和名人一起開房 ClubHouse即時語音拉近距離

根據《富比士》報導，多人線上語音聊天社交軟體Clubhouse一月底宣布募得十億美元的投資，自去年四月起在IOS平台上架，加入該軟體採用「邀請註冊制」，這波「只聞其聲」的社群風潮，竟讓它在八個月內吸引六十萬用戶。

【文‧何子涵】

與線上收聽或收看的直播串流或Podcast不同，Clubhouse使用者可在軟體內開設用於公開或私密的語音聊天「房間」（英語：virtual rooms）；但房內不可傳送任何影片或者圖文，也無法產生錄音以及回放功能，ClubHouse具有即時性說話模式，一旦離開房間或是房間所有主持人結束聊天，這段談話就即刻結束。

在ClubHouse的房中設立基礎三種進入權限，包含「Open」、「Social」和「Close」，房內主持人可決定誰來發言和發言順序，而參與對話的聽眾則可通過「舉手」來申請發言資格。

主持人控場能力

決定場子熱鬧程度

成功獲得邀請碼而有帳號的用戶，在任何空間與時間，你皆可以輕鬆開房間，但掌握好房內互動節奏卻是一門學問，主持人必須能帶領發言，在開房時先與聽眾打招呼，簡單說明談論主題與內容，並製造話題與房內的人產生連結，得宜控制好聽眾們發言的時間長短，也避免讓聊天出現尷尬空檔時間讓聽眾離場，不讓話題偏離過多主題，以及將談話聲音與背景音量控制在耳朵聽起來不會感到不適的音量。另是面對聽眾間出現意見相左時，居中做協調與整合，讓整個房間談話氣氛自由又自在。

圖/photoAC

個資透明恐有資安疑慮

語音社群軟體Clubhouse在網友開房討論新疆集中營等政治敏感議題後，隨即慘遭大陸封鎖下架，但仍阻擋不了許多大陸網友特意翻牆發言，甚至有人研發屬性類似的軟體供大家「暢所欲言」。

隨著許多名人與各界專家紛紛加入Clubhouse「開房」，目前它的魅力已從西方國家延燒至亞洲國家，台灣人從一月中開始也人人搶「開房」或四處「串門子」，許多熱門話題包含「愛莉莎莎肝膽排石法爭議事件」也在房內引發熱烈討論。但美國專家警告，Clubhouse使用是陸製伺服器，傳輸內容恐有遭截取疑慮，不建議在此款軟體上發表敏感對話。

美國網路政策研究機構史丹佛網路觀測計畫（SIO）於二月二十一日表示，Clubhouse用戶應假設所有的談話內容均已被錄下。SIO部門主管史坦摩斯也坦言：「Clubhouse無法對世界各地的聊天室談話內容做出任何隱私保障承諾。」

史坦摩斯和公司團隊也證實，Clubhouse目前和上海新創公司聲網（Agora）合作許多後台業務。史坦摩斯表示，儘管Clubhouse必須透過新增好友和搜尋聊天室來打開與他人聯繫，但這家公司同時也透過聲網處理數據流量和音訊產出，用戶並非有絕對隱私。另外，Clubhouse依賴聲網將容易帶來巨大隱私疑慮，許多共產國家的異議人士放心以為的「私下談話」，將有機會因政府相關單位竊聽而替自己帶來罰責甚至牢獄之災。