全方位考量 創造更多的價值 李承洋建築師

求學時期，因為一張精美的手繪圖，李承洋就此和建築結下了不解之緣。大學畢業後，他如願進入建築界，一九九九年以全國第三名的佳績拿下建築師執照，此後，他正式開業。加茂建設、欣巴巴建設中，他展現集合式住宅完美的設計與藝術美學的擘畫能力，義美食品工廠、白金花園酒店、彰化秀傳醫院、康舒科技大廠等一連串多功能以及複雜動線上的規劃，更將他優異的設計能力嶄露無遺。

【文‧編輯部整理 圖‧李承洋提供】

「年輕時，我就很喜歡建築！」有別於現代許多缺乏想法和目標的年輕人，李承洋從高中時即已打定主意，將來一定要進入建築業工作。明確的目標，是他自承這一路走來最深切的體會，也是如今他成功打造屬於自己「建築王國」最關鍵的因素。累積二十幾年的作品中，包括大型集合住宅，如林口「帝一宅」、三峽「大北大」外，還有彰化秀傳醫院、義美觀光工廠等，遍布住宅、醫療、旅遊、科技廠房等領域，建築作品豐富且多元，也深受業主喜愛。

長時間溝通

只為了設計出最符合需求的建築

「如果能做到業主心中所想的，甚至超出他所預料的設計，這才是一位建築師該有的能力。」談及成為建築師這一路走來的歷程，李承洋顯得格外地精神奕奕。他說，從公共工程到集合式住宅，各有設計上的不同考量與方式。公共工程大多是承接政府的專案，依照功能需求、功能規劃、設施等級去作設計，一般而言大多較為單純。而依照業主規劃的作業手冊，房間數、面積與衛浴設備設計的建築，詳細的規定，也是建築師的專業，「不難。」他笑說。

「難的是，你要弄清楚對方真正的想法與規劃。」他舉例進一步說道，曾有次他按照業主需求興建一棟建築，沒想到，最後執行時，對方卻對其中的戶數有了意見。「後來我才知道，原來是牽涉到稅務方面的問題。」他說，興建規劃建築不難，難的是案主真正的需求，「可是如果遇到對方，其實自己也搞不清楚時就很難了。」嘆口氣，他笑道。

「所以，設計規劃前，我都會花很長一段時間和對方溝通。」有時耗費數個月，甚至長達半年多的時間，只為了溝通。外人看來，或許浪費時間，但李承洋始終堅持，唯有清楚案主心中真正所想，掌握明確的目標，才能真正設計出對方所需要的建築。

具備全方面知識

多一分設身處地的考量

除此之外，還要具備全方面相關的專業知識。「譬如規劃一座工廠時，生產線多長，汙水處理道的設置，以及機器電子設備的管線，種種問題，很多其實早已超過建築師的專業。但，為了設計出案主所需要的建築，我們還是要把這些全部都弄懂。」

他說，之前承攬彰化秀傳醫院六期工程設計時，規劃的不只是要包括醫療各科別的需求，開刀房、病房之間的動線規劃，其中導入智慧型管理、醫療設備，尤其是整合複雜而大型的機電系統，更是一大艱鉅的考驗。

「如果掌握了這些要點，還能站在業主的角度，考慮到將來他所可能的需求，而做出超乎他意料之外的設計，那就更好了。」他笑說，從業二十幾年來，專業技術與知識外，人際溝通以及設計整合邏輯能力，打造出符合業主心中所想而需要的建築，是他自承能一路走到現在，並成功打造屬於自己建築王國的重要因素。

李 承 洋

1971年，台北出生

淡江建築台大營建管理碩士

1999年建築師高考全國第三名

李承洋建築師事務所

承洋空間設計有限公司

代表作／義美食品工廠、白金花園酒店、彰化秀傳醫院、康舒科技大廠、加茂建設集合住宅、欣巴巴建設集合住宅

成功心法／注重溝通，徹底釐清事情的緣由，找出對方真正的想法，完成超乎對方預期的目標