楊氏速讀教你有效的讀書方法

「原來你不是不會，只是看不懂題目」，台灣升學壓力沒跟著一○八課綱減輕，反而更重？與其大量補習，倒不如先找對讀書方法，才能讓學習事半功倍。

【文‧葉怡君】

楊氏速讀一九七○年由創辦人楊碧堂成立，已在教育領域深耕近半世紀，目前累計學員橫跨兩岸三地及東南亞總數約一百三十萬多人，現已由二代接手營運，導入數位化創新課程，楊氏速讀團隊耗時三年研發，打造數位化「適性化速讀學習系統」，二○二○年榮獲「台灣服務創新獎」肯定。

適性化速讀學習系統

適性化速讀學習系統APP適用Android與iOS兩大作業系統，將原本透過「眼腦直映」方式，加強視覺瞬間感知力、增加大腦反應敏捷力的速讀教具—「目力機」與「速讀機」數位化，根據每個人不同的學習程度，調控閱讀行數、字數與速度，藉由漸進式的速讀訓練與規劃，提升字群閱讀能力、專注力及記憶力，大幅度提高閱讀速度。

楊氏速讀執行長楊依儒表示，不少父母擔心學童使用3C數位產品，對眼睛造成傷害，適性化速讀學習系統首創護眼操，讓學員在訓練速讀前先懂得保護眼睛；圖書庫除系統內建的文章外，使用者也能自行挑選感興趣的文章放進圖書庫，藉由練習過程培養閱讀素養；一連串引導式的系統化學習，最後能在速讀能力檢測單元，測試自己的閱讀速度，確立學習目標，提升學習動機與信心。

楊依儒指出，一般人採逐字閱讀的方式，而受過速讀訓練的同學，則是用字群閱讀，因此能從大量複雜的文句間，快速地找到關鍵字，精準快速的閱讀，並有時間能多次閱讀，藉此增加文句的理解與判讀能力，達到事半功倍的學習成效。

楊氏速讀精緻化的小班制教學，透過遊戲的方式讓學習變得好玩，從中培養閱讀興趣。 圖/楊氏速讀提供

懂得方法 書才讀得進去

面臨世代變遷，楊氏速讀走過數次教育改革，二○一九年「一○八課綱」正式上路，無論是學生及家長皆感到緊張且無所適從，對此，楊依儒指出，相較過往硬記死背的填鴨式學習方式，一○八課綱更重視「閱讀素養」，只要能從小培養大量及廣泛的閱讀習慣，基本上都不用過於擔心。

未來命題採「素養導向」，會出現大量需要閱讀及理解力的題型，楊依儒表示，學習有八十％仰賴閱讀理解、二十％靠強記，相較坊間標榜快速記憶的學習方式，屬於短期記憶，楊氏速讀十八堂課程循序漸進，則能將短期記憶轉化為長期記憶，用最短的時間獲得最大的效益。

楊依儒說，台灣很多家長喜歡讓小孩大量的補習，但卻忽略「學習的根本在於閱讀」，懂得讀書方法，書才更能讀得進去！

她觀察到，因少子化趨勢，家長較過去更重視孩子的教育，也更願意培育孩子的未來，楊氏速讀因應趨勢提供十五人精緻化的小班制，分齡分階教學。

「對岸高考已設計將以大量題目淘汰掉十五％的學生」，可見閱讀速度也已成搶分關鍵。楊依儒強調，「未來是一個需要創新的年代，而創新的源頭來自跨領域的學習」，楊氏速讀適合所有年齡層，透過有效的讀書方法，讓學習變的有趣。