以「第三次浪潮」為視角看全球新能源的崛起

第三次浪潮帶來資訊化社會的大發展,但也引發全球暖化的隱憂,如何落實「零碳」目標,以及開發出新能源的技術,將是全球要積極面對的課題。

【文‧陳威霖】

「第三次浪潮」這一概念來源於美國著名未來學家Alvin Toffler於一九八○年出版的同名著作「The Third Wave」。

該書將人類社會劃分為三個階段:第一次浪潮是農業社會型態,人和土地緊密結合,徹底顛覆了遊牧社會,居無定所的生活方式;第二次浪潮是工業社會型態,把人從土地上剝離,勞動力進入了工廠和企業,大家都變成了社會發展的螺絲釘。社會進入了標準化和集中化的大生產,標準化和集中化對提高生產效率有著巨大的作用,社會經濟也得到了空前的大發展;第三次浪潮是以新能源、電腦、半導體、通訊技術、宇宙空間和生物技術等共同構成的資訊化社會型態。工業社會的標準化和集中化雖然很大的提高了生產效率,但同時也帶來嚴重的同質化問題。隨著經濟和社會發展,人們對差異化和個性化的追求越來越高,資訊化的興起,剛好提供了這種個性化服務的可能。

現在一出現什麼新技術,例如人工智慧,5G通訊技術,區塊鏈技術之類,就有人宣稱這是第三次工業革命、第四次工業革命等。但是在托夫勒看來,資訊化社會跟工業社會已經是一種完全不同的社會型態,甚至是矛盾和對抗的。現在標準化的工業社會已經受到資訊化個性化的嚴重衝擊,未來資訊化個性化會成為社會發展的主流。

生物技術及新能源

將順勢崛起

將目光再聚焦到浪潮下各個高速發展的產業,目前資訊技術已經得到了大發展,5G時代人們的關注點已經從「通信速度」轉移到了「物聯網」的建設當中。台積電創始人張忠謀在二○一四年斷言「摩爾定律只剩五、六年壽命」,半導體產業在奔跑了半個世紀後最終撞上「摩爾定律失效」的牆,近年來半導體產業的發展速度確實越來越不能滿足AI時代呈指數增長的算力需求。外太空探索現在還沒有真正起步,將商業觸角伸進這一領域的目前只有Elon Musk的SpaceX公司成功做到了。因此,筆者認為接下來數年時間,應用前景更加廣闊的生物技術以及起步沒多久的新能源,這兩個產業領域的發展速度應該會超越其他產業領域。其中,新能源產業的發展為什麼又讓筆者尤為重視?主要在於該產業與人類目前面臨的一個嚴峻問題息息相關─全球變暖。

Bill Gates的新書「How to Avoid a Climate Disaster」,這是他在進入二十一世紀後撰寫的唯一一本新書。他在上個世紀撰寫的兩本書:「The Road Ahead」和「Business @ the Speed of Thought」,含金量非常之大,書裡的很多預測,後來幾乎都一一應驗。在二○一五年TED演講中,他預測未來能殺死上千萬人的不是戰爭、不是導彈,而可能是傳染性極強的病毒,且會出現「無症狀感染者+超強傳播性」的情況。他警告目前全球在防止疫情的系統上投資很少,準備不足,將可能會導致下一場比埃博拉病毒的危害更嚴重的疫情。這一次的新冠病毒疫情又一次驗證了其目光之前瞻性和洞察力之準確深刻,讓人欽佩。

在這一次出版的新書中,Bill Gates預言了人類即將面臨的另一個危機,並且給出了相應的應對措施。早在去年八月份,全球疫情還處在高峰期的時候,他就呼籲到:新冠疫情很可怕,但氣候變化可能更糟。

全球暖化持續惡化

必須實現零碳目標和開發新能源

世界氣象組織發佈的《二○二○年全球氣候狀況》臨時報告指出,二○二○年已成為有紀錄以來最暖的三個年份之一,全球陸地和北半球氣溫則雙雙創下觀測史最高的紀錄,北極的夏季海冰範圍創了四十二年來衛星有紀錄以來的第二低。北冰洋海冰這台天然「空調」正在走向崩潰,北極的冰面再也「封印」不住北極上空的強冷空氣,一到了冬天,高緯度的冷空氣更容易向中緯度區域爆發。

Bill Gates指出,全球每年向大氣中排放的溫室氣體大約在五一○億噸,而且總體上一直呈上升趨勢。相比於前工業化時期,全球平均溫度已經因人類行為升高了至少一攝氏度。地球正在暖化,這種暖化源於人類活動,並且會產生糟糕的影響,毫無疑問這種影響還會進一步惡化。二○二○年,因為全球的疫情,人類用一百萬人死亡、數千萬人失去工作的沉重代價,才實現了相較於二○一九年五%的溫室氣體減排幅度。這表明,只靠少坐飛機和少開車,無法實現零排放的目標,甚至都無法實現大規模減排。

所以在全球範圍內,要想儘快爭取實現以「零碳」的方式發電、製造產品、種植糧食,以「零碳」的方式為建築物保溫降熱,以及用「零碳」的方式轉移人員、運送物品等等,必須要依靠發展新能源來替代傳統能源。這既是人類自我救贖的正確途徑,同時也意味著未來幾十年裡潛力巨大的商業機會。

新能源剛開始起步,能源方面由原來依靠高度密集的燃料,變為取材於廣泛的不同資源,由原來嚴重地依賴高度密集的技術,轉變為把集中與分散相結合的能源生產。原來屈指可數的能源方法,轉變為多種形式,以滿足我們日益增長的各種需要。光伏、風電、地熱等綠色能源技術的突破,是「第三次浪潮」的支柱之一,能源獲取方式的擴大轉變不但是「浪潮」下其他產業領域繼續前進的基礎,更重要的是事關人類能否在地球上可持續發展,這也是改變人類文明變化的核心動力。

綜上所述,在之後人類發展的道路上,新能源產業在全球範圍內勢必將越發得到重視和支持,參與推動產業發展的主體也將逐漸從國家政府和巨頭企業層面,逐漸下沉至我們身邊的每一個人,整個產業的崛起騰飛也理應是人類未來長遠發展的剛性需求。