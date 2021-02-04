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高球名將盧建順 輸在起跑點卻總能逆轉勝

聯合新聞網 / 卓越
2017年日本PGA長春錦標賽，巡迴賽新人季大賽冠軍。 圖/JPGA提供
2017年日本PGA長春錦標賽，巡迴賽新人季大賽冠軍。 圖/JPGA提供

最後一洞仍落後兩桿，多數選手會選擇放棄，但盧建順心想：「只要我多贏兩桿，對手輸三桿，我就有機會逆轉勝！」有著異於常人的抗壓性，盧建順於多場球賽中從未因為開賽打不好而放棄，反而抱著迎頭趕上的決心，最終奪得冠軍。

【文‧葉怡君】

盧建順為了生存進入淡水球場工作，從撿球員、桿弟、業餘選手走上職業選手之路，征戰無數大小國內外賽事；三十九歲正要邁入職業生涯顛峰之時，卻因嚴重腰傷（坐骨神經）不得已隱退；沉寂七年後復出，賽場上的他剽悍球風依舊，更獲媒體盛讚「不死鳥傳奇」之名，宛如浴火鳳凰置之死地而後生，永不放棄的精神造就他的傳奇人生。

圖/台北富邦銀行提供
圖/台北富邦銀行提供

突破困境 力爭上游

出身於花蓮的盧建順家境貧困，國小四年級父親因意外身亡、母親離家，祖母帶著年幼的他離開傷心地，當時為負擔家計盧建順便到淡水高爾夫球練習場擔任撿球員，每天手握一支鐵桿，把散落各處的小白球，或勾或打地集中到同個地點，收回籃子交給客人，他說，動作越快就能為客人爭取到更多的打球時間，也能受到客人的青睞獲得更多小費。

盧建順說：「當時一天要敲上兩、三千顆球，手感可能就是那時候練出來的」，小學四年級到國中一年級，撿球成了盧建順的課外活動，他說，「小孩哪知道累！一心只想著怎麼樣才能賺更多的錢，生存下去。」

打球既能賺錢又好玩，花在球場的時間比在課堂多，十五歲的盧建順慢慢收起玩心，將注意力轉移到職業選手身上，免費替選手放球、撿球，換取比賽時替選手揹球具賺工錢，更在比賽中從選手視角揣摩打球要領與擊球要訣，尤其是處於高壓的環境中，如何克服逆境、救球、將球打上果嶺等，更重要的是學習不同客人，在球場上打球時的不同修養。

邁向亞巡　躍上國際舞台

當時，為了比打第一場球的客人還要早到，盧建順幾乎以球場為家，若當日客人不多，他便與同齡好友挑選偏僻的球洞練習，若被發現了就躲在樹下，但警衛見怪不怪通常睜隻眼閉隻眼，也讓盧建順等人在當時練就一手好球。

十七歲的盧建順，能以木桿開球達兩百七十碼（一般約兩百四十至兩百五十碼）備受關注，轉戰業餘選手的第一場青年盃比賽一舉奪冠，軍旅生涯因高球專長，與陳志忠、余錦漢和張棟樑四人獲選入左營海光隊。他說，當時幾乎打遍天下無敵手，贏得的冠軍獎盃更不計其數。

退伍後的盧建順因業餘選手制度問題，決心轉往職業選手謀求更好的發展，雖身無分文但好球技早已被「知高隊」相中，贊助他十五萬新台幣參加比賽。

亞巡賽是盧建順轉戰職業選手後，首場重要的指標性比賽，在還沒確定是否能打贏資格賽前，他卻已將大部份盤纏用於購買巡迴賽的所有機票，抵達菲律賓時全身只剩五百元美金。資格賽一百二十名選手只取三人，這場比賽他已沒有退路。

「我想十個我至少能贏一個」，盧建順抱持著非贏不可的決心，然而打完前九洞總桿數三十七桿，這樣的表現並不理想，承受著極大壓力，但他無所畏懼，危急時刻展現出永不放棄的個性，最終以總桿數六十九桿、第三名的成績挺進資格賽，一九八三年更以新人之姿奪得總冠軍揚名海外。

重返榮耀　邁向美巡高峰

之後盧建順名利雙收，原想從此後便能一帆風順，豈料，二○○一年一場突如其來的劇痛，打斷了他的高球之路。被醫生診斷出罹患坐骨神經痛，深怕動刀後無法再揮桿打球，職業生涯也會就此畫下句點，盧建順堅持不願開刀。

暫別球賽，接受苗栗頭份啟寶球場董事長傅浩然邀請擔任球場總監，盧建順形容，當時是他人生最低潮的時刻，但卻也從未想過要放棄，每日仍與球場為伍，沉澱等待重返球場的機會。

奇蹟發生，某日好友送上藥酒，飲用一個月後竟真解除病痛。七年沉潛，四十九歲重拾球桿，五十歲獲台灣PGA年齡最大的最佳新人獎，展開他高球生涯的第二春，更成為台灣打進美國PGA冠軍巡迴賽的第一人，再創人生巔峰。

致力傳承提攜後輩為國爭光二○一七年盧建順接任TSPGA台灣長春高爾夫協會會長，致力業餘傳承、慈善公益及挑戰賽三大事務，為落實協會「傳承」的核心價值，二○一八年便成立「台灣長春傳承營」，規劃出短、中、長期一連貫計劃，傳授獨門絕活，培育業餘選手。

經他一手傳承調教的青年好手王偉軒，平均開球達三百二十碼，最遠可達三百七十碼，目前已在多場職業賽事中嶄露頭角。除重視自身具備的潛力，盧建順更要求選手有自我管理的態度及強韌的心理素質，才能打出一番好成績。

屆齡花甲之年，盧建順至今仍活躍在冠巡、日巡長春賽、以及亞巡及台巡賽，至今累積六十一勝，每場賽事奪冠的企圖心，來自於他一生中，從不放棄的意念中，淬鍊出璀璨的生命。

成就與榮譽

職業選手迄今台灣、日巡及亞巡共獲61項冠軍

2度奪得亞巡年度總冠軍

1983~1988年 2次亞巡賽總冠軍

1992年本‧霍根（Ben Hogan）巡迴賽路易斯安那公開賽第5名

2001年日本高爾夫巡迴賽NST新瀉公開高爾夫錦標赛第11名

2010年JELD-WEN傳統比賽第2名

2017年10月 日本PGA長春錦標賽，巡迴賽新人季大賽冠軍

國內球場最低桿數紀錄保持人

南峰球場「尚峰公開賽」65桿

台北球場CD區「2005年科技暨MIZUNO瀚歆杯公開賽」66桿

美麗華球場63桿

全國球場「仰德ADT」63桿

霧峰球場「霧峰亞太長春職業高球公開賽」62桿

大屯球場「公雞帶小雞邀請賽」63桿

台南高爾夫俱樂部「長春PGA錦標賽」63桿

台中球場「台灣強基金會公開賽」61桿

山溪地高爾夫球場「王永村傳承公開賽」62桿

北海球場「李深浦傳承公開賽」62桿

卓越雜誌2021.2號418期
卓越雜誌2021.2號418期

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