網路開店不怕菜鳥 只怕抓錯重點

雲端產業方興未艾，經營網店躍升為許多人「夢想清單」的首選，無論實體店面轉型或網路創業新鮮人，「滿足客戶需求」及強大的「品牌力」都是成功永續的關鍵課題。

【文‧何子涵】

經營網店和實體店面面臨的挑戰截然不同，除了投放有效的網路廣告，經營者更得學會經營內容和社群。

經營網店三大重點課題

全球智慧開店平台SHOPLINE台灣區總經理陳少勤分享，成功經營網路商店首先要做的是「經營內容與社群媒體」。現今消費者十分倚賴透過社群平台認識品牌，看評價再決定是否購買該品牌商品，普及度最高的社群平台 Facebook和Instagram 除了是展示商品的載具外，也是店主和消費者溝通、經營熟客的媒介。他舉例疫情期間運動服飾品牌透過線上直播與消費者分享徒手能做的居家健身；食品業者則可透過社群平台分享抗疫食譜和影片，加深與消費者的互動；透過提供粉絲喜歡的內容強化消費者對品牌的認同與忠誠度。

再來是適度的「網路廣告」，透過Google、Facebook 廣告曝光品牌新訊或優惠活動觸及目標消費者，打響品牌知名度，讓品牌更容易被消費者記住，這和傳統買電視台廣告最不一樣的是，「網路完全打破了國際的界線」，加上跨境電商的崛起，現在只要透過網路就能接觸到全世界的消費者。

最後，以實體零售業者來說，最重要還是回歸到「顧客」身上，必須先滿足「既有顧客」，才能想辦法在網路上擴展品牌聲量找到新顧客。因此，進行數位轉型的每個決策都必須以「是否能讓顧客滿意？」為前提。如何做好這件事，是跨足網店經營最大難題，也是最重要的課題。

陳少勤坦言，開網店的成本比經營實體店面來得低，但是品牌主多半有「開啟網店後生意就會變好」的迷思，他表示，經營網路商店，架設金流與物流只是第一步，後續的網店經營、行銷策略是否有詳細規劃是品牌主刻不容緩的工作。

新手三大經營地雷

宅經濟產值年年攀升，不少人對上網做生意躍躍欲試又礙於對網路商店的生態不熟悉而籌躇不前，陳少勤以準備明年開設韓國服飾網路商店的陳小姐為例，剖析經營初期績效不佳的常見迷思。

首先是「不靠數據，只靠感覺」：許多網店新手即便在行銷策略上極富創意也費心經營社群，生意卻絲毫沒有起色，且單靠優惠促銷不只利潤降低，千篇一律也會讓消費者產生「優惠疲乏」，經營者等於兩頭落空。

陳少勤建議，經營電商品牌要多利用數據分析工具，譬如SHOPLINE的數據分析中心「Shoplytics」能夠幫助品牌掌握消費者的喜好、勾勒受眾輪廓，藉由後台訂單和報表檢視自身網店的流量以及販售成果，以此為基礎逐步調整營運流程，提高轉換訂單效率。

其次是「不經營會員，顧客忠誠率低」：服飾或選品零售商的共通點之一是顧客忠誠度普遍不高，因為市面上同性質商品多，顧客選擇也多，若沒有品牌忠誠度，消費者很容易以價錢做為購買參考值，削價競爭血本無歸的慘劇因而比比皆是。做好會員管理並掌握活躍會員的消費概況，計劃性培養這群「忠實鐵粉」成為穩定營收的重要來源。

「輕忽廣告投放的重要性」也是很多品牌常犯的缺失，捨不得投放網路廣告或預算偏低導致經營慘淡可想而知，陳少勤強調：「其實投放網路廣告是增加品牌曝光度以及再行銷很好的方法。」

跨境經營社群購物夯到未來

受疫情影響，消費者紛紛轉而上網購物，許多經營實體店面的零售業者也順應市場脈動打通線上消費渠道投入數位轉型，發展O2O（Online to Offline，線上到線下）全通路電商。陳少勤提及，過去一般零售商家多以實體店鋪為主，但經營渠道限縮在實體門市很容易受大環境各種未知因素影響而拖累門市業績，「最好的突圍方式就是拓展通路、增設銷售渠道，既能分散風險也可以拓展客源」。

鑒於全球和台灣的商業發展趨勢讓線上線下的界線消失日益模糊，跨境電商是必然趨勢，陳少勤指出未來無論電商或實體店面，都只是接觸消費者管道之一，要思考如何將品牌體驗無縫置入消費過程，不放棄任何小細節。他也表示金流、物流等基礎建設越來越順暢，「未來台灣每個中小企業都會是跨境品牌，與世界更多國家線上往來」。

Facebook和Instagram直播熱鬧非凡，談到社群購物的推廣與應用，陳少勤說：「社群商務（Social Commerce）是現在進行式。」各大品牌皆積極開發社群購物系統，讓品牌未來也能經由社群推播更為茁壯，從聊天機器人、直播導購工具和訊息整合等不同媒介幫助社群零售賣家一網打盡目標受眾。