅遊型態，分階段陸續建置八大區域鐵道旅遊中心，第一階段為：南港、花蓮、枋寮、新左營、新烏日；第二階段為：基隆、羅東、臺東，並打造「鳴日號」等觀光列車和車站禮賓候車室，其中首座禮賓候車室位於花蓮，導入美學設計、融合在地特色元素，並提供精緻茶點，將是臺鐵百年來第一座禮賓候車室，讓旅客有全新的鐵道旅遊體驗及享受。

做為台灣觀光旅遊產業的龍頭─雄獅旅遊，搭上鐵道旅遊年的列車，與臺灣鐵路局合作規劃，以「鳴日號」串聯觀光場域，整合官方與民間的資源，提供「以人為本」的高端服務、推廣米其林美食、帶領旅客體驗產地食材，促進旅客與在地文化的交流，啟動台灣鐵道旅遊。雄獅集團董事長王文傑表示，雄獅集團未來會全力發展「軌道觀光」，為提升和強化旅客體驗的服務能量，從行前、行中到行後的規劃，鳴日號至少已投入三五○個集團人力，並引進五星級飯店和航空公司管理人才提供服務訓練，將整合多元交通和場域，搭配臺鐵八大區域鐵道旅遊中心的成立，打造出如日本、瑞士般國際等級的鐵道旅遊，帶動國旅市場的新契機！

飯店業做出差異化

提升服務質感

飯店業者部分，疫情衝擊下，除配合政府政策落實防疫措施外，更加倍用心創造特色風格及提升服務品質，展現韌性在困境中成功突圍。如國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店．桃園館，是以海洋元素的國際觀光飯店，與XPARK水族館、桃園新光影城都位於桃園高鐵／機場捷運旁的置地廣場內。在貴賓進入大廳時即以熱像儀感應防疫，並每日全面消毒四次。尤其特別的是客房送水是由小企鵝機器人服務，互動上既安全又有趣，深受大家的喜愛。

另外，國泰飯店觀光事業另個亮點，為去年底剛開幕的「巧虎夢想樂園」，一樣位於置地廣場，開幕迄今非常受到小朋友的歡迎，近三百坪的空間和各式主題遊樂設施，讓親子瘋狂暢玩，是桃園最大的室內親子遊樂館。而為了防疫，嚴格控制每日的入館人數，就是為了打造一處可以安心玩樂的天地。

疫情的風暴還未止歇，邊境也尚未解封，出國旅遊還沒確定時日，旅遊泡泡費用高昂又有諸多限制，而且安全性也有待評估。所以有好山好水好風情的台灣，仍然有許多秘境和玩法可以深入探索，無法出國的日子就在國內旅遊舒放身心囉！