做別人做不到的事是我畢生的挑戰

事業上的每一步腳印都有王教授的影子，對於我們來說他就是一個信念的「傳承」。

【文﹒陳怡瑄 攝影﹒溫偉廷】

學校束縛越小 成就越大

「我在王教授手上拿過0分」，聽起來無俚頭的一句話，卻從速博思公司董事長李祥宇口中說出。

進到速博思公司，看到專利掛滿好幾面牆，李祥宇笑笑地迎接著我們，完全沒有大老闆的架子。說起在臺北科技大學就讀的那幾年，「我放棄了建中而選擇臺北工專，卻一點也不後悔！」因為在那兒，他遇見了人生中的貴人─王瑞材教授。

不被課綱所限制，李祥宇給自己設下目標，倘若成績超過八十分的話，就代表沒有讀書，成績在六十分左右則是最好的表現。為什麼呢？李祥宇驕傲的說：我絕對不在學校讀學校的書，也不在家裡看學校的書，我只在課堂上讀，因為時間只夠這樣分配。而其他時間李祥宇選擇課外閱讀，絕對不讓思維被限制。

當時王瑞材教授在臺北工專教授程式語言，李祥宇回憶起當年說到：「在那個時代學的人很少，學會的更是少之又少，而學校又只有一台IBM System/360，雖然只有8K的記憶體卻全校共用，我搶不贏別人，交不出作業，最後被王瑞材教授打了0分，我想這就是與他緣分的起頭吧！」

從掛鴨蛋到遇見人生伯樂

爾後，王瑞材教授看中李祥宇的小聰明，同時也給一個補考的機會，但卻有很多刁鑽的題目在等著大夥，最後李祥宇僅用一天就完成了一項不小的程式，經過這次的考驗，他獲得了王瑞材教授的賞識。

李祥宇笑笑地談起人生的伯樂：「王瑞材教授雖然先天比別人弱勢，但他完全不會有自卑感，心胸開闊，不趨炎附勢，當事業做得好他會祝福你，遇到困難他會幫助你。」

王瑞材教授如同學子們的領頭羊，用熱心串連出一股北科大的力量，終極目標就是做台灣產業一條龍，而非他國代工。「我至少看了四十年，卻沒有一個人可以取代王瑞材教授無私的奉獻，他就像人體的Google」

資安王採用國防級的晶片硬體加密技術做資料處理，國家級的指紋認證作為使用者的身分識別，來確定其使用的權利。

一個資安王

等同擁有無數個指紋加密

李祥宇從業務到出來創業，只花了六個月，到如今的速博思，三百多項的專利，記者好奇的詢問是如何做到的？「因為我喜歡挑戰別人做不到的事！」李祥宇這樣解釋，沒有自負及炫耀，只是單純的想突破極限。

「資安王」是李祥宇近來著手推廣的項目，你永遠不能確定你的電腦沒有被駭客入侵，資安王正是為解決上述問題而生。採用國防級的晶片硬體加密技術做處理資料，國家級的指紋認證作為使用者的身分識別，來確定其使用的權利。同時不怕電腦重灌系統，不用擔心送修資料外流，以指紋取代密碼不用煩惱密碼忘記，還可自行複製資安王，遺失也沒關係，一指啟動，一鍵關閉，不怕臨時離開電腦讓人有機可乘。

「資安王」採用晶片硬體執行高速的加解密，大幅節省時間與儲存容量，使用輕易，不須IT人員協助即可直接執行，並可取代現有的指紋碟或加密碟，資安王還可搭配現有的USB，讓該USB成為指紋加密碟，所以擁有一個資安王就相當於擁有無數個指紋加密碟，讓資料攜出加密成本大幅降低。