白宮新格局震動全球產業板塊 台灣將扮演何種角色？

十一月，美國民主黨參選人喬‧拜登（Joe Biden）歷經多日的選舉激戰，擊敗川普（Donald Trump），成為美國第四十六任總統，但緊接著他將如何整頓過去川普政府所留下的「疫情」與「經濟」兩大燃眉危機，成為國際關注焦點。

【文﹒陳仲漁】

在疫情發散（二○二○年三月）之前的中美貿易戰，已造成世界經濟的發展趨緩。大陸輸美產品在高關稅的課徵下，供應鏈開始變動，處於世界工廠區（大陸）的外資工廠，不得不外移到關稅較低的地區去，墨西哥、越南和台灣等地區都明顯受益。至於美國的農產品出口，受到大陸的反制，雖有川普的補貼，也是停滯不前，大量的訂單轉移到南美的國家去，回不去了。未來的拜登政府是否能改變這趨勢，外界認為短期內恐不會改變太多。

川普經濟學

帶起全球經濟的高山與低谷

為何拜登政府暫無法扭轉局勢，有諸多原因與跡象可見一斑。其一是美國當下的失業率仍高（目前約兩千萬人），疫情尚未得到控制，且繼續惡化，政府需支出許多預算，才能穩住國內經濟復甦。至於川普要求美國大廠回到美國本土設廠的策略，也可能成效有限。因為汽車、手機等高端電子消費市場，已不再以美國為主戰場，留在國外供應最大的市場，還可兼顧美國本土市場，如蘋果、亞馬遜等公司都在國外市場站穩住腳了，撤回美國反倒是背道而馳，而且，也違反了歐美世界標榜自由貿易和分工合作的精神。

其二是美國已成為全世界最嚴重的災區，配合美國政府的新的救災措施，提供整套的防疫測試、疫苗和醫療追蹤等相關服務與產品，將會是需求最高的產業。

其三為川普短視的促進經濟發展策略，如減稅、開發國內油氣和煤等化石能源的做法，雖把美國的能源出口量帶上來，超過沙烏地阿拉伯，成世界第一，卻也因此造成市場上供過於求，價格大幅波動的結果，許多石油公司不但無法因此獲益，反而損傷嚴重。未來發展也不被外界看好，因為拜登主張的是發展再生綠能，以減緩全球暖化，恐無法與該產業搭上線。

再是相對川普的不重視基礎建設，拜登的競選政策，有提到大力投資基建，以提高美國人的生活品質，及維護未來的競爭力。不過，這方面的發展，需要時間落實，短期內可能看不到成果。

還得面臨到第二大經濟體（大陸）的超車，川普以當年雷根政府對付日本成功的團隊，去對抗大陸，三年多下來，不但沒有把雙方的經濟體差距拉開，反而坐視大陸經濟的繼續成長，第二大經濟體超車美國，提前變成第一可能性，大為升高。

比起川普一上台就退出巴黎氣侯變遷合約，放棄歐巴馬政府主導的TPP協定，撤回對伊朗的核能發展限制條約的支持等等，造成世界政經秩序大亂，拜登的政策顯然會要求，恢復以往國際合作的立場。

以上這些川普經濟學的變化，對台灣的影響除了美國關稅及TPP的國際關稅之外，其實是有限的。簡單說，台灣由於跟美中兩方都關係密切，不難去調整立場適應，尤其是目前以電子業為主軸的外銷經濟體系，與界的供應鏈密切的配合著，有左右逢源的作用。

大陸市場經濟浪潮襲來

鼓勵產業順勢而為

至於關稅的克服或匯率的風險控制，除了靠政府的協調努力之外，業者的產品附加價值的提高，及積極參與研究國際市場也是重心。換言之，在眾人都強調供應鏈經濟時，我們加強研究需求面經濟，將有其必要性。

其次，疫情下的世界經濟成長，由於第二波的發生，短期內恢復，已經變得不可能。大陸、台灣、越南、韓國和日本等都比歐美國家處於較有利的立場，造就了東南亞、東北亞、澳紐等地區的經濟合作，優於傳統歐美市場為導向的運作，這導致了一個明顯的趨勢，那就是以大陸經濟為中心的區域崛起。

檢討大陸的經濟崛起，自從川普上台後，就成為熱門議題，例如大陸的一帶一路政策，就一直在被嚴肅的批評。但是關於大陸的發展快速，歐美學者的系統性討論並不多，尤其是要透過蔡英文去了解大陸經濟發展的全貌，似乎很困難。當年那些研究日本第一的學者，都還在線上討論大陸經濟，就顯示西方學者，對大陸的現況的了解，尚差甚遠。

除了香港，台灣可能是全世界最容易研究大陸經濟的地區。好比西方媒體都有長駐大陸的記者，但是往往報導的重點會偏向非經濟議題居多，因為比較聳動，容易引起共鳴。對經濟發展的報導，都局限於官方的統計資料的發表為主，難窺全貌。那該如何理性的去看大陸經濟體呢？新加坡學者馬凱碩從兩千年來看，大陸、印度為世界經濟中心，在偏離兩百年後，回歸主軸，似乎順理成章。

除了歷史背景之外，還有以下理由：一是大陸過去三十年，抗貧政策成功，其發展供應側經濟的策略，成功的將GDP推上約十四兆美元（二○一九年）的水平，與美國約二十兆美元的經濟體，差距已經拉近。而其近年來外在循環經濟的比例，下降到約占GDP的三分之一左右，突顯出其內循環經濟的發展潛力。

二是再幾年，大陸努力在北部發展雄安區，與在南方發展的大灣區，如果成功，將大大有利其內部循環經濟發展，因為雄安可以緩和北京經濟區的擴展困擾，讓北方的經濟發展，跟上南方的發展速度。大灣區的發展，可以把香港的嚴重的居住缺憾，納入深圳和珠海的腹地，加以緩和，而同時讓香港的優越國際金融地位繼續保持。當然，從台灣的立場來看，這些都是有重要參加價值的。

三是大陸長期的介入非洲大陸的基礎建設，除了取得了發展所需的資源之外，也培養出華為和中興等國際級企業，及提升了基礎建設的建立能力。

以上屬台灣的外部影響，其趨勢我們無力主導改變，但是有絕佳的配合角色。

川普政府過後

台灣未來可順應拜登經濟的考量

活用科技與研發（R&D)：以研發了解未來的趨勢與問題，並研擬solutions，最好是total solutions以往強調分工的概念，要用跨界的思維，升級價值。

舉例目前的科技部，可以用智能的概念跟政府任何部門（如農委會）合作，使傳統產業的價值，擴大提高。農業科學或科學農業加上有機、環保、生技的研究，遠景都是很可觀的，其主流技術多在美國，而市場在大陸及第三世界，台灣特別具有串聯活化的角色。

當前的世界各重要經濟體，在過去二十年，多國以供應側經濟為發展主流的趨勢，已有明顯失衡的現象。未來如果不即時予以需求側經濟發展概念加以調整，恐出現更嚴重的情況。台灣的經濟一向以製造業自豪，對銷售面的掌控相對較弱，如果增加對需求側經濟的掌控，必帶來無窮商機。

跨國合作：以資源互補／互惠，尋求任何可能的商機合作。跨國性合作，可以互通有無，擴大經濟效益，創造雙贏的成果。

許多與台灣缺乏外交關係的國家，台灣可以與其建立經濟合作平台關係，研究雙方的需求或基建，是有機會的。尤其是當下疫情蔓延的時候，台灣從防疫與醫療的角度切入，是有機會的。

台灣的e-government，起步很早，一直在世界排名居前，但是在應用上，卻有明顯受到官僚主義影響的現象，十分可惜。如果把瓶頸找出來，加以突破，成長是可期的。當大陸把互聯網的應用，當成另一個工業革命在發揮，而且初步成效已經可見時，而台灣似乎還在見樹不見林的階段，說優點的話，我們是關鍵性零組件，但看缺點的話，我們的未來成長，將只能仰賴這個市場。

放眼未來

台灣將能擔當許多產業要角

類似日本的經驗，台灣的經濟發展，自從被導引成供應側經濟發展外銷後，農業加工、紡織、塑膠業上下游體系先後完成，電子業更上層樓，在手機、筆電及通訊的生產方面，已經成為全球供應鏈中心。

川普上台後，抓住富士康，台積電到美國設廠，但似乎成效有限，因為美國的工資太高了，供應鏈也不完整，發展不如原先預期。但拜登上台後，如果降低關稅，恢復貿易秩序，透過溝通與交流，全球市場發展應將會比較穩定，尤其是大陸的內需市場的開放，會吸引更多的競爭者較勁，帶動成長。台灣企業，有的是機會！