新光財富管理精簡您的理財步驟 不讓您做辛苦的三明治族！

新光銀行於客群經營上秉持用心及創新的精神，為財管配置推陳出新，並提供尊榮客戶服務，舉辦多項財富管理貴賓的專屬回饋活動，除了管理財富，也照料客戶身心健康。

【文‧何子涵】

新光銀行財富管理副總經理吳碧芬表示我們身處在利率超低、通貨膨脹及人類壽命愈來愈長的時代， 三十、四十和五十歲以上的族群，大多仍是在職場上打拼的「三明治族群」，沒有充沛的時間與金錢。在這樣的狀況下，許多人已不敢提退休或夢想，因首要解決的就是財務配置的問題。

決世代客戶財管痛點

找對理財方法

今年新光銀行特託尼爾森行銷顧問公司進行投資方面的市調，從一千多名不同年齡層的客戶中，發現在人生不同階段的群眾，投資的痛點及需求也不盡相同。

吳碧芬舉例三十歲以上的族群，在投資前，有超過三成以上的人認為資訊太多，不知該如何判斷資訊的對錯，也不知該從何開始投資；而在進行投資的過程中，有將近兩成的人說明現行投資流程過於複雜，且無法完全了解商品說明和交易條款，降低了他們的投資信心；在投資過後，有三十三％的人看見市場變化多端，趨勢變化過於複雜，難以自行判斷有利的進出場時機；三十二％的人目前工作及生活太忙碌，無暇關注市場趨勢變化，導致錯失有利的交易時機；二十七％的人在先前的投資經驗裡報酬率不如預期，有約二十二％的人投資後才發現自己被收取不少管理費或手續費。

四十及五十歲族群，在準備投資及投資期間覺得目前市面上投資管道的流程都過於繁瑣，耗費許多時間在吸收及了解；另有近四十％的人表示投資市場變化太快，難以自行判斷停損及停利時機，以致於錯失有利的交易時間點；很特別的是，四十歲及五十歲以上的人有超過四十％，不滿意投資經驗的原因都是因沒賺到錢甚至虧損不少。

綜合以上分析，不論是三十、四十和五十歲以上的族群，都因網路上資訊太多、無法看懂投資市場的變化、交易流程太繁複，導致他們不願意研究，最後等待別人提供穩賺的投資標的，遇到虧損後，還一昧認定「投資很危險、會虧錢」。

追求合理報酬 避免「高買低賣」

在投資觀念上，吳碧芬認為，投資者應是要追求合理報酬，而非期待短線上的超額報酬，只要將投資時間拉長，執行紀律性投資，途中市場的波動與震盪也能承擔，最終合理報酬就會自然浮現。

以年紀來看，年輕人應要將資產放在能夠承受風險的投資標的，只要時間夠久，累積的複利效果將會相當驚人。如果是已經接近退休的人，因退休準備成本偏高，一定要先考慮風險，再去評估報酬。

現代人在投資上常見錯誤，就是無法克服人性的弱點但又想追求高報酬，另外是生活忙碌沒時間跟上市場變化，或不知如何理性判斷市場消息，最後踏進「高買低賣」的陷阱之中。

她表示，為解決這些痛點，新光銀行預計在今年年底提供「新光智能理財服務」，透過這項服務，可依據投資人設定的目的及風險承受度提供投資組合建議，並隨時監控市場變化，即時通知客戶調整投資組合來降低風險。

三個關鍵思維

執行「超前部署」的投資計畫

一、設定可以達到的目標

新光銀行明白現代人在工作期間所賺收入，必須能夠涵蓋退休後的生活支出與醫療相關費用，對於上有高堂、下有妻小的三明治族群來說，只靠工作薪水來累積財富，恐怕連應付長期的通貨膨脹都有困難，必須超前部署，投資前想清楚自己的人生規劃。

二、是投資要趁早 複利效果加倍

吳碧芬提及，投資唯一不變的真理就是要趁早，定期定額投資，時間將會是你最好的夥伴，透過定期定額方式，掌握四大原則，「堅持長期扣」、「漲多要停利」、「下跌不停扣」和「逢低再加碼」，獲利的機率就非常高，離財富自由也不遠了。

三、擬定計畫並確實執行

舉例來說，三十歲以上族群，剛踏入職場不久，建議以定期定額方式投資，一邊理財，還可強迫儲蓄；四十歲以上族群，有一定職場財富累積，可透過單筆搭配定期定額來投資；五十歲以上族群，可透過投資配息產品來擁有現金流，為自己創造被動收入。

掌握市場脈動

挑選最適投資組合

面對瞬息萬變的金融市場，除了維持紀律性投資外，吳碧芬說明，動態調整投資部位也是必要的，例如面對國際重大事件、國內產業趨勢改變，若維持原有的投資組合，恐產生重大虧損，屆時非但無法達成目標，還可能影響到日常的生活。

投資人設定好投資計畫後，隨著時間推移，投資組合內的標的會互有漲跌，可能就會偏離當初的投資組合配置比重，使投資人承擔過多的風險，這時就需調整投資組合，確保投資組合符合投資人的風險屬性，以維持最理想的報酬及風險水平。

在投資商品的挑選上，以基金為例，可透過質化與量化數據研究分析，挑選哪些基金適合納入投資組合，但還需定期檢視投資組合內的基金績效，進行「動態調整、汰弱留強」。即將於今年年底與大家見面的「新光智能理財」，投資標的包含新光銀行提供超過兩千檔基金，再透過最專業的研究團隊，為投資人進行最嚴格的產品把關。

吳碧芬表示，因應數位化浪潮及速食社會的來臨，投資數位化是無可避免的趨勢，投資機構如何根據不同世代的需求提供相對應的工具或平台是很重要的課題。預計將於今年年底上線的「新光智能理財」更注重淺顯易懂、簡單操作，同時也教育投資人認識風險的重要性。唯有有效率的執行紀律投資，才有助於財富自由及完成人生夢想。