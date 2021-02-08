性騷疑雲？在媒體爭相報導下聲量暴增 下一步是否為選舉考量？

【文/安定亞】

近日娛樂圈爆發知名網紅雞排妹鄭家純控訴金曲方言男歌手翁立友，在尾牙場合對她性騷擾的新聞，也有多名綜藝節目主持人被點名，捲入這起性騷事件當中，而媒體見獵心喜，見民眾對於腥羶色的新聞較感興趣，於是整起事件如滾雪球般越滾越大，牽扯的人越來越多，越炒越兇，雖然性騷擾是一件負面的事情，但在媒體大肆的報導下創造出極高的聲量，一度蓋過正在進行的高雄市議員黃捷罷免案，反萊豬公投及部桃醫院感染案件等。

筆者認為，性騷擾通常是發生在強勢的一方對弱勢的另一方有性暗示或是肢體上的接觸，因而造成弱勢者的生理、心裡產生不舒服，雖然是單方認定，但只要一方有這樣的感覺，即可被認定構成騷擾，在過去鮮少聽過女性被指控性騷擾的事件，因為男性跟女性相較，在社會觀感下，女性一般被視為比較弱勢的那一方，大家也都不太相信女性會有那個膽量對比自己強勢的男性作出有強迫性的性暗示或性接觸。

當今這個世界、台灣社會已經跟過去完全不同，我們中華民國的總統是女性、其他各國的領袖、總理也有許多優秀傑出的女性，包含在職場裡的女性老闆、女性的主管，社會上的女強人比比皆是，百年來女權主義、女性主義的崛起，逐步建立起兩性平權的社會，但是女性享受平等的權利的同時，是否也應該要盡平等的義務？現今強勢的女性騷擾弱勢男性的可能性也大為增加，所以現代女性實在沒有性騷擾的特權。

回到這次性騷擾案當事者雞排妹鄭家純身上，長相甜美和擁有火辣的身材，本身就是媒體搶拍關注的對象，加上大剌剌敢說敢言的大砲性格，經常針對時事嗆辣發言，在2018年曾被時代力量點名參選港湖北市議員，民進黨2020年也曾有意以美女刺客的方式徵召雞排妹挑戰國民黨現任立委蔣萬安，不過這兩次都遭到鄭家純拒絕，而這次性騷擾案累積出的高聲量，近日更傳出民眾黨有意徵詢代表民眾黨參選2022縣市議員的選舉，不過在民眾黨主席柯文哲一句話：別鬧了，看似這個傳言遭到否決，但政事如棋局局新，接下來雞排妹鄭家純本身是否有意願參選？是不是代表民眾黨或是其他政黨也非常值得關注。

其實不分男女，或許只是開個玩笑、做點效果，言行舉止都要非常謹慎，畢竟己所不欲，勿施於人，現代追求卓越理想的男性、女性很多，主持、演戲、唱歌，把娛樂帶給大家的演藝人員，時下話題輿論十足的網紅，或是願意為民喉舌、為民服務的民意代表都非常值得鼓勵，身為公眾人物，更是要謹言慎行，因為大家都拿著放大鏡在檢測，這次的性騷擾案，不論是當事者、受害者還是加害人，在出面宣張自己權力的同時，更要想想是不是一開始就有尊重和你不同性別的人。