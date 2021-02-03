佐依：每個人都有權利 過你喜歡的人生！

為一個討論「遠距工作、自我成長、品牌經營」的Podcast節目，教導你如何打造一個不被地點限制的事業，創造能夠一邊工作、一邊旅行的理想生活。

【文‧何子涵】

佐依擁有八年的視覺設計和Branding資歷，同時也教導學員如何用「設計思考」的方式來做人生藍圖規劃。協助許多學員後，佐依發現自己卻尚未替自己設計喜歡的生活，由於多年前在美國Podcast市場已是百家爭鳴，佐依徜徉在海量資訊中也深受感染，燃起了她創作熱情，於是，在二○一八年開啟了「佐編茶水間 podcast」，主要分享自己作為遠端自由工作者的工作與生活體驗。

暖心回饋成最大動力

謹慎過濾製播內容

起初經營頻道跟聽眾說「如何過你喜歡的人生」， 許多人聽起來或許天馬行空，且加上Podcast的載體相對台灣人而言較陌生，所以她在推薦理想工作與生活外，也不乏分享乾貨類型資訊，包含商業思維、個人與品牌的行銷與經營等，在「軟硬兼施」之下，使得聽眾「有權利」也「有能力」從心理層面和知識領域受惠，讓他們感到受用且有感。

「佐編茶水間 podcast」目前頻道製播已超過一百三十集，佐依提及印象深刻的反饋為一封篇幅不短的信件，打開一看，內容講述一名深受憂鬱症困擾許久的聽眾，服用許多抗憂鬱藥物皆未見效，但收聽了「佐編茶水間 podcast」的冥想思考後，便痛哭失聲而獲得情緒釋放，特來信感謝佐依分享協助她找回自己，佐依表示自己害怕見到血，也從未任職教育工作，但卻透過無形的空中分享，治癒了別人心靈，讓她感到快樂，並有更多動力拓展頻道內容，替聽眾帶來更多美好體驗。

但她也建議，若是素人想嘗試分享自己專業領域之外資訊時，尤其涉及醫療行為，可多給聽眾額外提醒，也可採用「自身經驗」分享角度，聽眾可自行選擇合適自己的模式。佐依表示隨著聽眾越來越多，她十分重視聽眾回饋與意見，也明白自己開始有影響力，便更加謹慎過濾資訊來源，照顧所有想學習聽眾。

平台方可成產業發展推手

許多創作者擔心在製播頻道內容時誤踩法律地雷，佐依坦言在平台規範尚不明朗，可先參考YouTube相關規範，因為同樣作為資訊載體YouTube和Podcast屬性接近，影像包含了聲音與影像。常出現法律爭議為音樂版權的使用權，她表示不少平台提供商用音樂，其他節目背景音樂，可先詢問對方取得同意作少量使用，也可讓該產業的環境更加友善且健康。

作為播客的佐依表示，Podcast平台方為集結資源的仲介者，提供基礎技術服務與媒合業務，平台與創作者的關係像是Podcast經紀人角色，她認為平台還可扮演教育者角色，推廣並分享產業趨勢，定期舉辦實體與線上相關講座，作該產業的最佳援手與推手，延續Podcast的價值與優勢。