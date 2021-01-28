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美國政黨輪替對台灣的影響

聯合新聞網 / 卓越

【文/韋伯韜】

美國民主黨拜登總統終於在驚滔駭浪中就任，民主黨掌控國會參眾兩院，全面執政，百廢待舉，美國政府的各項政策，必須重新開機。面對美國政黨輪替，國人悲觀樂觀各有觀點與選擇，悲觀者認為拜登抗俄不抗中，將使台灣成為美中和解的棄子，將台灣推向祭壇，任人擺布；樂觀者認為拜登難敵目前主流抗中民意，而且川普勢力仍不容小覷，民主黨在參議院也只是五十席平手，勢必加碼挺台，故對台有利。

惟國與國之間，只講利益，鮮少道義，更不是攀關係。孟子所云「王何必曰利？亦有仁義而已矣」這話，適合於人與人之間的相處。中國的國家利益是國家統一，民族復興。美國的國家利益是繼續以武力控制全球資源，使美國持續富強而為霸主。只要美國自己認為對其國家利益有功的協助者，列入全球名單，獎賞之保護之，有害的阻擋者，懲罰之摧毀之，不論其為個人或組織或國家，例證史蹟斑斑不必一一列舉。川普在其告別演說就明講，我們反對專制的伊朗政權，殺死了世界頭號恐怖分子蘇萊曼尼（伊朗聖城軍司令 ，We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world’s top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani. ），不必考慮伊朗的感受與行動，美國說了算。與其國家利益相符的政策，當然會持續並強化，不符者就得改弦易轍。是以台灣自己的利益，本來就不在他國的國家利益考量之列，自然也不會在美國的國家利益考量之列，就算美國加碼挺台，也是因為對美國有利，例如派高官訪台，可以賣萊豬，可以輸軍火，可以設基地，使美國持續富強。而美國加碼挺台，是否真正對我有利，也要仔細思考，會否更為牴觸大陸的國家利益，阻擋其國家統一與民族復興，牴觸到大幅觸怒其空前團結的14億人民，那後果將會如何?生靈塗炭是對我最大的傷害。況且經歷川普對大陸的傾國強力遏制之後，中國深刻體認自力更生自立自強的必要與迫切，對於兩岸的互動，當然更為敏感，更要救亡圖存，更要操之在己，更要義無反顧。

拜登上台對兩岸關係重新開機，我們也要打點精神、命運自掌、全力應對，把握這個新機遇，改善氣氛，鼓勵交流，避免刺激、歧視，避免更進一步提升所有大陸人民對我的敵視，這是我們的切身利益。時間緊迫，不容閃失，我們必須在此關鍵時刻，深入思考自己的切身利益何在。

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