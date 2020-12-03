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陳樹菊阿嬤： 生命最好的方式就是完成我想完成的事然後在工作中倒下來

聯合新聞網 / 卓越
陳樹菊阿嬤藉由她的經歷與堅持鼓勵更多人，讓善的種子延續下去。
陳樹菊阿嬤藉由她的經歷與堅持鼓勵更多人，讓善的種子延續下去。

整整五十六年的堅持，無論是在寒風刺骨的夜裡，還是日正當中的豔夏，永遠能在台東的中央市場裡見到陳樹菊阿嬤賣菜的身影。

【文‧葉怡君　圖‧台東縣政府提供】

「我只要出了台東就會迷路，五十六年來每天都走同一條路，最遠不過家裡到市場的距離」，陳樹菊阿嬤笑說。

自十三歲起，陳樹菊在台東中央市場日以繼夜賣菜，將省吃儉用省下來的錢捐作公益，累計總金額高達千萬，善行獲得二○一○年《富比士》雜誌亞洲慈善英雄人物榜；同年《時代》雜誌將她選為年度最具影響力時代百大人物「英雄」項目第八位。

即便赴美領獎回台的隔天，她仍堅持上工，直到二○一八年在市場裡昏倒被救護車緊急送醫開刀，最後因身體因素不得不從市場退休。如同她過去接受採訪曾說過的，「完成想完成的事，然後在工作中倒下來」。

天生的「生意仔」

陳樹菊家中共四男兩女，她排行老二上頭有個哥哥，父母在市場擺攤賣菜維生，在她國小六年級時，母親難產過世，原因竟是繳不出五千元醫院保證金。她說，母親過世當天，跟兄弟姐妹急忙衝到醫院門口，但只看見從西螺趕來台東的阿嬤在門口哭，沒能見到媽媽最後一面，那一瞬間她才意識到，「往後的日子裡他們再也沒有媽媽了！」

母親過世當年，最小的弟弟才四歲，長姐如母，陳樹菊一肩挑起照顧家裡的重擔，她說，彷彿是冥冥之中注定，在母親往生前半個月中央市場落成啟用，媽媽將賣菜攤位安頓好後撒手人還，而她生前留下這個賣菜的小攤子，從此成為一家人生存下去的唯一依託。

台灣有句俗諺說：「狀元仔好生，生意仔歹生」，陳樹菊像是個天生的「生意仔」，很會做生意。母親過世後她天天與父親在市場顧攤，經常告訴父親，只賣四種菜養不活一家人，父親被唸的煩了，隨口說了一句：「妳比較厲害都給妳做」，陳樹菊就此接手菜攤，增加品項擴大經營，改變商品擺設，誘發消費者購買慾望，之後生意越做越大。

前總統馬英九親自前往市場向陳樹菊買菜。
前總統馬英九親自前往市場向陳樹菊買菜。

有錢判生沒錢判死

努力賺錢養活一家人，為讓弟妹吃飽、籌措學校註冊費，陳樹菊經常只吃鍋巴水果腹，曾被餓到瑟縮在牆角發抖，一路堅忍從不抱怨。而弟弟的病逝，讓陳樹菊自母親往生後，再次感受到金錢的重要性。

當時，陳樹菊最小的弟弟，某日游泳回家便高燒不退，家裡沒錢看病只能買成藥吃，但症狀始終未見緩解，最後即便仁愛國小師生發動募款，不過為時已晚，弟弟因延誤就醫最終病逝台大醫院。

即便十多年過去，想起弟弟陳樹菊仍沒能忍住眼淚，她說：「弟弟雖然不是我生的，但從四歲拉拔到大，就像是我身上的一塊肉。」痛失母親與弟弟，當時在她的心中只有一個念頭，「錢最好，有錢有命、沒錢沒命。」

捐款後開心的睡不著

至此之後，她更拚命賺錢，延長營業時間，一天甚至只睡四小時，手腳因搬運重達百斤貨物扭曲變形、腰背日漸佝僂，一路艱苦但陳樹菊從不怨天也不尤人，在有能力後更將積蓄捐做公益、蓋圖書館，想幫助更多像她過去一樣的窮苦人，她形容，「每次捐款後，她都開心得睡不著覺。」原來做她喜歡做的事，比賺更多的錢還要開心更有意義。

「無論有沒有錢，要對自己有信心，要設定目標後相信自己堅持走下去，不要怕吃苦，也不要怕吃虧，回頭來看吃苦吃虧都是福。」退休後的陳樹菊，仍每日只睡四小時，其他時間用來讀經書，她說，小時候沒錢能繼續學業，現在很多字看不懂，但同本書每天讀過一遍，一年就能讀三百六十遍，就能認得字了。

陳樹菊想藉由她的經歷與堅持鼓勵更多人，即便走在艱困崎嶇的道路上，得到繼續向前的力量，未來積福惜福再造福，讓善的種子延續下去。

卓越雜誌2020.12號416期
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