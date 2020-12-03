教你改善IG個人社群平台缺失！

經營Instagram帳號已成時下熱門趨勢，但該市場競爭激烈又該如何成功打入且穩定發展呢？以下帶你一起來看看箇中學問。

【文‧何子涵】

你渴望進入行銷領域，或想跨領域轉職嗎，又或者你是剛畢業因缺乏行銷實戰經驗的職場新鮮人，而開始嘗試經營個人品牌，但Instagram後方平台總是不斷測試許多功能，每當學會一招不久去套用之後，卻又再產生新的演算革命？以下帶你找到正確經營攻略，省去大家初期操作平台尚不穩定與撞牆的困擾。

社群行銷內容差異化的原因？

為什麼都是同類型的主題或是產品，別人運用起來很出色但我卻失敗？

首先，必須要釐清是否投錯資源、用錯力氣在操作程序上，電商人妻Audrey提到，「內容經營」和「行銷」是社群經營中不可或缺的兩個重要因素，她提醒，不能陷入「現在這個主題很紅，那我做也一定很有機會」的迷思，要隨市場做相同的主題將出現一個問題，沒有試圖做出差異，要博得受眾眼球著實不易，也很有可能事倍功半。

Audrey不吝嗇地與我們分享作出個人社群經營差異的心法，她表示，經營平台的工作者需要面面俱到，全方位汲取海量有用的資訊，透過不斷蒐集靈感，再詳加歸納與分類，把「靈感項目」作清楚整理；也可多加嘗試從自身的主題去挖掘更細節的小主題，增加深度，做到專精，成為該議題或領域的佼佼者。

另外，她也提及，若要作出獨特性，就應練習培養個人觀點和評論，因為伸手獲取的知識都不是自己產出的，把專屬你的「味道習慣」與「靈魂」注入貼文中，就連大眾平常所認知的缺點或是次文化，皆可能經你之手轉譯成蔚為風潮的流行趨勢與賣點。行銷並不時一昧譁眾取寵跟隨流行，但也絕非特立獨行，學習從受眾喜好與品牌或商品價值中，取得雙方都可接受的平衡，才是最獨到又有長期效益的行銷術。

Hashtags

如何標註最能觸及精準受眾？

Audrey認為，Instagram貼文要用Hashtags標註就得讓它確實發揮作用，不要充數堆疊許多無相關和屬性不同的項目，並建議盡量使標註文字精簡白話，從日常生活中尋找與其相關連的關鍵字來成功串連與聚焦主題，若是恰好有公司行號或者明確地點，也可以使貼文標註打卡地區來集中觸及該地區的目標，另外，Audrey表示現在亞洲地區的標註習慣也經常使用外語標註，若是能多加使用外國標籤也有機會增加貼文閱讀受眾的廣度。

近期可觀察到，來自Hashtags 的點閱數字越來越低，在標籤設定邏輯正常的狀況下，Audrey分析有以下四點可能：一是大家在Hashtags運用上越來越精進，導致流量被分散；二是你的Hashtags可能用到禁用標籤而被阻擋流量甚至沒有曝光；三是設定的關鍵字不合時宜，無法吸引用戶觀看；四是Instagram官方的演算法被改變了。

由於探索頁面比過去更加分眾化，你的探索頁面開始由官方為你量身打造，你越喜歡看什麼東西，官方越會推播給你相關屬性內容，大眾越來越難統一、同時看見當紅的貼文是哪些了（每個人的探索頁面打開都不同，視角差異越來越大）。「要讓貼文內容曝光最大化，不如把內容曝光給最有機會做出轉換的人那裡去。」Audrey說道。

談到如何學習正確觸及目標族群，她推薦大家這樣做：

■正確設定你的帳號類別：非公眾人物就避免設成公眾人物，若是美妝品牌可以設定美容保養相關類別等。用英文或日文找類別可找到更細分類。

■保持你的照片內容和文案主體明顯：例如賣蘋果的照片就清楚呈現蘋果、文案也要寫到蘋果。

■Hashtags 清楚設定六至十個與主題最相關的關鍵字，和期望未來大家會因什麼關鍵字找到你的內容：舉例賣蘋果商品建議打 #蘋果 #Apple這樣喜歡蘋果的人就容易在探索頁面看到你的貼文。

Audrey也說明：「沒有Hashtags 就一定沒有長尾效應，因為大家無法直接搜尋到你這篇貼文」。

曝光貼文後

哪些事情會影響觸及率？

許多人好奇觸及率從何而來，Audrey說明，這關乎帳號品質、帳號型態、圖像、貼文標籤與文字等，觸及率會依當下官方演算法，根據內容權重與帳號品質影響貼文成效，她也說明，當然官方並不會直接提供詳細的演算法則，因其中涉及太多因素，但長期且細心觀察官方後續更新的內容，就有機會看出端倪。

Instagram的演算法如何計算，又有那些因素會影響平台的觸及率，到最後我們發現要破解背後的演算公式，可以從「用戶的興趣喜好」、「與用戶產生連結的關係人」以及「平台發文的時間軸」可看出軌跡。

因用戶若是經常覽固定領域或是品牌甚至個人平台時，後台會去抓取用戶網站記錄，用以延伸與引導來建議用戶去觀看其他相關內容的帳號；而與用戶本身就是互相追蹤或是單方面追蹤，也可串聯與它相關帳號，投放在動態或是建議貼文中，成功吸引用戶關注；最後是帳號本身發文與動態的頻率，根據多方觀察與分析，就發現若是有連貫性且固定時間發文的帳號，容易與用戶產生高度黏濁度，越近期的貼文較容易被排序在網站文章前面。

觀察潮流趨勢 掌握社群脈動

Talkwalker （市場分析公司）和HubSpot （CRM公司）聯手進行市場調查，統整出二○二一的行銷市場發展趨勢，發現共有五種行銷趨勢是社群平台與傳播媒體常見的模式如下：

現擔任跨境電商的品牌行銷，且身為跨領域的行銷工作者A娜，也分別對此發展提出分析，像是傳統的「老派行銷」至今依然受到許多族群歡迎，擁有固定受眾喜愛的議題，如Podcast，根據Sound On聲浪統計，台灣聽眾收聽的市場有六十％為二十三至三十二歲的職場新鮮人，而有九十％的聽眾是近兩年才開始接觸Podcast；再提到「懷舊行銷」，適逢景氣低迷，許多人會容易回首過往開心的事物，找出懷舊電影與事物來慰藉心靈；另外，「社群遊戲」的行銷操作手法也相當常見且容易引起共鳴，後疫情時代讓更多人開始接觸手遊與電玩，許多遊戲直播主受到許多觀眾青睞，也舉例國際運動品牌NIKE和ADIDAS就曾經與大陸選手簽約合作，成為他們獨家的衣服贊助廠商，就連美妝品牌也開始與女性玩家談起異業結盟。

要經營社群平台instagram，甚至是與它關係和屬性相近的臉書或是Telegram，都深受上述五項，甚至其他如雨後春筍般冒出的新型行銷種類而產生效應，相信正在經營平台初期的大家若能套入這些模式，去練習做出相關貼文與精選動態，就有機會博得觀眾眼球，為你的平台經營打開能見度。

再會演算仍得依靠堅實內容為經營骨架

已十分懂得運用演算法角度去分析instagram 的Audrey，表示許多社群媒體人會不定時的觀察社群演算法的變化，以及觸及率對素材的優勢，這已變成社群工作者們的重要技能。但她也提到做社群的核心理念必須有時時更新的觀念，凡事不能只做資料整理，一定要融會貫通結合行銷背景與經驗，分享出來的資訊材有效且可靠，要釐清「資料整理」與「懂行銷」是不同的。

她認為要確實捉住受眾喜好萬變不離其宗的經營核心還是「內容」，「有肉的內容」才能有忠實的粉絲群，有穩定產出的資訊，分享實用知識，有趣又一目了然的版面編排，擁有優質內容、擁有切題的文案與切題的標籤，方能創造多贏局面，不必費心去餵養受眾的胃口，他們自會打亮你的招牌，為你開啟康莊大道。