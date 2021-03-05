台鹽三個月轉虧為盈戰績 鄭弘儀掛保證

「台鹽」老字號國營事業單位，居然獲選全國最幸福｜企業第一名，員工年終獎金高達十二到二十個月！在短短三個月內由虧轉盈，看似不可能的任務，卻在鄭寶清手上做到了！擔任國營事業單位董事長，看起來風光，真相卻是，鄭寶清一上任便被告知今年將是虧損最嚴重的一年，還有每年將虧損3億的三個工廠。鄭寶清勇敢面對問題，不氣餒並發揮所長，一一盤點「台鹽」，從盤根錯節中理出頭緒。

第一步執行「節流」，鄭寶清表示「節流」其實很簡單，就是減法，刪除多餘不必要的支出，自然就減少虧損。其一「調整送貨路線」，經過仔細研究鄭寶清發現送貨路線繞來繞去，不符合經濟效益，因此重新規畫最佳路徑，成效彰顯。其二「cost down降低進貨成本」，鄭寶清發現過去台鹽與澳洲買鹽的價格居然是世界之冠，便安排好幾次的拜訪行程談判價格，成果斐然，增加可觀利潤。

面對三個新落成的工廠，鄭寶清也從中看到「開源」的契機，「綠迷雅」化妝品牌採用醫療級膠原蛋白攻占最佳消費族群女性市場，從國外行銷回台灣，眼光策略皆精準，不只點亮老字號品牌，也帶來可觀盈收。「台鹽海洋鹼性離子水』更是將廢物變黃金的精典作品！製作精鹽的副產物再利用，抓準消費者日益重視健康心？理，一上市便成為各廠商爭相追隨的龍頭高級包裝水品牌。

連位於荒僻鹽山，都經過創新與變革，不沉之海、鹽山與鹽雕成為國內外知名觀光地標，為當時台灣三大景點之一，創下百萬觀光人次。最後是「管理」，藉由創設新制度，建立員工們的榮譽感，帶領「每個同仁都要有貢獻」之風氣，這比創立暢銷品牌給公司當做資產更重要，俗話說「給魚吃不如給釣竿」，員工是公司最重要的資產，優良素質的員工更是珍貴，同樣的，優良公司也是員工的後盾，彼此互利互惠永續發展。

鄭寶清謙虛表示這些改變都不是甚麼困難的方法，很多人都能做得到，自己只是比較幸運剛好有這個機會執行。筆者卻認為不是如此簡單，所謂知易行難，難就難在「人」，若沒有像鄭寶清這樣具有「改革」、「勇敢」、「創新」、「憨直」特質，執行難度可想而知。這也許可溯源至鄭寶清過去的黨外經歷吧！

擦亮台鹽招牌，連名主持人鄭弘儀都掛保證：「寶清是『黑矸仔裝豆油，沒底看』他不只是點子王、策略王、更是拼命王，一天工作超過十二個小時，捲起袖子和台鹽夥伴同甘共苦。

眼光長遠為城市起飛做足準備

桃園毗鄰台北有地利之便以及陸續增加的工業區，都是吸引人口移入和經濟活躍的因素。鄭寶清眼光長遠，看出

未來趨勢，為城市起飛做足準備，於擔任立委期間，提案，召集找立委同仁共同努力，積極地透過質詢發現問題，或與交通部、國發會和行政院等單位協商討論，提出多項交通設施建設計畫，如：堅持鐵路地下化，尋回完整天空，增加容積，創造財富！

捷運系統，延申到桃園，增設交流道，串起北桃竹地區，為桃園人流、物流更通暢便利。鄭寶清為因應逐年人口增加，也積極提出拓寬、連結道路以及增設停車場等建設規劃。鄭寶清除了成功爭取預算以外也實質督促相關單位執行

「三十年磨一念」以民為念

鄭寶清依循著在台鹽經驗，無時無刻不在思索著如何振興經濟，為年輕人帶來更多就業或創業的機會，活絡新世代經濟活力，再創台鹽二．Ｏ經濟奇蹟。

少子化時代，政府支持青年照顧幼兒與長者更是責無旁貸，當幼有所長，老有所養，年輕人即能安心打拼，讓壯有所用，社會新幸福於斯開展。

「三十年磨一念」－以民為念，幼有所長、壯有所用、老有所養，是鄭寶清的核心價值！

鄭寶清說三十多年以來，深根桃園受到鄉親厚愛與支持，不論是擔任國大、立委、台鹽董事長以及科大副校長等職務，均能克盡己職，從不懈怠。期望未來能以城市CEO的身分，運用企管專長，繼續為民眾服務，以回饋地方長期的厚愛，打造讓市民驕傲的「睛點桃園」。