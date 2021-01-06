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最「悶」世代！由卓越雜誌社長曹原彰獲選代表字

聯合新聞網 / 卓越
卓越雜誌社長曹原彰推薦的「悶」字以80餘萬票獲選兩岸年度漢字。
卓越雜誌社長曹原彰推薦的「悶」字以80餘萬票獲選兩岸年度漢字。

二○二○海峽兩岸年度漢字評選由台灣《旺報》和廈門《海西晨報》等機構共同主辦，邀請讀者及網友參與投票；曾先後評出「震」、「生」、「漲」、「微」、「平」「進」、「轉」、「和」、「變」、「創」、「望」和「困」等字，由這些字亦可觀察到近年來兩岸關係的變化。

【文‧陳曉竹】

二○二○海峽兩岸漢字節暨兩岸年度漢字評選活動以「漢字文化搭橋，書寫兩岸民意」為主題，活動自十一月九日啟動以來，吸引了中國國民黨主席江啟臣、台中市長盧秀燕和台北書院山長林谷芳等兩岸各界有代表性的人士參與推薦年度漢字。最終由《卓越雜誌》社長曹原彰推薦的「悶」字獲選。

每年舉辦的兩岸年度漢字推選都吸引了上千萬兩岸民眾熱情參與，當選的年度漢字因為反映了兩岸社情民意的走向，在海內外觀助度極高。經過多年的實踐，海峽兩岸漢字節活動的內容越來越豐富。今年第三屆兩岸漢字文化創意大賽一五○○多件作品盡顯兩岸年輕人的文化創意；「金沙書院」杯兩岸詩聯大賽參賽熱度和水平再創新高。

漢字文化博大精深，是海峽兩岸共同的文化符號與價值，是中華文化的精神紐帶。海峽兩岸漢字節由兩岸媒體於二○○八年成軍組織，二○一四年確定在海滄，實現高位嫁接，成為兩岸文化交流的重要品牌。

主辦方表示，「悶」字道出了兩岸民眾對二○二○年最真實感受，但也隱喻著破解困局的方向。疫情終將會過去，相信世界各地人民的心是正面的，溝通大門也時時敞開，關關難關關關過，一起挺過最艱難的時光，邁向光明與希望的二○二一。

卓越雜誌2021.1號417期
卓越雜誌2021.1號417期

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