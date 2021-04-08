火燒車燒出電池管控漏洞

電動車近年頻頻傳出火燒車意外，究其原因大多是出在鋰離子電池更換時的品質沒有管控好，除了使用者的習慣養成外，法規上也有很大的瑕疵。

【文﹒張環城】

桃園客運修車廠發生火災案，共造成四輛中型電動巴士及三輛大型電動巴士燒毀。經到桃園消防局了解，車輛均使用鋰離子電池，起火原因目前雖然還在深入調查中，但初步研判是因鋰離子電池的問題，而引發這起重大火燒車。

消防局指出，因為近年來鋰離子電池產品逐步佔據二次電池市場，因能量密度高、無記憶效應、壽命長等優點而廣泛運用於手機、平板電腦、穿戴設備及行動電源等3C產品，且隨著全球暖化、氣候變遷的影響及節能減碳的意識抬頭，鋰離子電池也常運用於大部分之電動車（包括電動汽車、電動巴士、電動機車、電動自行車、電動輔助自行車等），電動車系列運用鋰離子電池逐漸普及。

電動自行車最易火燒車

更換鋰離子電池需謹慎

因此，近幾年來，類似電動車之火災案件似有增加之趨勢。桃園市政府消防局統計，二○一九年迄今，鋰離子電池產品至少有四十二起之火災案件，其中電動車發生二十件，又以電動自行車為最多。

經查，鋰離子電池產品於使用（行駛）中、靜置狀態及充電中均有起火案例，起火原因則以電池（組）本身或其外部電源線之電氣因素引起的火災為多數；探討起火燃燒之條件，係因鋰離子電池（組）本身產品瑕疵、老化、電池管理系統（BMS）或保護板失效、受到高溫、擠壓、碰撞、過充、過放等因素，而鋰離子電池組起火後往往引起的熱失控（thermal runaway）狀況，將造成電池組嚴重燃燒或爆炸而釀災，因此民眾使用包括電動車等鋰離子電池相關產品時，不可不慎！

電動車的電池火燒事故，經調查最大原因之一，在於政府的法規有很大的瑕疵，如果沒有記取教訓，落實法規的修改，很難保證這方面的工安事件不會再發生。

雖然新車出廠有經過標檢局的各項檢驗合格，但是，電動車的最大消耗品就是電池，車子換電池後，現今法規並沒有規定必須再經標檢局的檢驗，一般業者為了節省成本，更換的電池很難保證使用原廠，在線路與不同品牌的電池不匹配下，就容易引起火燒車。

桃園的外國移工是全國最多的地區，他們大多使用電動自行車代步，除了考駕照問題外，又有較為便宜的優勢，因此，火燒自行車也是桃園地區案例最多。桃園市政府消防局曾調查發現，電動自行車使用一段時間後，必須更換電池時，很多人為了省錢會在網路上選購，不然就是更換便宜的雜牌，就有可能會因為電路的不匹配而引起火燒車。

我們政府在電動車出廠時，只是規範新車的檢驗，但對容易發生工安事故的電池更換問題卻失漏了。政府相關部門必須正視這個問題，如果電動巴士在行駛路途中發生火燒車事件，其後果實在不堪設想。

如何選購鋰離子電池產品

消防局火災調查科指出，民眾於選購及使用電動車等鋰離子電池產品時，針對鋰離子電池應注意下列事項:

一、應認明BSMI（標準檢驗局）安全標章及檢驗合格證書。

二、切勿自行串接、改裝電池或電池組。

三、避免擠壓、碰撞等物理性破壞。

四、避免放置於高溫環境，若有高溫、膨脹或變形時，應停止使用。

五、避免過充或過放之情形。