農業創新育成中心與你 共創農業科技產業新藍海

農業創新育成中心引介高階研發人才強化研發實力，並盤點公司企業體質提供專案輔導，以提升公司管理與技術整合能力，另協助增加國際鏈結資源能力，增進企業營運效益。

【文 農業科技研究院提供】

農業創新育成中心陪伴農企業從台灣農企業從「萌芽期」、「初創期」、「成長期」走向「成熟期」，均可善加利用四所一院綜合型農業創新育成中心相關資源，共同打造台灣農企業創新科技，發揮台灣新農業價值與特色。

行政院農業委員會畜產試驗所

台灣鹿茸生物科技股份有限公司

曾榮獲「2011年全國十大神農獎」的肯定，並將鹿茸產品成功外銷西班牙。為開創有特色及加值化的鹿產業，進駐畜產試驗所創新育成中心進行產學合作，積極開發鹿茸生物技術產品。

鹿場TMR優化飼養管理，確保取得安全且規格化的鹿茸原料，多方應用於保健食品與保養品系列，目前開發出多款機能性產品，提高鹿茸商用價值，帶領整體養鹿產業的加值發展，實現『以台灣鹿，開拓台灣路』的理念。

富山生物科技有限公司

在高雄市六龜區荖濃里成立精緻有機農場，是國內唯一專注於肉用鵪鶉鳥飼養及育種改良之專業農牧場。經多年的試驗改良後，已育得穩定商用新品系，口感如同香檳般入口即化，故名為香檳鳥。

與畜產試驗所合作，進行發酵受精蛋的保健食品開發，收集受精鵪鶉鳥蛋以乳酸菌發酵，發酵產生之水解胜肽產物做為天然的營養補給，取得優質且具保健效用的蛋加工品，現已成功商品化，並成為當地特色產品。

君達育樂事業股份有限公司

君達公司堅持以「健康」、「安心」種植香草，並以香草為市場區隔，同時結合「農業」與「觀光」，提供產業六級化服務平台最新概念。

進駐畜產試驗所創新育成中心後，研究有機香草飼料添加對雞隻飼養的成效與價值，在雞隻飼養上能以保健取代治療，生產無藥物殘留畜產品。二○二○年與花蓮種畜繁殖場合作，以迷迭香複方粉末生產特色土雞肉，並正式命名為Gaea健康雞，現已在君達集團旗下的花蓮秧悅千禧度假酒店創下良好的餐飲銷售佳績！

富期有限公司

富期公司以狼尾草台畜草五號為主原料，提供有機無毒且方便取得之花青素產品，讓消費者用的安心，食的安全。

進駐畜產試驗所創新育成中心，接受專業技術輔導，現已建立狼尾草台畜草五號為食品原料之生產標準作業流程，成功生產「清淨食材」。研發花青素相關產品、配方調製提高產品之穩定性，以及能快速檢測飲品花青素含量的比色卡，讓產品多元化和穩定生產，於二○二○年開設複合式餐廳，更貼近消費族群。

基龍米克斯生物科技股份有限公司

基龍米克斯成立迄今十九年，擁有國內最先進與完整的高通量定序設備，年資料產量接近200T，為國內規模最大、經TAF認證的高速核酸定序實驗室並符合 ISO17025標準之基因體研究技術服務平台。

透過整合蛋白體學與代謝體學研究的各項技術平台，進駐畜產試驗所創新育成中心輔導後，整合豬隻的全基因組生物晶片分析及關聯性分析技術，可大幅提高豬隻的育種效率與準確度，更厚植公司在資料產出及應用的核心競爭力。

行政院農業委員會農業試驗所

台灣花卉生物技術股份有限公司

國內最大的虎頭蘭專業切花生產者，以「具卓越聲望的世界級蘭花及種苗事業集團」為努力的目標。

進駐農業試驗所創新育成中心，減少對化學合成藥劑的依賴，提供消費者更加安心、環境友善的農產品。利用環境友善資材進行精進蟲害防治管理(IPM)使用生物性的天敵防治，有效將蚜蟲、葉蟎、蝗蟲、灰黴及露菌病控制在一定危害程度以下，產品以IPM友善種植管理技術作為宣傳主題，有效增加產品附加價值並廣獲好評 。

鍠麟機械有限公司

以客戶需求為導向開發設計產品，積極研發各項智慧環控之相關應用於魚菜共生循環系統、貨櫃型植物工場、功能型自動計量秤重機等，產品以自有品牌「GREENBELT」銷售到全球農業國家，並榮獲二○一九年菁創獎。

進駐農業試驗所創新育成中心後，開發農產品高效自動秤量系統，提高全自動化生產作業效率。目前農業著重在「立即處理、及時補救」，鍠麟機械具備統計精算分析人員，未來期望透過大數據的統計分析，給予農業更準確的預測，讓農民提早防範。

協同農業有限公司

協同農業擁有直營有機農場「協同紅香生態農場」，專業生產「高山有機蔬菜」與「高山生態茶」。垂直整合研發與田間應用「天然與無毒資材」之「研發」及「栽培整合技術」為公司發展之兩大關鍵核心。

目前在微生物製劑、免登記植物保護資材以及天然資材營養管理，擁有完整配套技術與豐富之田間應用經驗。進駐農業試驗所創新育成中心，於十字花科與茄科之非化學農藥作物栽培管理，發展出完整整合方案，品質與產量均獲得相當提升。

行政院農業委員會水產試驗所

力佳綠能生技有限公司

秉持著節能減碳的經營理念，嚴格要求食品安全，研發創新養殖工法，及各種不同水產養殖設備、農漁產品加工作物，讓消費者吃到最安心的養殖魚。

進駐水產試驗所創新育成中心輔導後，有效降低人工、飼料成本，水質溶氧環境改善，降低死亡率及提升養殖密度，魚苗產量增加100%，以綠色能源及生物技術的養殖工法佈局亞洲，並挑選合適據點生產魚種，將優質的水產品，推向全世界。

福壽實業股份有限公司

秉持「勤儉信實」的經營原則，在飼料、油脂、寵物食品、肥料生物科技等領域，匯聚眾力資源創造精良產品。

進駐水產試驗所創新育成中心，投入單性吳郭魚的量產，學習遺傳性雄尼羅吳郭魚種魚培育與魚苗量產技術，培養包括種魚挑選、種苗生產、魚苗捕撈和飼養管理等相關技術人員，及種魚池等硬體設備規劃建設，建立單性吳郭魚苗量產技術，希望提供養殖戶穩定、品質優良的魚苗來源。

台灣肥料股份有限公司

近年來運用多角化經營策略，開展不動產開發事業、深層海水事業，持續建立穩健多元的獲利結構，並於經濟、環境及社會三個面向創下亮麗的成績。

進駐水產試驗所創新育成中心輔導後，二○二○年於花蓮廠區內建立一套SPF蝦苗培育流程及技術，二○二二年將進行實際自給自足的蝦苗生產及測試蝦苗的品質及成長狀況，作為未來發展台灣SPF蝦苗培育中心的參考。

財團法人農業科技研究院

台灣粒線體應用技術股份有限公司

台灣粒線體已成為全球最先進及最大的專業粒線體技術及製造領導者，並與醫學機構及客戶群共同組成堅強的競爭團隊。建立本土油甘來源的不同專利技術萃取製程，並註冊商標Dynamito®及Xmito™雙品牌進行國際布局與保健原料銷售。

進駐農科院創新育成中心，培養與本土油甘農民的契作關係，建立本土油甘來源種植契作、原料萃取及銷售、產品開發及生產、通路推廣的上下游供應鏈，創造醫藥與農業結合的新契機。

百衛生物科技股份有限公司

百衛生技為具有國際級水準，專業從事於各項動物檢測的創新型企業，致力於提供動物完整的疾病診斷服務，與生產高品質的動物檢驗產品。

進駐農科院創新育成中心輔導，通過ISO/IEC 17025認證的第三方寵物疾病檢測實驗室─百衛動物疾病檢測中心，不僅提供國內獸醫院高品質的檢測服務，更成為產品開發與行銷最堅強之後盾，對於寵物醫療品質提升更具有重要的象徵意義。未來會逐步將檢測服務商品化並拓展外銷，現已陸續於多國銷售／登記。

峰漁股份有限公司

峰漁負責人劉建伸以「自創階段式循環水養殖技術」榮獲百大青年農民，「菌沛尖吻鱸魚排」、「菌沛無油鱸魚丸」、「好漁夫鱸魚水餃」及「精燉鱸魚高湯」分別榮獲農委會評選之二○一七、二○一八及二○一九年銀髮友善食品金饌獎。

進駐農科院創新育成中心，引進博士菁英人力進入研發團隊，加速研發進程，未來將繼續生產研發令人安心的水產品及技術，並持續拓展農漁產業的廣度。透過「好好吃、好專業、好新奇」，期許此信念將「峰漁」推向世界。