兩次政治危機造就兩次經濟奇蹟

【文‧陳正修】

目前迎來台美最好關係時刻！筆者回憶起一九七八年十二月十六日美國宣布，隔年元旦正式與中華民國斷交、與北京建交。當時恐慌心情瀰漫在台灣社會各個角落，那一年台灣，有如暴風雨中孤獨前行船，在國際上更形孤立、國內動盪不安。

不確定感，移民潮湧現，當時筆者身邊就有很多國民黨高官第二代、從商朋友紛紛決定移民美國，根據僑委會統計資料，截至二Ｏ一七年底，海外台灣僑民約有一九七萬一千人，其中六十二．六％分布於美洲地區；在美國台僑人數最多，約有九十九萬五千人。

事實上，過去四十多年台美關係並未出現惡化，筆者觀察美國對台灣仍有實質性支援，斷交只是把關係「去官方化」。原本台北駐美大使館變成「美國在台協會」（AIT），職責是促進美台貿易及金融發展。台灣當局則設立「北美事務協調委員會」（CCNAA）作為對等機構，屬於台灣行政院特設單位。

美國國會制定《台灣關係法》以規範美台關係，承諾提供防禦性武器給台灣，抗拒任何足以危及台灣人民安全，或社會、經濟制度強制活動。確保了兩地維持實質關係，如經貿合作、免簽證待遇等措施，促進兩地人民交流及合作。

台美斷交可說是第一次政治危機，但台灣人化悲憤為力量，進行一系列政治、經濟改革及經濟建設等，成為許多開發中國家典範，後續並與新加坡、韓國與香港被稱為亞洲四小龍。諷刺的是，當年台美斷交紛紛移民美國的國民黨高官二代，卻在這台美最好關係時候，不斷唱衰台灣，大大迎合對我們有敵意一方，難怪近年國民黨選情不斷慘敗，「賣台論」等標籤撕不下來。

目前中美貿易戰開打以來，雙方都想解決貿易逆差問題，兩國衝突涉及層面，早已不限於貿易問題本身，牽涉到金融、科技、軍事甚至到意識形態，所以美方除了檯面上正式貿易談判，逐漸將引領全球的產業鏈與中國脫鉤。

去年是極具轉折年，新冠疫情讓世界看到台灣有多不一樣，美中貿易戰，台積電不只是護國神山，先進製程領先成為「戰略產業」。台灣的經濟表現跟防疫表現，確實讓全世界對台灣有重新的評價，不少台商回流潮，對未來發展信心強度增強很多，台灣變成吸收人才資本好地方，台灣將迎來第二次經濟奇蹟，變成可提升經濟發展新契機。