快訊

再增14人！司法院人審會認定26法官與翁茂鍾不當接觸 1送監院

庵野秀明怪神話：新世紀福音戰士「平成御宅記憶」

中美「2＋2」會談後的兩岸關係走向

聯合新聞網 / 卓越

兩岸長期存在的政治分歧問題該如何解決？中共以國家統一看台灣問題，美國則以地緣政治看兩岸統一，戰爭或和平這二條道路，台灣會如何走呢?

【文‧趙春山】

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）三月十八日在美國阿拉斯加州安克拉治市舉行的中美「2＋2」會談上，開場白就提到台灣。中方視「台灣問題」為中國「內政」，當然不會好言以對。雙方一番唇槍舌戰，中共外交部發言人趙立堅形容，這只是「開胃菜」，至於隨後端出的「正餐」是否涉及台灣？這是我們感到關注的課題。

理論上，「台灣問題」不應該是中美關係的當務之急。因為第一，美國希望維持目前兩岸「分而不獨，和而不統」的現狀；第二，中共的對台政策雖是「反獨」與「促統」並進，但蔡英文政府不搞「法理台獨」，不會讓對岸「師出有名」，同時，「武統」目前也非中共對台政策的優先選項。

但實際上，台灣不僅是川普執政後期用來對抗中共的棋子，未來還有可能成為中美軍事衝突的導火線。根據日本《共同社》報導，在拜登政府上任後，首次於三月十六日舉行的日美外交及國防首長「2＋2」會談中，雙方對台海因中美緊張關係升高，可能發生難以預料的事態，表達共同關切。日本防衛大臣岸信夫（KISHI Nobuo）甚至表示，日本今後有必要探討自衛隊能為支援台灣的美軍，提供何種形式的協助。

兩岸政治分歧沉疴已久

達成共識才能趨和避戰

我們不了解這次安克拉治的閉門會談中，中美雙方對台灣問題究竟著墨多少；但我認為，兩岸現狀是不可能長久維持下去了。習近平已多次指出，「兩岸長期存在的政治分歧問題，終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去。」但如何解決？看來只有戰爭或和平二條道路的選擇。

我們當然不希望兩岸兵戎相見，但談和平就離不開談判。拜登政府期待兩岸恢復對話，主管印太事務的官員坎貝爾（Kurt Campbell）更明白表示，美國無力當協調人，並認為「球在北京那邊」。值得注意的是，陸委會主委邱太三在中美對話時刻，提出他上任後首次對兩岸關係的觀察，呼籲兩岸「相互尊重、務實對話解決問題」。

針對民共之間引發爭議的「九二共識」一詞，邱太三引用美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）所提「建設性模糊」的概念，意指「在談判中雙方對敏感和爭議的議題，能夠以模糊字眼滿足雙方的需求和立場。」但邱太三的說法，顯然不為對岸所接受。中共國台辦發言人朱鳳蓮稱，這是民進黨政府在「玩弄文字遊戲與兩面手法」，「根本沒有改善兩岸關係的誠意」。

雖然「談判代替對抗」，兩岸才有「趨和避戰」的可能，但北京已為兩岸開展對話，設下「堅持一個中國原則和九二共識」的前提，除非蔡政府接受中共設定的先決條件，或提出中共可以接受的替代方案、或中共同意將前提作為談判議題，否則，兩岸沒有復談的可能。

因為台灣無法參與這場台美中三方決定兩岸關係前途的博奕，蔡政府除了「不挑釁、不冒進」、不做「麻煩製造者」外，別無其他選擇，只有把命運交到美國人的手中。蔡政府只能期待，美國維護兩岸現狀，並且不以犧牲台灣的利益為代價。

此外，近期香港情勢的變化告訴我們，中共是透過中央立法，讓「一國兩制」逐漸走向「一國一制」。香港已完成主權移轉，美國除採抗議和制裁行動外，無法改變既存現實。但台灣與香港不同，美國雖然不會為「法理台獨」而戰，然而一旦中共決定對台用武，美國極有可能為其利益而介入台海戰事。

總之，中共以國家統一看台灣問題，美國則以地緣政治看兩岸統一。我認為中美如何處理這個認知差異，將是影響兩岸關係未來走向的最大變數。（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

卓越雜誌2021.4號420期
卓越雜誌2021.4號420期

相關新聞

全球晶片短缺背後的原因和危機

疫情造成晶片需求量大增，汽車業、手機業、電子類產品都在搶晶片，供不應求的情況下，美國和中國的角力戰就浮上檯面，讓晶片從經濟面的爭奪擴大成為社會影響和政治爭端。

以「第三次浪潮」為視角看全球新能源的崛起

第三次浪潮帶來資訊化社會的大發展，但也引發全球暖化的隱憂，如何落實「零碳」目標，以及開發出新能源的技術，將是全球要積極面對的課題。

中美「2＋2」會談後的兩岸關係走向

兩岸長期存在的政治分歧問題該如何解決？中共以國家統一看台灣問題，美國則以地緣政治看兩岸統一，戰爭或和平這二條道路，台灣會如何走呢?

電動車熱浪來襲

鴻海攜手裕隆結盟成立的MIH平台，究竟是想當組機廠﹖還是電動車的代工廠﹖或是想創造出汽車產業全新的商業模式。然而台灣卻是全球唯一補助燃油機車的國家，與世界反其道而行，會不會成為產業綠色轉型的重大阻礙?

韓國媒體跨海取經台灣400年文化古都蛻變為全球半導體重鎮推手

在台南落腳的重量級公司包含全世界最大的專業積體電路製造服務公司(semiconductor foundry)台灣積體電路製造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)，該公司除了在台灣北部和中部，於中國和美國也都有晶圓廠(manufacturing facilities)。

台鹽三個月轉虧為盈戰績 鄭弘儀掛保證

「台鹽」老字號國營事業單位，居然獲選全國最幸福｜企業第一名，員工年終獎金高達十二到二十個月！在短短三個月內由虧轉盈，看似不可能的任務，卻在鄭寶清手上做到了！擔任國營事業單位董事長，看起來風光，真相卻是，鄭寶清一上任便被告知今年將是虧損最嚴重的一年，還有每年將虧損3億的三個工廠。鄭寶清勇敢面對問題，不氣餒並發揮所長，一一盤點「台鹽」，從盤根錯節中理出頭緒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。