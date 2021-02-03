陪伴加盟主共存共榮的城市漢堡

台灣早餐店隨處可見，產業市場競爭激烈，早餐商機一年更上看兩千億，許多人紛紛加入加盟戰局爭食這塊大餅，但「城市漢堡」經營思維卻與多數人不同，用獨特經營工法成功在早餐市場站穩腳步並逆勢崛起。

【文‧何子涵 攝影‧徐裕庭】

從連鎖超商、麥味登和八方雲集，擁有超過三十年豐富連鎖產業經營閱歷的城市漢堡總經理王友嘉表示，城市漢堡創立四年多，從生產、行銷、人力、研發、財務甚至店面設計角度等，跳脫過去傳統早餐經營思維，團隊共同布局專業早餐市場經營，並慎選加盟主實現公司理念，期望給消費者一個新穎的「早餐調性」，打造活力無限與舒適環境的專業早餐店形象。

不跟進連鎖擴店熱潮

我們求穩不求快

王友嘉坦言看過許多當紅連鎖店面擴店快速，展店實力堅強的連鎖店家，發起「時機財」，但伴隨著民眾熱度減弱、分店經營品質良莠不齊、加盟主自身規劃與財務問題等，開始出現閉店潮，對品牌形象大打折扣。對此，城市漢堡不主張積極開店佈點，回歸創業初心「求穩不求快」，董事長李明宗和同仁們選擇先將公司損益放一邊，照顧好現有加盟店家，保障商品優良品質，並適時調整經營方向，店家營業額穩定成長，一切獲利都是水到渠成。

創業低門檻 不收取高額加盟金

王友嘉說明，我們給加盟主高CP值且合理價格的開店合作計畫，不收取高額加盟金，降低創業門檻，給予加盟主更多利潤空間，因為城市漢堡本著「服務加盟主」和「滿足消費者」為公司發展目標，不吝提供免費技術與經營輔導，專業一條龍的服務，解決他們的難處與困惑，讓加盟主們經營更得心應手。

王友嘉強調，我們十分注重店家輔導強度，選擇讓每位輔導人員平均分派少量加盟主進行深度教育訓練，五天完整教育訓練和兩周店面實習，加上服務專員到店指導（開店前與開店後），做加盟主們的夥伴，更提及：「即使工具交給你了，但也要你善用工具發揮效能！」他認為公司與加盟主經營是相輔相成的，城市漢堡致力提升店家的營運續航力與增高獲利，加盟主落實專業技術與維護產品品質，如此一來，他相信將能創造雙方共贏，與加盟主們共存共榮，給予創業者更多成功創業體驗。

城市漢堡推出多項美味吸晴餐點，搭配季節異國風獨特商品深獲許多消費者喜愛。

疫情衝擊餐飲業

他們卻逆勢成長

二○二○年新冠肺炎疫情橫掃全世界，衝擊觀光旅遊與餐飲業者，讓許多早餐店也哀鴻遍野，但早在疫情爆發前數月，城市漢堡就已超前部屬與各大外送平台合作早餐外送服務，無法出門的民眾帶來一張張外送訂單，試過城市漢堡餐點美味，紛紛前來實體店鋪消費，讓營業額從線上轉為線下，彌補疫情下無法內用的消費損失，王友嘉提到，當時更有一家分店當日最高訂單量達到一百張，刷新當月營收紀錄，更說明了外送訂單的熱絡。

王友嘉提及，看著公司加盟主們經營越趨完善與成熟，我們更順勢推出特色產品，如「沙嗲豬紫Q堡」、「泰式檸檬雞堡」、「古巴三明治」、「BBQ豬排堡」等多項美味吸睛餐點，搭配季節時令作夏季與冬季菜單轉換調配，異國風獨特商品更成功打進都市人愛嘗美食的心，深獲許多消費者喜愛，他驕傲表示：「我們要把餐廳級的美味帶進早餐店裡！」早餐不只是早餐，讓消費者飽餐之餘還能找到專屬於自己的「城市早餐品味」。