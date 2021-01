美國政黨輪替對台灣的影響

【文/韋伯韜】

美國民主黨拜登總統終於在驚滔駭浪中就任,民主黨掌控國會參眾兩院,全面執政,百廢待舉,美國政府的各項政策,必須重新開機。面對美國政黨輪替,國人悲觀樂觀各有觀點與選擇,悲觀者認為拜登抗俄不抗中,將使台灣成為美中和解的棄子,將台灣推向祭壇,任人擺布;樂觀者認為拜登難敵目前主流抗中民意,而且川普勢力仍不容小覷,民主黨在參議院也只是五十席平手,勢必加碼挺台,故對台有利。

惟國與國之間,只講利益,鮮少道義,更不是攀關係。孟子所云「王何必曰利?亦有仁義而已矣」這話,適合於人與人之間的相處。中國的國家利益是國家統一,民族復興。美國的國家利益是繼續以武力控制全球資源,使美國持續富強而為霸主。只要美國自己認為對其國家利益有功的協助者,列入全球名單,獎賞之保護之,有害的阻擋者,懲罰之摧毀之,不論其為個人或組織或國家,例證史蹟斑斑不必一一列舉。川普在其告別演說就明講,我們反對專制的伊朗政權,殺死了世界頭號恐怖分子蘇萊曼尼(伊朗聖城軍司令 ,We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world’s top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani. ),不必考慮伊朗的感受與行動,美國說了算。與其國家利益相符的政策,當然會持續並強化,不符者就得改弦易轍。是以台灣自己的利益,本來就不在他國的國家利益考量之列,自然也不會在美國的國家利益考量之列,就算美國加碼挺台,也是因為對美國有利,例如派高官訪台,可以賣萊豬,可以輸軍火,可以設基地,使美國持續富強。而美國加碼挺台,是否真正對我有利,也要仔細思考,會否更為牴觸大陸的國家利益,阻擋其國家統一與民族復興,牴觸到大幅觸怒其空前團結的14億人民,那後果將會如何?生靈塗炭是對我最大的傷害。況且經歷川普對大陸的傾國強力遏制之後,中國深刻體認自力更生自立自強的必要與迫切,對於兩岸的互動,當然更為敏感,更要救亡圖存,更要操之在己,更要義無反顧。

拜登上台對兩岸關係重新開機,我們也要打點精神、命運自掌、全力應對,把握這個新機遇,改善氣氛,鼓勵交流,避免刺激、歧視,避免更進一步提升所有大陸人民對我的敵視,這是我們的切身利益。時間緊迫,不容閃失,我們必須在此關鍵時刻,深入思考自己的切身利益何在。