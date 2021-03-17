韓國媒體跨海取經台灣400年文化古都蛻變為全球半導體重鎮推手

在台南落腳的重量級公司包含全世界最大的專業積體電路製造服務公司(semiconductor foundry)台灣積體電路製造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)，該公司除了在台灣北部和中部，於中國和美國也都有晶圓廠(manufacturing facilities)。

台積電(TSMC)目前在台南已完成數個廠房。另外在運用先進的3奈米(3-nanometer) 和5奈米(5-nanometer) 技術的廠的投資預計達約400億美元。該公司3奈米技術的廠還在興建中，預計今年開始試產。由於三星電子在半導體先進技術上也積極投資，台積電的3奈米是否能守住全球最先進的邏輯製程技術的領導地位，端看台南新廠的進度。

韓國媒體專訪台南市長黃偉哲。 照片提供/台南市府

台積電在先進技術的投資，也產生群聚效應，讓台南成為目前世界半導體先進製程和科技的重鎮。包括聯電(United Microelectronics Corp.)、華邦(Winbond Electronics Corp.)、穩懋(WIN Semiconductors Corp.)等半導體相關產業跟供應商，就有超過80間也進駐南部科學工業園區 (Southern Taiwan Science Park)。荷蘭商艾斯摩爾(ASML)的「EUV（極紫外光）全球技術培訓中心」 (Global EUV (extreme ultraviolet) Training Center) 和Google的第二座資料中心也設在台南。

近年隨中美貿易緊張，許多台灣企業撤離中國，市府跟中央攜手，積極吸引主要回流企業有群創光電(Innolux Corp.)、南茂科技(ChipMOS Technologies Inc.)等等。

台南是台灣第一個跟微軟 (Microsoft) 及Linker Network合作，引進AI自動標註(auto-labeling)技術的地方政府，例如 「台南市AI登革熱防疫平台」，在微軟 Azure 雲端平台上開發出 AI 圖像辨識模型技術，能快速辨別斑蚊孑孓卵粒，以科技解決民生問題。

AI新創公司美商Linker Networks在2019年選擇進駐台南，把他們跟LG、Samsung、Bosch、SK Telecom等國際大廠合作開發AI系統所累積的技術經驗帶來台南，並跟台南在地需求結合，培育台南在地的AI人才。

另外，在黃偉哲任內拍板定案的也有南科三期，七股工業區(Cigu Technology Industrial Park)的設置，還有麻豆(Madou)工業區二期。

投資招商好成績，也反映在台南的就業機會上。2020年台南市就業人口97.4萬人，失業率3.8%是六都最低;而勞動力參與率高達62.1%，也是六都最高。