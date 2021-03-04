福禍相依的人生 抗癌戰士陳章南：分享是人生最大快樂

出生花蓮的陳章南，從花蓮高工補校到臺北工專進修學校（國立臺北科技大學前身），回憶起在校生活，自己身兼兩份工作：「我白天『工程師』，晚上是『地攤師』，有空再利用時間看書進修」，他表示，自己的校園生活並不輕鬆，當年同學多人都是半工半讀，家境清寒，但也因同學間背景相近而產生情感連結，升學的同學間或許把同儕當成競爭對手，但是夜補校的學生卻是彼此依靠、彼此扶持，陳章南幽默地說，工科的男生們不怕吃苦受傷，操作機械的過程中難免各種傷兵，每個人都有過「白色繃帶包紮」的青春印記，彼此取笑這次受傷形狀，同甘共苦中卻也甘之如飴。

【文‧何子涵 攝影‧孫玉璞】

被判定罹患肝癌二期，歷經四次復發、五度手術後的陳章南有新的生命體悟：「原來我的腫瘤比別人的小，比別人多了一次機會與生命！」沒被病魔擊倒的他，劫後餘生，決心用有限的生命回饋社會，長期支助故鄉花蓮，並捐贈二十台AED（自動體外心臟電擊去顫器）給花蓮縣政府與市公所，期盼透過救命機器的建置與善行，拋磚引玉，引發各界迴響。另捐至少三十八部救護車，廣布台灣各地。去年，一名受陳章南三年獎學金補助的花蓮補校學生考上國立東華大學，滿懷感激來信致謝，他為之動容。

珍惜生命可貴

勉勵後輩勿看輕自己

談及王瑞材教授，陳章南表示，自己在校時雖未受到王教授的指導，但卻在多年後有幸與王教授開啟師生緣，他受邀回母校北科大演講時，看見王教授宛如一位無私的長者，即便自己行動並不方便，但仍對教育有著滿腔熱情，總是對學生們傾盡所學，有教無類，是「教育界的活菩薩」。過去北科大的讀書經驗也讓他學習到就算是念補校，學校也不讓學生有「混學歷」的觀念，勉勵學生不要看輕自己，只要勤奮努力，皆有機會可以掌握自己前途。

走過大風浪的陳章南心懷感恩，認為我們活在世上擁有的物品都只有「使用權」，沒有「擁有權」，用豁達的心境去面對人生，不同於一般的重病患者，他不願躺在病床上被人伺候，「我只要還有力氣，我就會繼續在公司奮鬥！」陳章南坦然面對生離死別，珍惜自己活著的每一刻，對他來說才是真正的幸福。

陳章南表示，自己的公司面試人才，不以高學歷求職為優先，正因自己的補校經歷，他反而十分重視高中在校成績，看中人才對工作的熱情與態度。他也勉勵後輩們不要妄自菲薄，不論出身為何，只要透過不斷努力與不畏懼挑戰的精神，終將有成功的一天。

陳章南創辦的久鑫科技是台灣防爆燈具領導廠商，產品均自行在台灣研發、設計、製造，並以自有品牌THT-EX行銷全球。

久鑫科技公司

「久鑫科技」是台灣防爆燈具領導廠商，產品均自行在台灣研發、設計、製造，並以自有品牌THT-EX行銷全球。研發團隊擁有超過20年戶外防水連接器及電機電子組件之研發、設計及產銷經驗與能力，熟悉戶外嚴苛環境對於電子設備的特殊使用需求。研發創新業界結合高防護IP68、高溫100℃、極低溫-65℃與特殊環境的解決方案，於2011年發表全球首款高防護規格之AC直接驅動防爆LED燈。

久鑫科技秉持提供客戶安全、高效能、高品質、可靠度產品的理念，致力於創新、研發產品既相關製程，並積極購入檢測設備，開發自動及半自動化設備，滿足各式嚴苛危險環境應用需求為目標！