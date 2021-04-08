人人都能做原創大神

聯合新聞網 / 卓越

目前有靜態、動態、隨你填、訊息與大貼圖等種類的「LINE 貼圖」，隨著「LINE」普遍被台灣使用且成功在地化，那麼自然就能聯想到「LINE 貼圖創作」成為了台灣圖像角色IP中，有無限可能的商業模式。

【文‧陳怡瑄】

因應插畫家、漫畫設計、貼圖經濟興起，原創產業已成為現今炙手可熱的技能！

學界也搭上原創熱潮

但目前相關從業人員遠低於人才的需求，大多企業也越來越重視此項專業技能，這波趨勢正是現今年輕人最夯的產業之一。銘傳大學二○二一冬令數媒動漫原創貼圖設計營，發掘數位媒體設計人才，讓國、高中職學生對於數位媒體設計內容有初步的認識，課程設計編排由設計原創貼圖基礎製作，及手繪基礎入手到原創靜、動態貼圖製作，學員可從課程中了解數位媒體實務的多元應用。

分潤模式沒有預期多

按照「LINE」公開的分潤方式，銷售額為扣除支付給 Apple、Google或其他平台的三十％手續費後，其中的五十％再分給創作者，即創作者約可得三五％，再扣除海外所得稅金，因此創作者最後所得可能會再少於三五％。

原創貼圖作者羊羊表示，扣掉平台抽成、所得稅及手續費後，一組新台幣三十元的貼圖，創作者實際分配到約新台幣八元，其實不到三分之一的分潤。

動動手指 原創就是你！

學會怎麼自製LINE貼圖吧！就算不會手繪插畫，將照片去背也能變成聊天室裡酷炫的貼圖唷！上架貼圖是不收取任何費用的，只要有LINE帳號人人都可以變成貼圖小舖裡的原創設計師，販售貼圖賺錢。

貼圖製作與申請須知

以LINE拍貼-Creators Studio應用程式製作的貼圖，只要通過審核即可在貼圖小舖上販售。

審核過程需要1星期左右的時間。此外，也有審核被退回而必須修改才可重新申請審核的情況，因此建議提早開始製作。

若只要向特定用戶顯示貼圖，請於申請販售時，將「隱私設定」項目選為「不顯示於LINE STORE／貼圖小舖」。

申請販售時，請將販售地區設為越少越好。販售地區越多，審核項目也會增多，被退回的機率也會因此提高。

卓越雜誌2021.4號420期
卓越雜誌2021.4號420期

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