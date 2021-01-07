2021萊豬元年 台灣豬標章之亂

【文/安定亞】

元旦當天在野黨自辦升旗典禮，前總統馬英九批評蔡政府開放萊豬進口：萊劑就連台灣豬都不准吃，台灣人卻要被迫吃萊豬，難道蔡總統認為台灣人不如豬？這一席話讓筆者覺得，雖言重但于我心有戚戚焉。

另外，憲法賦予監察院之權限行使彈劾、糾舉及審計權，並可對政府機關施政提出糾正案，獨立行使職權的監院，在立院通過萊豬進口的行政命令後，監察院長陳菊竟在鏡頭前，大方稱讚行政院長蘇貞昌防疫有功「有政府，會做事」如此內舉不避親？目前萊豬進口的配套措施這麼亂，這是監督行政部門的監察院應有的作為嗎？

去年因疫情的口罩之亂，到今年開放萊豬的台灣豬標章之亂，雖然政府拿防疫大打政績牌，以口罩國家隊做大外宣，但回歸到內政，連應該安定民心的台灣豬標章也讓人民一頭霧水，還有最新的豬肉儀表板，政府一連串自相矛盾、乖張的行徑令民眾瞠目結舌，會做事！是否淪為在錯誤政策下，自我安慰的口號？

去年12月24日的聖誕平安夜，一點都不平安，執政黨違背七成民意，在立院強行通過萊豬進口的行政命令，雖然遺憾，但萊豬進口已成事實，配套措施卻是亂七八糟，再怎麼無奈也只能接受的老百姓，要求政府至少要在含有萊劑成分的進口肉品做到源頭管理，替民眾檢驗做好嚴格把關，不過連最基本標示的「台灣豬標章」不僅五花八門，還有各種版本。

中央提供的有衛福部版的台灣豬標章，也有農委會版本的臺灣豬標章，店家有使用台灣豬跟西班牙豬要使用台灣豬標章，只有完全使用台灣豬的商家才能用臺灣豬標章，除了大家熟知的CAS台灣優良農產品標章之外，地方政府也有發出健康豬、安心豬..等等，超過十餘款的標章與貼紙。

別說一般民眾搞不清楚，連店家、業者也都無所適從，連筆者說到這裡，為了搞清楚各式標章心都累了，其他國家進口的豬肉情何以堪，標章貼紙需要檢驗合格才能申請，竟然有大陸的電商平台，也能買到相關的台灣豬標章，真的是好一個政府會做事。

此舉，商家、店頭即使貼滿標章貼紙，懸掛正港台灣豬的布條，也沒辦法讓大多數的民眾有信心，因為標章認證的問題、監督查核的人力不足、連亂貼要裁罰目前也無法可管，中央政府跟地方政府不同調，地方自治法面對中央政策法令失效，整個大亂鬥一團亂，筆者認為肉品與肉類加工品，現行的標章、貼紙只有強調標示產地，如果是貼含有萊克多巴胺的貼紙，反而讓民眾更清楚知道買到的豬肉是不是萊豬，也方便消費者做出選擇。

連續幾天豬肉儀表板顯示，台灣零豬肉進口，政府也掛保證不會隱匿，數據公開透明，雖然民眾不會馬上買到萊豬，不過消費者最擔心的還是荷包，因為萊豬的開放，可能讓不肖業者趁機調漲本土豬肉價格，店家、商家也有可能因為貼了台灣豬標章，用台灣豬肉而漲價，如果因為萊豬進口而造成原本豬肉價格調漲，政府應該嚴格稽查，針對豬價不正常的調漲做出相關的因應措施，否則將造成另一波民怨。

政府為了突破貿易障礙開放萊豬進口，犧牲人民的健康到底換到什麼談判籌碼？另一方面卻一直強調食品安全的重要性，不論是萊豬或是未來有可能開放的核食，既然法令通過確定進口，政府就應該站在人民這一邊，嚴格把關並明白標示清楚，畢竟民以食為天，讓民眾能吃得安心、吃得健康，目前中央與地方政府因為萊豬稽查互槓，不僅沒有完整的配套措施，連應變能力也出很大的問題，萊豬進口後，台灣豬標章之亂會再亂多久？台灣豬肉價格會不會因此調漲？會不會有地方首長因萊豬自治法而被撤職？在再都在考驗一個會做事的政府。