五大電信業5G營運成轉機

近年電信業本業衰退已成不可改變的趨勢，國內行動電話總門號數也已超過三千萬餘戶，未來如何提高5G的運用及創造轉投資附加價值，將是各家電信業者刻不容緩的努力方向。

【文‧江非凡】

電信類股票是過往定存型投資人的最愛，其原因在於客戶數穩定、所貢獻獲利固定，每年股利也是足額發放。然而，此一樂觀看法，在三年前（二○一八）發生四九九之亂後，發生本質的改變，近年電信業本業衰退似已成不可改變的趨勢，根據各家電信業者公布的去年（二○二○）營運成績，每股盈餘呈現全面衰退。

一般而言，電信業在評估其營運良窳多以平均每戶貢獻金額（ARPU）為標準，其公式定義為本月電信營收 除以（本月底電信客戶數），簡單說便是平均每戶電話門號單月份的帳單收入，以此基礎也使各家得以ARPU數值作合理比較。以各家公司連年ARPU 變化，也可以看得出來各家營運隨之下滑。

5G成為必要門票及轉機

惟受到5G（5th generation mobile networks／第五代行動通訊技術）時代來臨，各家電信業者視為不得不取得的門票，5G開台，國內市場也喊得響徹雲霄，而全球的5G布建時程，美國、韓國以及中國在二○一九年下半年開啟大量基地台建設和商業營轉。台灣亦以競拍取得5G電信執照，各家電信頻頻喊話自家準備好商轉營運，在有限可資標售頻譜，這些志在必得的主要電信商，不到一個月便將價格炒過千億，去年（二○二○）初結標時，五大電信業者投入一千四百二十一億元天價搶下頻譜。

由於 5G擁有高速（Speed）、低延遲（Latency）、廣連結（Connections）等三項特性，為提升5G覆蓋率及傳輸性能，加上5G高頻毫米波容易被干擾，因此需布置數量更多的基地台，才能達到一定的覆蓋率，致使各家5G電信業者廣設一萬座基地台已成不得不的作法。樂觀的看各家普遍認為隨5G客戶數增加客單價（ARPU）有機會拉高，著眼的卻是如何推動現有用戶升級5G才有機會賺到錢，以彌補鉅額的資本支出，業者對5G的未來可說是又愛又恨。

中華電信全速衝5G

按中華電信（2412）來看，去年（二○二○）資本支出二百三十六億元，其中5G部分便高達一百一十億元，今年資本支出破紀錄來到四百三十一億元，其中5G便高達一百二十五億元，去年建置逾四千兩百座全台基地台，預計今年底前可達一萬座。原定去年底達三十萬5G用戶數目標，已提早達陣，今年六月則希望達到百萬戶，年底目標則拉到二百萬戶。

中華電信過往長年間每股盈餘均在五元以上，惟在近年間本業營運出現下滑，加上「四九九之亂」推波助瀾，前年（二○一九）每股EPS僅剩下四．二三元，去年無力逆推下也僅有四．三一元，觀察該公司去年行動通訊減少高達五十億元的營收，所幸在國內固定通話以及網際網路拜COVID-19 新冠肺炎疫情全球大爆發，用戶反向增長，使該公司去年度總營收出現小幅回升，今年衝刺5G行動通訊發展之餘，已成立創新育成中心，鼓勵內部創業，著重業外投資。

因應疫情期間居家消費需求持續成長，中華電信與喬山健康科技宣布聯手布局策略合作，雙方針對通路合作、金流支付與消費點數平台服務、數位串流、雲端服務、軟／硬體開發，及5G行動、寬頻組合資費等範疇，進行全方面深度的合作計畫。中華電信總經理郭水義表示，這次與健身器材龍頭喬山攜手合作，期望結合喬山在健身領域的製造專業，著眼開拓數位健康生態圈的各種可能性，加速推動國家健身產業界數位升級。

遠傳結合亞太挑戰市場第二

遠傳（4904）去年（二○二○）資本支出一百零二億元，其中5G部分便高達六十億元，今年資本支出至少在百億元以上，其中5G預期將會更為拉高，去年底約建置四千多座5G基地台，全台涵蓋率已超標逾五五％，截至三月份遠傳5G覆蓋率目前已超過六五％，基地台已達五千多站，預期今年持續擴大建置基地台後，全台5G涵蓋率將超過八十％，基地台總量可達八千座，該公司5G用戶也在去年底前就突破三十萬戶，預估今年5G用戶數約至少在百萬戶以上。

遠傳5G以四百零六億元搶下3.5GHZ 80MHz頻寬，足可證明該公司的霸氣，目前每月攤提約一億七千多萬元。在入股亞太電生效後，屆時亞太將攤分遠傳頻譜費用九十四．七三億元，並分攤九分之二的遠傳5G網路建設成本。該公司5G平台上面的應用服務如大數據、AI人工智慧以及物聯網發展主軸，已視為該公司5G到來營收成長的新藍海。

該公司總經理井琪表示，受疫情影響，不只國旅大爆發，包括花東縱谷、澎湖風景區等熱門觀光區域的網路使用量，有高達八至十倍的成長；人們的消費、娛樂也都移至線上進行，「宅經濟」成為顯學。同時，企業也積極導入遠距工作的選項，因而加速數位轉型的腳步，企業如何利用數位科技創造新的營運或商業模式，成了刻不容緩的課題。

台灣大超5G策略超前佈署

台灣大哥大（3045）積極5G基地台建設，去年底前已超標建設六千座3.5GHz超高速「真5G」基站，5G可用率獲Opensignal評選為全台第一，全台三百六十五行政區之中，超過二百二十區已有5G涵蓋。去年（二○二○）資本支出二百零四億元，其中5G部分便高達一百一十億元。該公司5G用戶也在去年底前就突破三十萬戶，用戶升級速度比預期更快，預估今年5G用戶數有望挑戰一百五十萬戶。

台灣大哥大林之晨總經理上任時便提出的「超5G策略」，將整合集團旗下影音巨擘「凱擘」、電商第一品牌momo以及AppWorks等企業，並善用台灣大哥大的「大數據」台固媒體，在七百多萬用戶以及近八百家全通路門市基礎上連結運用。按該公司發展策略，電商網路生態系已臻至成熟，旗下影音巨擘「凱擘」則是整合旗下有線電視的契機點。

去年受惠於第二引擎電商事業成長持續加速，年度整體合併營收年增六‧七五％，其中momo全年營收占比首次過半達五一％，合併營收一千三百二十八億，惟稅後淨利為一百一十二億元，較前年減少近一成，主因5G頻譜開始攤提及相關建設與業務推廣，全年電信業務營業利益下滑，而致使稅後EPS剩下四．○一元。短期該公司收益將著眼於momo電子商務能持續表現亮眼，加上資訊與通訊業務、物聯網和雲端服務營收維持良好成長動能，以抵銷行動業務營收下滑之趨勢。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大以成為雲端服務及節能綠機房的先驅者為目標，為逐步達成此目標，已訂出二○三○年IDC雲端機房百分百使用綠能，總綠能使用占比達二十％。林之晨強調，台灣大多元發展綠電，在太陽能發電部分，已與多家廠商同時洽談合作中。

台灣之星本業業外尋求突破

台灣之星（3157）以一百九十七億元標下3.5GHz的40MHz頻譜，為因應營運建置所需資金，去年（二○二○）二月啟動私募案籌措一百六十億元資金，主要用來支付龐大5G頻譜標金及初期5G網路建設，為了中期營運發展，日前決定啟動聯貸七十三億元，主要做為充實中期營運資金、購置機器及附屬設備、償還既有金融負債。

該公司去年資本支出約五十億元，今年5G資本支出將高於去年，由於台灣之星5G用戶數去年已超過十萬用戶，5G用戶滲透率超過原訂二○二○年年底五％目標，因此，二○二一年將加快5G網路建設速度。今年5G用戶目標訂出年底達5G滲透率十五至二十％，以台灣之星現有二百四十五萬行動電話用戶，如以今年挑戰二百八十萬總用戶數計算，預估年底5G用戶目標將在三十八至五十萬戶。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G發展與受疫情影響，帶動全球醫療照護領域快速成長，尤其隨著服務逐漸去中心化，遠距監測、自動化等智慧醫療應用規模也持續擴大，台灣之星與緯謙科技合作發展5G環境下的智慧醫療轉型服務，同時也提供客服與大數據團隊支援，幫助醫療院所排疑解難，並將數據轉化為有用資訊。

亞太電信加盟遠傳取得門票

亞太電信（3682）去年（二○二○）資本支出並不大，包括5G核心網路、28GHz頻段建設二百座基站，合計約二十至三十億元，惟遠傳入股亞太電生效後，今年亞太電資本支出預估超過一百億元，會是歷年最高資本支出，未來三年預估資本支出近一百五十億元。該公司去年十一月5G才剛開台訂出積極目標，年底挑戰滲透率十％，以目前二百零三萬行動用戶來看、力拚二十萬5G用戶。

亞太電信日前推出5G加速器，為國內外新創團隊量身打造之創育輔導課程，內容為「加速三部曲：創新、提升、加速工作營」的方式，包含課堂前的自我鍛鍊階段─自我學習、加速練習階段─課堂上課活動、實踐執行階段─課後操作等，設計符合入選團隊之實務課程以期與亞太電信共創發展5G產業市場。

5G開台ARPU出現止跌回升

正所謂先機便是商機，除亞太外，現有電信業者均在去年七月正式開台，由於5G合約月費單價較高，也帶動各家電信行動通訊的ARPU出現止跌回升的變化。惟總用戶僅中華電信出現正成長，其餘業者可推測5G新申裝戶數多數為原有客戶。展望今年，國內行動電話總門號數超過三千萬餘戶，後續再增長已相當有限，未來ARPU如要提升，端看5G用戶數比重提高的比率，而提高5G的運用及轉投資附加價值，將視各家電信業者努力而定。