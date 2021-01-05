落實外科醫師使命 挺進偏鄉「開刀救命」

外科能以立竿見影的方式解決病人問題，透過國際外科學會平台，關皚麗以候任理事長身分在台展開WHA視訊會議，以國際醫療突破外交困境，挺進全球醫療匱乏之地，展現醫師天職拯救更多性命。

【文‧葉怡君 攝影‧吳銘軒】

二○二○年全球受新冠肺炎肆虐，台灣有效防堵疫情擴散，優異的醫療實力世界有目共睹，二○一九年五月高雄醫學大學醫學系教授關皚麗博士以國際外科學會（之後稱ICS，International College of Surgeons）候任理事長身分受邀，與高醫大附設醫院前院長侯明鋒及高醫多位主管，在高醫院內以視訊方式參與在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會（WHA；World Health Assembly），分享相關防疫經驗，在國際公共衛生上貢獻一已之力。

台灣第一位女醫師

任國際外科學會理事長

ICS成立一九三五年，總部位於美國芝加哥，全球約有一百個會員國，是世界衛生組織（WHO；World Health Organization）登錄的非政府組織（NGO；Non-Governmental Organization），中華民國於一九四四年在大陸南京加入學會，中華民國國際外科學會（之後稱ICSTW）是外科深具歷史與傳承意義的重要學會。

即將接任ICS總會理事長的關皚麗遺憾地表示，「二○二○年因新冠疫情，原本安排至墨西哥、瓜地馬拉、印尼及巴拉圭等偏遠國家的人道醫療救援全都停擺」，但ICSTW仍堅守崗位，自疫情穩定後隨即啟動國內偏鄉義診，第一站從台東長濱出發，解決當地居民醫療上的疑難雜症。

關皚麗是台灣神經外科第一位女性醫師，更是神經外科唯一一位女性教授。更將繼已故台大教授李俊仁後擔任ICS總會理事長的台灣外科醫師。

「要不是因為疫情，現在這個時間是不可能在台灣見到她」，熟識關皚麗的好友笑說。關皚麗彷彿有用不完的精力，致力於國際醫療，每年進出國門高達十五至二十次，某次從高雄到史瓦濟蘭，三天後要馬上趕去祕魯，為省下機票錢，先從史瓦濟蘭飛回高雄，再從高雄出發。

關皚麗說自己從小就喜歡挑戰，她相信每個困難背後一定隱藏著不同的涵意，即便ICSTW長期缺乏資金奧援，但她有強烈的使命感。她說，台灣有許多醫療與健康組織，ICS是少數WHO登錄的NGO組織，過往WHO執行的國際醫療多以公衛為主，外科需要克服執刀、麻醉等要符合當地規範，較難有所發揮，但經多年努力，有望在二○二三年突破困境。

投入ICS約二十餘年，關皚麗指出「永續」與「傳承」是她的終極目標，培育「接班人」是她目前最憂心的事情。她指出，一位領導人的養成非一蹴可幾，想要獨當一面，十年的磨練都還不夠，如何調整心態、展現特質、發揮潛能及人際關係才是邁向成功的關鍵。

關皚麗是台灣神經外科第一位女性醫師，更是神經外科唯一一位女性教授。將繼已故台大教授李俊仁後擔任ICS總會理事長的台灣外科醫師。每位帶領國際外科學會中華民國總會年會展開全球落後偏鄉義診，實現身為外科醫師開刀救命的終極目標。

深入祕魯雨林偏鄉

落實「開刀救命」終極目標

在ICSTW一年一度年會展開前，關皚麗特在高雄國賓飯店舉辦「國際人道暨偏鄉醫療援助2020感恩晚會」，邀請ICSTW歷屆理事長與產官學界共聚交流ICSTW的過去及未來。

腦血管疾病防治基金會董事長、台大名譽教授高明見（ICSTW第十屆理事長）形容，關皚麗是女中豪傑，專業的醫療實力無庸置疑，她帶領ICSTW以故鄉印尼為起點，前往全球各地偏鄉義診，讓台灣醫療在國際上嶄露頭角。

長庚大學醫學系教授黃燦龍（ICSTW第十四屆理事長）則是帶領ICSTW蛻變的關鍵人物，接任理事長一職，要求會員開會出席定要身著院士袍，推動籌募款項、拍攝院士照讓會員受到重視，並獨立在秋冬之際召開專屬年會，讓更多年輕醫師感受到榮譽感，積極投入國內外偏鄉醫療。

亞洲大學附屬醫院外科部主任林志隆（ICSTW第十六屆理事長）表示，ICS是個歷史悠久的組織，凝聚全球外科醫師幫助更多的人，過往ICSTW流於形式每年開會，極少投入義診缺少實質幫助。關皚麗期望，外科能透過開刀快速解決病人問題，具有立竿見影的實質幫助，二○一二年，以她的故鄉印尼作為起點，陸續前往外蒙古、非洲及祕魯雨林等地展開國際醫療，落實「開刀救命」的終極目標。

高雄醫學大學外科學教授郭功楷（ICSTW第十七屆理事長）指出，以ICS為平台可以讓「Taiwan can help」、「台灣正在幫助」的醫療實力被世界看見，過去許多歐美教授來台，建立起台灣的醫療體系，培養堅強的外科實力，幫助更多需要幫助的人，未來，ICSTW將舉辦更多跨科研討會，展現外科優勢，持續參與國內外醫療人道救援。

政府與民間合作

國際醫療成外交敲門磚

中華民國醫師公會全國聯合會監事會召集人蔡有成表示，關皚麗的表現青出於藍，進行全球偏鄉進進行義診，將ICSTW帶到世界上，在芝加哥總部及台灣外交部無條件支持與社團前輩的經驗傳承，年輕一輩的醫師定能開創出另一片天空。

冠華教育集團總裁黃良華拋磚引玉捐款，他說：「ICSTW出力我出錢，期望透過組織能造福全世界需要幫助的人，創造翻倍的價值。」

NGO執行長王雪虹感佩關皚麗多年於ICS的貢獻，台灣在國際的政治處境不易，透過實例堅強的醫師，在國際上提供醫療協助提升台灣能見度。一直以來，行政與民間部門都是互相合作的夥伴關係，台灣外交處境困難，但國際醫療如同外交工作的敲門磚，能藉此機會與當地醫生及官員進行實質交流，對外交工作無疑是一大助益。

ICSTW因疫情國際醫療暫停擺 挺進國內偏鄉義診

第一站：台東長濱鄉

時間：2020/11/7

長濱鄉位於台東最北端的鄉鎮，是邊陲中的邊陲，長期醫療資源匱乏，去年長濱衛生所甚至貼出「5月1日起無醫師看診」的停診公告。長濱鄉鄉長潘淑芳指出，當地鄉民想要就醫，無論往台東或花蓮都需要耗費一個半小時的車程，此次長濱鄉衛生所與國際外科醫療協會中華民國總會合作，透過義診補足在地醫療需求。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆醫師表示，這次義診主要進行「診療」與「衛教」，在國際醫療協會理事長關皚麗的帶領下，整合北中南等地的醫療資源，帶上最先進的超音波儀器與牙科器械，結合疼痛科、雷射、麻醉及中醫等進行全能治療，解決疼痛及關節問題。

阮綜合醫院院長陳鴻曜指出，透過這次經驗，對阮綜合醫院未來執行偏鄉離島醫療有了更明確的輪廓，知道往後該如何更貼近偏鄉需求。

關皚麗醫表示，長濱鄉是全台東最遠最需要醫療的地方，她熱愛台東與鄉長接觸促成此次義診，ICSTW前理事長林志隆帶上最昂貴的醫療器材，讓鄉民接受最好的醫療照護，關皚麗說：「這是ICS進行國內偏鄉義診的第一次，但絕對不會是最後一次。」

當地鄉民感念，醫療團隊風雨無阻、舟車勞頓前來診療，接受診療後紛紛秀出大拇指表達最深切的感謝。