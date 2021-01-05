FinTech應用興盛 證券業拚電子下單屢創佳績

證券業是國民經濟發展和資本市場建設的重要推動者與受益者，有落實政府政策，和打造健康理想的金融環境的義務與責任。適逢疫情期間，全球經濟發展停滯不前，造成金融業哀鴻遍野，但證券業依然善盡社會企業責任，替投資人爭取最高獲利，實屬難得。

【文．何子涵 攝影‧徐裕庭、孫玉璞】

此次《卓越雜誌》委託「世新大學民意調查研究中心」，歷經一個多月問卷調查與專家評審兩階段審查，分別針對金控及非金控證券類進行評比，最終共十家證券公司獲得殊榮，並於十二月十四日假台北寒舍艾美酒店角宿廳舉行《2020卓越證券評比》頒獎典禮。

制定開放透明法規

健全國內投資市場

頒獎典禮出席貴賓有台灣證券交易所董事長許璋瑤、立法委員曾銘宗、《卓越雜誌》發行人林定芃及世新大學知識經濟發展研究院執行長伍佩鈴，對此次活動表示肯定。《2020卓越證券評比》透過公平調查將台灣的證券特色呈現，《卓越雜誌》期望經由媒體報導，讓大眾認識優質證券公司，並鼓勵證券業以開放及透明的精神服務客戶，提供有感服務。

林定芃表示，《卓越雜誌》擅長撰寫財經管理的知識與訊息，多年來致力提升新聞素質，並搭起產業交流的平台，時常邀請許多機關來分享優質服務作法，本次《卓越雜誌》舉辦證券評比希望透過報導發起力量，促使證券業能精益求精，健全國內投資市場。

台灣證交所董事長許璋瑤蒞臨頒獎典禮現場嘉勉。

逐筆與零股交易成長

帶動證券業良性發展

證交所董事長許璋瑤感謝曾銘宗委員在立法院給證交所的支持與指導，讓他們創下好成績與多項驚人紀錄。證券業雖受疫情影響與國際政經情勢變動，但在各界支持下，各券商的逐筆交易與零股交易等業務，相較去年皆有明顯成長。許璋瑤表示證交所對於金融業責任重大，我們將會居安思危、戰戰兢兢的完成多項業務。並說明時代變遷與技術進步，讓金融交易方式產生劇變，證交所將會提早作出因應對策，讓整體金融市場保持健康發展，更是我們一直努力的方向。

曾銘宗期望證券業與政府可以一同努力回饋券商與投資人，將資源做最佳應用，並樂意協助證交所與證券業推動良好政策對產業作出更大貢獻，給予台灣金融環境創新業務開放更好的發展環境與彈性空間。

明年經濟活動復甦

有利傳產股獲利

疫情造成全球經濟呈K型復甦，許多產業板塊與消費市場產生位移，疫情蔓延雖破壞現有經濟，卻也帶來創新契機，受惠於疫情的電商、外送、遠距、雲端產業等新經濟類股的基本面已超過疫情前水準，伴隨疫情延燒而催出新商機，成為台股投資新寵；惟深受疫情所創的觀光旅遊、航空業、餐飲服務等傳產類股營運正奮力擺脫谷底，力求攀升，這也造就市場資金過去一年瘋狂追逐科技股的現象。儘管如此，二○二一年下半年舊經濟活動重啟，將有利於週期性傳產股獲利動能後來居上，支撐二○二一年全年科技股與非科技股有機會呈現穩健發展趨勢。