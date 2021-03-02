疫苗取得落後全球世界各國陸續取得新冠疫苗，距離重啟國門又更進一步，但台灣疫苗取得受阻，何時才能接種疫苗備受關注。

【文‧安定亞】

台灣防疫成果令人驚艷，紐約時報指出，當世界許多國家都在進行封鎖，台灣人的生活正常到詭異的程度，婚禮照常舉行，人們如常進場看球賽、觀賞音樂會、逛夜市等，在疫情爆發後仍如常生活，台灣防疫成就領先世界各國，也是許多國家防疫上取經學習的對象。

各國疫苗陸續開打

不過世界各國政府陸續取得國際大廠的新冠疫苗，以目前施打率超過四成的以色列，人口有九百萬人，取得新冠疫苗後推出大規模疫苗接種，目前已有三百八十萬人施打了第一劑，當中的兩百四十萬人，也已經植入第二劑疫苗，根據路透社報導，以色列最大的醫療機構指出，植入輝瑞藥廠的疫苗有效力達九十四％。

除了以色列之外，其他大規模施打疫苗的國家也陸續出現感染率逐漸下降的情形，疫苗的效力已獲得相當程度的確認，民眾不該過度恐慌，因為透過疫苗的施打，還是目前抑制新冠病毒擴散、減少感染最有效的辦法。

但西班牙一家療養院內傳出，老人及工作人員施打第一劑輝瑞疫苗後，有七十八個人確診，其中七名老人已經死亡，不過最後證實，施打後發生確診死亡的案件，不完全是施打疫苗所造成的，可能老人本身有慢性病或是身體有其他的問題。

疫苗採購險阻重重

雖然疫苗是對付新冠肺炎最佳的解決之道，但台灣至今卻還買不到疫苗，衛福部長陳時中日前在記者會上表示：台灣估計不會是最後才拿到疫苗的國家，筆者認為政府遲遲無法取得疫苗，無法儘速大規模接種，影響卻是台灣二千三百萬老百姓健康的權益。

聯合國呼籲全球，在對抗二○一九年新型冠狀病毒COVID19的疫苗上共同合作，並警告在初期疫苗取得的不平等問題，目前光是十個國家就接種了超過七十五％目前生產的疫苗劑量，而還有一百三十個國家卻連一劑疫苗都沒有，這樣的不平等，疫苗取得的嚴重差距與不正義，會讓全世界陷入另一種風險。

而台灣原本預計購買五百萬劑由美國輝瑞Pfizer與德國BNT共同研發的COVID19疫苗，不過德國BNT和上海復星公司早就簽署協議，由上海復星公司作為亞洲區疫苗的總代理，而我們衛福部卻直接向德國BNT訂購，後來遭到復星公司的抗議，最後造成疫苗購買破局。筆者認為，疫苗的採購不論是意識形態還是政治立場，都不應該凌駕於人民的健康之上。

沒有疫苗如何解封？

不過在世界衛生組織WHO的新冠肺炎疫苗全球取得機制COVAX平台，目前確定台灣分得到二十萬劑的阿斯特捷利康AstraZeneca（稱AZ疫苗），但到貨時間尚未確定。也許台灣防疫成果好，沒有像其他國家一樣病毒肆虐，但也不代表台灣人目前不需要立刻進行疫苗接種，而世界各國一直陸續出現傳染力更強、更致命的變種病毒，也可能威脅到現有疫苗及目前診斷方式的有效性。

目前台灣分配到二十萬劑的AZ疫苗，衛福部長陳時中樂觀表示，明年疫情有機會解封，筆者認為這是政府一貫在安撫民心的說法，因為我們要與世界各國搶疫苗，以台灣目前的國際社會地位，一定會遭遇很大的壓力，不僅疫苗的取得速度慢、數量又少，這樣的情況下，若是大規模接種比其他國家都還要晚，表示台灣將會繼續鎖國，對於經濟的衝擊也會相當大。