翼慶喜迎汰舊換機新商機

伴隨5G世代來臨，帶動10G網路連接器的轉型升級，翼慶迎來新一波商機，小批量陸續出貨，客製化產品訂單能見度也已看到年底。

【文‧編輯部整理 攝影‧孫玉璞】

成立於一九八九年，是PC、網絡、通信、工業及醫療市場連接器的全球領先製造商和全球供應商，於台灣設有研發據點，在中國深圳建立生產工廠，占地四千平方米（約一千多坪），單月產量約一百五十萬Port，員工近一百人；一九九九年跨足讀卡機、集線器及電纜、HDMI及USB等產品多為外銷市場，早年透過代理商交貨給日本知名科技大廠，終端產品則銷售美國沃爾瑪等地。

翼慶企業靠連接器起家，奠基既有技術及生產條件下，積極開發供5G毫米波產品使用的各類高頻、高速及車用領域連接器。

走過金融風暴 擴大營運版圖

翼慶企業總經理陳俊智指出，公司能生產出多元及客製化產品，二○○五年決定回歸本業專注連接器、USB及特殊連接器的生產；二○○八年挺過金融風暴，隨科技日新月異，為追求更快的網速，翼慶與美國大廠代理商配合生產1G的網通連接器，屬於技術門檻較高寡占市場，過去市場以10/100Mbps的連接器為主，下載一部高清影片的時間速度有著秒與分的差別，翼慶因而搶得先機站穩利基市場擴大營運版圖。

原計畫至印尼設廠，因語言與風俗文化不同作罷！陳俊智表示，一九九三年訂單與日俱增，經常自己下場趕工忙到凌晨還無法休息，回憶起當時他說，「東西都快要趕不出來了」，原本考慮跟隨客戶前往印尼就近增設廠房，但首先光是語言不通就成為管理上的一大阻礙，其次當地員工領了薪水卻不上班的習慣，經常延誤客戶交期，為供應日益增加的訂單，一九九三年選擇轉往中國設廠迄今。

5G帶動10G連接器新商機

陳俊智表示，現有家庭網路、辦公室等使用多數為1G網路線連接器，基本使用速度綽綽有餘，即便十多年前協會早已定義出10G的網路連接器，不過仍未被市場廣泛應用；伴隨著5G世代來臨，物聯網、AI及自駕車等應用，無形中加速市場對10G網路連接器的轉型升級。

網速越高省下更多下載與上傳時間，根據美國無線產業協會(CTIA)指出，目前4G LTE網路提供平均10至20 Mbps的連線速度，下載一部約兩小時電影，理想狀態下得花六分鐘，5G則僅需要三‧六秒，然而，這些時間數字還是在網路工作於「理想環境」下才有可能達成。

陳俊智指出，受限於成本考量，不同網站提供的寬頻與容量有一定限度，當短時間內突然湧進大量用戶，則該網站使用者就容易遇到通訊斷訊，或是觀看、傳送的影片停頓等現象；他進一步解釋，這種情形就像是一台法拉利與一台普通汽車，同時行駛在高速公路或崎嶇且有限速的道路上，展現的車速其實是差不多的，究其原因，主要受限於網路資源。

陳俊智舉例，若用戶僅使用社交網站、瀏覽網頁、搜尋資料及觀看一般影片等簡單的應用，難以感受10Mbps與100Mbps差別，但隨使用者增加，忽快忽慢的4G網路服務已無法滿足消費者需求，4G採用低頻的先天限制，成為5G不得不發展的主因，5G有著高速、低延遲性及廣連結等三項特性，尤其後兩者對各行各業發展大有幫助，當整體大環境跟著改朝換代，網路連接器產品也面臨高傳輸速度的產品轉型升級。

陳俊智表示，奠基翼慶既有的研發技術及生產設備條件，提供OEM客製化服務，目前已在10G網路連接器訂單有所展獲小批量出貨，並持續研發RJ45 10G速率網路連接器、信號路由器/信號切換器等產品，未來不排除開發商用消費產品如TypeC gen4連接器、手機、筆電及PC使用的TypeC高速線、8K電視使用HDMI2.1高速線等，積極跨足5G毫米波產品使用的各類高頻、高速連接器市場。

小批量出貨 可望引爆營收

多角化經營翼慶在網路連接器穩定布局下，去年因應疫情獨立出醫療口罩事業部門，今年口罩營收有望異軍突起挹注母公司營運。陳俊智表示，去年病毒肆虐全球大缺罩，翼慶加入口罩生產，相較連接器的製程，口罩的自動工具機技術對翼慶而言難度不高，隨著國內疫情趨緩，民眾對口罩的花樣變化越來越講究，翼慶也隨之設計出各種不同的圖樣迎合市場需求。

口罩戴久了會不舒服，改變外觀也重視舒適，將「三折變四折」陳俊智說，僅增加一折聊天談話時就不會有束縛感。獨立口罩新事業部門，初期投入一千多萬，陳俊智表示，當初光是試機就耗費兩個多月，未來預計增加六到八條生產線，並增設N95等品項。

去年營收九千萬元，翼慶因應5G世代發展，加速網路連接器轉往10G等高頻、高速連接器發展，今年預計展開五千萬募資計畫因應研發，陳俊智指出，10G訂單目前已小批量出貨，陸續訂單能見度也已排到明後年，看好網路連接器轉型升級，將引發新一波的汰舊換新商機爆發。

翼慶企業股份有限公司

成立時間：1989年

資本額：1.063億元

去年營收：9,000萬元

總經理：陳俊智

主力產品：RJ系列產品（電腦連接器及週邊產品、電子零組件研發製造）

新事業體：醫療口罩生產