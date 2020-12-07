《跟著老廠長喝茶去》揭露黃金之飲飆漲千倍秘密

一九九四年台積電以九十六元上市，如今漲幅驚人，但若能在一九九二年，以十二萬買下兩筒「龍馬同慶」普洱茶，漲幅則更甚勝台積電。普洱茶具千年歷史，深藏了什麼秘密？這次就不仿跟著許怡先，循著老廠長的足跡，展開一場普洱茶身價飆漲的探秘之旅。

【文‧葉怡君】

某假日的悠閒午後，大稻埕的「新芳春茶行」裡正舉辦著《跟著老廠長喝茶去》新書發表，淡淡的一抹茶香竟能吸引到這群總身價飆破百億，來自商界、媒體界及藝文界的名人雅士共聚一堂，這次他們不為別的，只為了品茗一杯茶的時間，紛紛放下手邊繁忙的工作與行程，參與這場普洱茶的盛宴。

當日與會嘉賓有：《卓越雜誌》執行長徐邦浩、前財政部次長楊子江、前萬泰銀行董事長盧正昕、「投資教父」宋學仁、永豐金控總經理朱士廷、資誠教育基金會董事長薛明玲、《今周刊》發行人梁永煌、萬寶集團總裁朱成志及金融投資家蔡致中；另外，藝術品收藏家楊思勝醫師、清翫雅集前會長何國慶、藝術圖書集團董事長何恭上、藝術拍賣官陸潔民、紅酒專家前大法官陳新民及海悅廣告總座王俊傑等人也都到場共襄盛舉。

由許怡先執筆的新書《跟著老廠長喝茶去》一揭千年普洱茶三十年身價飆漲千倍秘密。

價值近逼法拉利

漲幅更甚台積電

《跟著老廠長喝茶去》一書作者許怡先，從事新聞工作二十餘年，曾任《典藏》藝術雜誌總編輯，具有中國國家職業資格一級評茶師資格，也是「中華普洱茶交流協會」創會秘書長，收藏普洱茶資歷超過二○年，多年來站在消費者角度，推動普洱茶的飲用、收藏與交流不遺餘力。

許怡先有獨到的投資眼光，創辦《典藏》雜誌時期接觸不少文物字畫，看好普洱茶因出處及其來源可考，極具投資價值，一九九二年不甩他人眼光，向兩岸普洱茶大師鄧時海，以十二萬的價格買下兩筒（一筒七餅）「龍馬同慶」，二○一七年，一筒加一餅的「龍馬同慶」在拍賣會上，以五千萬元新台幣落槌拍出，漲幅驚人。

一直以來普洱茶有「茶中智者」之稱，往回追溯有千年歷史，在當代寫下許多傳奇故事。鄧時海說，「普洱茶生在雲南，長在香港，開花在南洋，結果在台灣，落地在大陸」為普洱茶飆漲千倍傳奇下了最好的註解。

名貴普洱茶的故事

要從老廠長說起

普洱茶具收藏價值，但「說不清、講不明」一直都是普洱茶收藏與品茗的一大障礙，為揭開普洱茶神秘面紗，許怡先多次走訪普洱茶的故鄉雲南，終於在有大陸普洱茶國寶級大師之稱、海灣茶廠創辦人鄒炳良身上，找到解開普洱茶身價的密碼。

書中所稱的老廠長指的正是鄒炳良，「廠」指的則是建於一九四○年，在現代普洱茶歷史上具有重要的地位及代表性的大陸國營「勐海茶廠」。

一九五七年鄒炳良來到勐海茶廠創，一九八四年出任廠長一職，至一九九七年退休，是勐海茶廠任職最久的廠長，一生奉獻給了普洱茶，有六○年的製茶經驗，在熟茶渥堆發酵技術與拼配茶品的功夫無人能及，如今身價非凡的知名茶品像是「紅印」、「綠印」、「小黃印」、「7542」、「8582」及「88青」等，在勐海茶廠的歷史上都與鄒炳良老廠長有著密切的關聯。

許怡先指出，老廠長以「為天下人做好茶」為使命，把製茶當做生命，老一輩茶人的事茶精神，是我們學習的榜樣。《跟著老廠長喝茶去》一書為普洱茶開啟全新的視窗，許怡先說，在這兒他既是作者也是讀者，此次，不用去故宮、也不用到恭王府，只要跟著老廠長喝茶去，就能把普洱茶帶進我們的生活之中。