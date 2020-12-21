中山附醫國際醫療故事 遠在七千公里外閃耀

「說起國際醫療的故事，那真是三天三夜也述說不完」，中山醫學大學附設醫院國際醫療中心主任林靜儀笑說，她自二○○八年起就參與行動醫療團，前往吐瓦魯、北印度或是尼泊爾等地進行醫療援助計畫，十多年來滿滿回憶湧上心頭。

【文‧葉怡君 攝影‧徐裕庭】

中山醫學大學附設醫院（以下稱中山附醫）的「國際醫療中心」成立於二○一二年，但早在二○○五年，中山附醫前總院長呂克桓就已與「財團法人國際合作發展基金會」合作，二○○六年展開國際醫療援助任務；同年，中山附醫行動醫療團首次踏上有「南太平洋珍珠」美譽的吐瓦魯（Tuvalu），並與當地唯一的中央醫院瑪格麗特公主醫院締結姊妹院，從此雙方結下不解之緣。

做別人不做的

來回八趟飛機算什麼！

吐瓦魯位於南太平洋，是由九個島礁群組成的國家，距台灣七千多公里，是我國邦交國之一，風光明媚宛如度假勝地；但當地缺水、缺電，食材仰賴國外進口，長年來蔬果量攝取及運動量不足，多數成年人有肥胖及慢性疾病，根據二○一七年中山附醫執行的成人健檢結果，成人體重平均為一○二‧七公斤。

中山附醫自二○○六年起，每年派出兩團共十人的行動醫療團，至當地進行為期兩周的醫療援助；吐瓦魯與台灣之間沒有直飛班機，要經韓國仁川或香港、斐濟楠迪(Nadi)再到蘇瓦(Suva)，歷經三次轉程才能順利到達吐瓦魯首都富納富提（Funafuti），光是交通至少就得耗費三天時間，路途艱辛，要在有限的物資及生活條件環境下展開醫療援助並不容易。

林靜儀主任回想，二○○八年初到吐瓦魯，驚訝於當地連最基本的病歷系統都沒有，原來當地的人口約一萬人，左鄰右舍幾乎都認識對方，看病像是打聲招呼，從未建立病歷資料。

秉持中山附醫創辦人周汝川博士精神，「別人不做的我們做，別人不去的我們去」，中山附醫總院長蔡明哲指出，十多年來，中山附醫的同仁齊心協力，從無到有、一點一滴建立起吐瓦魯的醫療制度與系統，即便今年受新冠疫情影響，當地國境封鎖，醫療團未能出團，但雙方也還能透過遠端視訊及長久培養的默契，進行線上會診並給予當地醫師適當建議。

預防勝於治療 衛教從小扎根

蔡明哲總院長早在二○一二年擔任中山附醫國際醫療中心主任，是中山附醫國際醫療重要的開拓者，過去在成大醫院也曾執行國際醫療，挺進肯亞服務，具有豐富國際醫療經歷；二○一○年重回到母校，蔡明哲總院長認為，國際醫療的範疇很大，應該要聚焦「健康議題」，從小根本做起。蔡明哲總院長堅持，國際醫療不僅要滿足當地需求，更要能使其自我成長。

「等到生病再醫治都太晚」，蔡明哲總院長說，像是吐瓦魯成年人多有肥胖引發糖尿病等慢性病；學童沒有刷牙的基本觀念，以至於當地兒童的齟齒率高達九成；林靜儀主任也指出，國際醫療最重要的是將「預防勝於治療」的觀念帶到當地人的日常生活中，於是中山附醫透過辦理衛教講座、印製雙語（吐、英語）衛教手冊，內容囊括像是氣喘、糖尿病、白內障等常見的疾病，藉此協助民眾增進對疾病與健康均衡飲食的了解，建立基本衛教觀念，減少疾病的發生。

二○一六年，中山附醫在吐瓦魯進行首次全國學童健康檢查；隔年進行成人健康檢查，建立身體質量資料庫；去年帶著牙科專用的行動診療儀，由牙科孫于婷醫師與王彥凱醫師特別跑遍全國八個島，幫學童牙齒塗氟與治療齲齒，成功將原本去年高達九一％的齲齒率降低至今年的五八‧九三％，也幫吐國衛生部省下許多外島轉診回本島治療的經費，「像這樣微小的事情，很難有立竿見影的效果，但多年過去，當初的堅持現在也已經能見到逐步成效。」蔡明哲總院長甚感欣慰地說。

牙科孫于婷醫師執行吐瓦魯全國學童口腔衛生保健計畫。

建立夥伴關係

信賴不依賴

蔡明哲總院長提及，吐瓦魯是聯合國會員國之一，不只台灣，像是紐西蘭、澳洲等地都有提供醫療援助，當地並不缺乏醫療物資，像是昂貴的醫療儀器、藥品樣樣俱全，但當地的醫師缺乏臨床經驗，不會使用超音波、不曉得藥品的劑量，這些高階儀器到了他們手裡，也是英雄無用武之地被棄置一旁。因此中山附醫的醫療團除看診、開刀與臨床教學外，還要教當地醫師如何組裝、使用醫療器材，派醫工組至吐瓦魯維修儀器，並與政府合作由敦睦艦隊運送顯微鏡、玻片等實驗室器材；依照當地保守風土民情，派遣女醫師幫吐瓦魯女性進行子宮頸抹片篩檢，病理師抵吐做染色與判讀、婦癌醫師前往開刀及後續衛教。

「信賴不等於依賴，我們與吐瓦魯建立長期深厚的『夥伴關係』」，蔡明哲總院長強調，未來，中山附醫國際醫療中心將持續與當地政府、WHO（World Health Organization／世界衛生組織）三方，在互信的基礎下討論下一步規劃且給予最務實的協助。中山附醫的國際醫療故事延續不停，也象徵來自台灣的愛，即便遠在七千公里外的吐瓦魯也能持續閃耀。

中山附醫國際醫療重要里程碑

─2006 配合外交部開啟每年二次行動醫療團服務

─2011/5陳進典副總院長與吐國中央醫院院長Stephen Homasi M.D.達成「五年醫療功能提升計畫」合作協議書草案。

─2011/10呂克桓總院長與吐瓦魯衛生部長共同簽署五年的『台灣醫療計畫』(Taiwan Medical Program)醫療合作工作層級備忘錄。

─2013/1推動吐瓦魯全國婦女子宮頸抹片篩檢與醫療資訊系統建制等5年計畫

─2017/11國際醫療中心以「吐瓦魯全國學童健檢」為題榮獲第41屆世界醫院大會「IHF and Bionexo Excellence Award」- Honorable Mention/ runner up (亞軍)