模仿鬼才郭子乾不怕不像 高EQ擊退酸民攻勢

做自己最有興趣的工作就不會累！

郭子乾具張力與生動的舞台表演，使每場演出都深獲好評，舞台下的人生態度更值得我們學習與欽佩。

【文‧何子涵 攝影‧徐裕庭】

要說模仿大師肯定優先聯想到郭子乾，令人感到意外的是，他說明自己揣摩形式與傳統表演者不同，他幾乎不在家對鏡練習，反倒是在心中反覆揣摩，「我在心裡深刻演練過一遍就足夠」他說道。

表演生涯沒有句點

演到觀眾不想看

對於模仿有自信的郭子乾，不曾畏懼放棄挑戰每個角色，舉例自己剛剛模仿完議員王世堅，自己是長型臉，但他是圓形臉，可在化妝技術上修飾臉型，整理出稀鬆髮型，再強調「縮脖子」的特色，如此一來這場模仿便維妙維肖。「化妝交給化妝師，表演交給我！」他盡心做好他的專業，也不設限立場與領域，只要模仿的人物有特色，他都願意傾力演出。

他說明表演是自身興趣，做喜歡的事情自然會全心投入，若是有天表演到觀眾不想看了，他也能從容將生活回歸平淡時光，郭子乾坦言藝人沒有永遠炙手可熱，只有當紅時期，有過代表作品，就已是最好鼓勵，而不是用此侷限自己的路線。

看重每次出演機會

高智慧回應批評

承襲著每部戲都用心演的態度，郭子乾不設限角色定位與戲分多寡，談及自己過去曾演過一位路人，旁人聽聞這個角色可能不認為有太多表演空間，但他表示，表演者必須看中自己的角色，即便是一個路人也可以不單是路人，搭配劇本的編排與節奏，設法豐富角色的內心與形象，「我可以演一個邊走邊爬的路人啊！」演到導演生氣喊卡，被罵得狗血淋頭的郭子乾卻很高興，因為他成功引起導演注意，把路人甲的生命展現出獨特的樣貌，替自己爭取到更多表演機會。

曾在節目上接受觀眾CALL IN進來，指名要他不要再模仿自己的偶像劉德華，因為她會想吐，面對突如其來的批評，郭子乾並未為因此動怒，反倒幽默地說：「那恭喜妳懷孕了！」觀眾回擊：「我老公也想吐啊！」、「那恭喜妳老公也懷孕了，雙喜臨門！」瞬間化解本來尷尬的氣氛，展現模仿大師的氣度與高EQ。聽聞許多網路酸民霸凌事件，郭子乾認為，不要太把別人的聲音做為自己改進的條件，為自己好好活。

貴人為助力 自身作為是關鍵

他談及曾看見繪本作家郝廣才曾說，你的人生若是一艘船，貴人可以是船槳、船帆等條件，但如何駕駛好這艘船，重點還是自己本身，貴人是助力，端看自己是否有把握機會，順勢而行。

許多媒體問及他的崇拜偶像是誰？他卻被問倒了，郭子乾語出驚人卻也展現最大自信地說：「我只看過自己演戲，所以我崇拜自己」。郭子乾也感謝自己未曾動念離開模仿和表演的基調，若當初自己不在這個圈子，邁入中年的他或許沒有勇氣再追求夢想，回憶王偉忠罵過他：「為何不離開地球表面，不要讓我再看到你了」，也未曾打退他表演的慾望與執著，「我就是來演戲的！」郭子乾深切的愛著這項工作可說到了迷戀程度，表演地當下願意拋棄自己的自尊，投身作品，盡力做好表演才是他最在意的事情，他把責備看作是教導，越挫越勇，轉化成前進的動力，持續在螢光幕前發光發熱。

在演戲、模仿和各項工作邀約中循環，工作滿檔的他也曾備感壓力，但最終還是堅毅挺過，不願花時間空想，用行動做了再說，他認為要成功首要是先肯定自己，逆向思考。

面對無情批評與挑剔，他說：「不像就不像啊，不像的角色過了今天就拋到腦後，但像的角色就讓我獲得再前進的信心」。郭子乾的樂觀可說是與生俱來，小時家中有個成績優秀的哥哥，鄰居笑他表現不如自己哥哥，但他不受影響，反而說道：「你那麼愛比較喔，那先跟我哥比，贏了再跟我比」當場讓那位鄰居語塞，高智慧回擊贏得滿堂彩。

他更笑說連自己母親都不免擔憂「你這種長相能紅多久」，一般人聽聞或許感到喪志，但郭子乾卻轉念思考，「我也這樣覺得啊！那我就去闖蕩個十年，不紅的話再轉換跑道就好」。他把所有獲得看作是多出來的，每每成功都讓他感到喜出望外，低預期的處事態度，反倒有讓郭子乾擁有健康豁達心態，不會限縮自己的發展，並表示能在自己有興趣的領域一展長才，著實是件幸運的事情。

郭子乾勉勵後輩們想做的事情努力實踐，不要輕易放棄喜好。

別人在想的時候 我已經做完

擁有數十年表演經歷的郭子乾認為，表演是一種藝術，沒有高低之分，任何空間與形式的表演都是一種表演，也提到自己是屬「被動接受派」，充滿彈性的他樂於接受一切安排，接納度高，自然發展就廣闊。

疫情嚴峻期間，郭子乾的工作也受到影響，自己長達三個月沒有工作，在家打電動把惡靈古堡遊戲一到七級都破關成功，妻子還笑稱再這樣玩下去「你的報應就快來了」不料去年下半年後，他果然被「報復性復工」，忙到忘記電動長甚麼模樣，藉此他給年輕人建議，要時時填充自己，把工具備好，等待機會來臨就不易錯失良機。更不要害怕當下所學將來用不到，未來都有機會用到其他領域，甚至與其接軌。

「別人在想的時候 我已經做完」他勉勵後輩們想做的事情努力實踐，不要輕易放棄喜好，要有「歡喜做甘願受」的心態，不要輕視自己的每份工作，因每份工作都有其意義與價值，他舉例負責清潔廁所的員工若把眼前工作當成重要工作，自然能發自內心將事情做到細緻，提供一個整潔舒適的空間給如廁的人，帶給別人美好的體驗，也是工作裡中值得驕傲的美事。