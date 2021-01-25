強制隔離近5000人！本土疫情擴大 處於內憂外患的台灣

【文/安定亞】

匡列的範圍擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於本月24日晚間緊急召開記者會宣布：即刻擴大部桃相關接觸者隔離，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人。

出身醫界的台北市長柯文哲在本月23日表示，他建議指揮中心應該改變做法，公佈確診個案的高密度足跡區域，不要再選擇性的保密，打疫苗可能還有長達半年的空窗期，若是全民仍無法接種疫苗，他贊成一個程度的鎖國，否則國內醫療體係可能被穿透。

筆者認為若是公佈確診個案高密度的足跡，雖然可以讓民眾更清楚知道疫情準確的資訊，更精準的路徑讓大家也能提高警覺，避免前往感染者曾去過的地方，但此舉將造成人民心裡極大的恐慌。

據筆者觀察，台灣其實早在去年3月就進行鎖國了，禁止大部分觀光客入境，執行非常嚴格的隔離政策，入境人士必須隔離14天，違者將遭到重罰，再加上自主健康管理7天，隔離期比許多國家都還長，也是使疫情控制得當的主因之一。

台灣防疫成果令人驚艷，紐約時報也特別在本月2日的刊文中指出，當世界許多國家都在進行封鎖時，台灣人的生活正常到詭異的程度，婚禮照常舉行，人們如常進場看球賽、觀賞音樂會、逛夜市等，台灣在疫情爆發後，令人毛骨悚然的正常，雖然引起國際高度關注，但在去年的12月，台灣相隔253天後再度爆發本土確診案例，從紐西蘭航空機師案件到部立桃園醫院發生醫護群聚感染的事件，之後幾乎每天都有出現本土確診案例。

雖然部桃醫院感染案件已設立防火牆，直至本月24日再度新增2例本土確診，3名境外確診病例，醫院及相關接觸者的隔離人數已達1301人，是疫情爆發以來匡列人數新高，更在24日的晚間再次舉行記者會，坦承設立的防火牆還是有裂縫，將擴大匡列近5000人強制進行隔離，隔離滿14天者再進行採檢，可見事態相當嚴重，接下來是否能夠成功防堵疫情擴散，防止演變成社區感染，也是目前防疫工作上最大的內憂。

防疫上的外患，除了台籍人士或留學生返台，政府還是有開放外籍移工或持歐美護照來台的商務人士，所以還是陸續有不斷境外移入確診的情況，雖然台灣卓越的隔離措施，還是擋下大部分病毒的入侵，將世界嚴峻的疫情封鎖在外，不過在疫情反撲之際，加上出現更具傳染力的變種病毒，邊境只要稍微不慎，防護不夠周全，出現更多境外確診病例只是時間早晚的問題，國內疫情升溫，還要如何嚴加防堵境外疫情的移入，持續鎖國要到何時，要鎖到何種程度？需要政府替所有台灣老百姓把關。

衛福部長陳時中日前指出，除非出現一支證實有效、保護效力長久的新冠疫苗，否則台灣不會考慮鬆綁邊境，聽起來是讓人放心，不過全世界都在開始施打疫苗的同時，台灣卻還買不到疫苗，就算2021年的年中有機會購買到疫苗，要開始大規模接種，還是必須等上六個月，所以台灣至少還要再與這個世界隔絕一年以上甚至更久，當然經濟發展勢必有相當程度的衝擊，防疫與經濟如何取得平衡也考驗執政者的智慧。