川普會「突襲式」訪台？

日本媒體《夕刊富士》（富士晚報）十一月三十日報導，美國總統川普可能在卸任前閃電訪問台灣、推翻「一中政策」，或予台灣外交承認，目的是不讓拜登逆轉他任內的重大決策。另也有可能由副總統彭斯或國務卿龐培歐代行。

【文‧趙春山】

該媒體以發布聳動新聞著名，各方見怪不怪，理應習以為常；但以川普飄忽不定的行事風格，加上對敗選心有不甘，難保不會有異於常人之舉。所以有關川普可能訪台的傳聞，一時成了各方關注的問題。

川訪台損人不利己

筆者認為川普政府現居看守地位，無論是川普本人或是他左右的高官，如果選擇在此刻訪台，都是一個「損人不利己」的舉動。首先，拜登強調他上任後當務之急是處理疫情、經濟和種族紛爭等內政事務。中國政策不是他的重點工作，故不願見到川普打亂他的施政優先秩序。美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）在展望二○二一年國際情勢時，列舉了十項可能面臨的風險，美中捲入兩岸軍事衝突就是其中一項。

若川普訪台，確實有造成兩岸兵戎相見的危險。中共因一九九五年李登輝的「康乃爾之行」，掀起一九九六年的台海軍事危機。當時兩岸有密使來往，柯林頓政府是在倉促中決定派遣航母介入，危機看來像是一場「戰爭邊緣遊戲」。但現在的情況不同，對岸不可能因川普越過「紅線」還按兵不動。就因為事情難以善了，所以我認為，中共此刻沒有和美國過渡政府軍事攤牌的打算。先前各方一度擔心川普是否將在選前製造「十月驚奇」，被視為具鷹派色彩的中共官媒《環球時報》即在社評中呼籲，台美中三方都要恪守「不開第一槍」的原則。現在中共準備迎接二○二一年「百年黨慶」，在「穩定壓倒一切」的前提下，對美工作也是以拜登為對手，不會隨川普起舞。

但若川普訪台，將讓綠營內部主張「急獨」者見獵心喜；而此對蔡英文政府而言，恐像接到「燙手山芋」，除了被動表示「歡迎」外，看不出還能做什麼回應。因為蔡政府瞭解，中共一向是「柿子挑軟的吃」，在接連扣上「倚美謀獨」、「挾洋自重」的帽子後，將把所有的帳都算到台灣身上，以取得對台用武的「正當性」。

不可否認，在蔡英文第一任期內，中美關係確實是每況愈下，台美關係則是水漲船高。但川普提升對台軍售和對台的外交支持，並沒有讓台灣得到一旦「有事」，美國會立即拔刀相助的明確保證。在美國大選期間，川普政府內部還曾出現「戰略模糊」或「戰略清晰」的論辯。美國《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）日前接受台灣《遠見雜誌》訪問時就明確表示，他不相信美國會在台海緊張時前來救援。

中美關係發展

影響日本國際地位

日本媒體在川普訪台一事作文章，加上日本知名國際關係學者小笠原欣幸（OGASAWARA Yoshiyuki）近期在《外交家》（The Diplomat）雜誌撰文，警告中共可能對東沙島施壓並直接攻占，顯示日本對台海周邊形勢的高度敏感。筆者認為這是反映日本對當前中美關係抱持的一種「既期待，又怕受傷害」的心理。日本期待未來拜登政府能維持美國對日本的安保承諾，但也擔心日本會成為中美關係變化下的利益受害者。

綜上所述，兩岸執政當局和即將上任的拜登政府，都沒有樂見川普訪台的理由。川普商人出身，除非訪台能出現「乾坤大挪移」，讓他反敗為勝，否則川普沒有必要冒天下之大不韙，作出如此孤注一擲的舉動。因此，川普訪台應是個「假議題」，但它凸顯的是台美中複雜的三邊關係；而且，連日本都不願成為一名「局外人」。（筆者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）