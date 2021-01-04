民進黨派系內外鬥內行 小英穩居高位？

【文‧陳正修】

眾所皆知，行政院長蘇貞昌和立法院長游錫堃長期有心結，據瞭解兩人在一九九四年蘇貞昌競選連任屏東縣長失利，游錫堃意氣風發連任宜蘭縣長，游上蘇下，人情冷暖自然產生糾結後就交惡。

加上近期前總統陳水扁接受長期政敵趙少康訪問時爆料，蘇貞昌在我任內當院長時，曾兩度在總統府要求換掉副院長蔡英文，並提到「（蔡英文）真歹鬥陣（很難相處）」。接著又說：「二○○四年我連任之後，蔡英文主委跑到官邸言，你連任了，接下來內閣組成，誰做院長？」扁說：「阿不拉（游錫堃），阿不拉院長就繼續做院長。」但蔡英文則說：「只要是游院長繼續做，她就離開政府。」

阿扁一席話，道出總統蔡英文曾對兩位深感不滿，拿下史上最高八百一十七萬張選票並連任成功的小英，不計前嫌，先是請來蘇貞昌出手救援搖搖欲墜政權，接著共同挺過非洲豬瘟與新冠肺炎兩次重大疫情，她深知蘇游不對盤，不顧蘇院長強力反對下，將游錫堃列入不分區政治組首位，就是要借重游錫堃經驗，接下立法院長，展現明確權力意志。

據傳，蘇院長不斷給游錫堃領軍正國會領頭羊、交通部長林佳龍穿小鞋，甚至強行拔官具有工程背景的交通部某政務官，甚至有黨內有心人士藉機炒作游院長放任藍營立委操作萊豬議題且跟政院發言人丁怡銘牛肉麵請辭下台聯結在一起，趁火打劫，居心叵測！讓游院長啞巴吃黃蓮，有口說不出！至於民進黨派系競爭，不得不提到新潮流，先有正國會背景的立委陳歐珀參選宜蘭縣長，遭新潮流背後下毒手導致落選，親新潮流台南市長黃偉哲不斷被偏正國會人士修理，接著上場的二○二二縣市長、議員大選，都是各派系積極爭取場域。

筆者認為，以上案例印證政治沒有永遠敵人或朋友，得饒人處且饒人，可為自己保留未來可能性，以及對國家良性正面力量。蔡英文操作政治權謀能力不輸已故總統李登輝，甚至更勝，拉兩位討厭的人高居重任，讓各派系間自己去鬥爭，自己則跳脫黨內互打，加上連任蜜月期、挺過非洲豬瘟、抗疫成功和共軍擾台等，民調屢創新高，奠定小英仍是第一把手身分，備受關注接班人選，不管是副總統賴清德、桃園市長鄭文燦誰出線，還是以定於一尊小英說得算。