快訊

台中大里住宅火警疑屋主縱火 屋主與妻雙雙燒傷命危

林鄭要人三更死：黎智英「被開新罪」關到4月...什麼爭議？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美麗陷阱 保健食品越吃越保庇？

聯合新聞網 / 卓越
選購正確且適合自身的保健食品，才是人民最大的幸福。 圖/pexels
選購正確且適合自身的保健食品，才是人民最大的幸福。 圖/pexels

從幼兒到老年人，從男性到女性，從裡到外，保健品對人體健康的調理幾乎已經到了面面俱到的地步。許多人會選擇吃健康食品來補充，不過這樣做就能確保健康嗎？

【文‧陳怡瑄】

據Research And Markets研究報告指出，到了二○二五年，全球膳食補充劑（Dietary Supplements）的市場規模，將達到一九四六．三億美元（約為五兆七千多億元新台幣），複合年成長率為七．八％。這市場是台灣總預算的二．六倍之大，台灣二○二○年中央政府總預算首度突破兩兆元（新台幣，下同）。

吞出新時代　保健市場蓬勃發展

由於藥丸（膠囊或錠劑）形式類型產品便利性極大，世界的人都愛「吞」保健品，在二○一八年全球膳食補充劑市場中，藥丸形式占最大比例，營收達四○五億美元（一兆一九七三億新台幣）。

食品所ITIS團隊調查及推估，二○一八年台灣保健食品市場規模為一三六七億元，成長率為五．七九％，其中，膳食補充劑市場規模約占七四三億元，二○一九年整體成長率六．六三％，高達八一○億元。

不斷上揚的數值曲線也顯示，伴隨老化社會來臨，關心健康、注重保健的預防醫學時代真的來了。

台灣保健食品市場規模變化。 圖/2019食品產業年鑑
台灣保健食品市場規模變化。 圖/2019食品產業年鑑

過量食用　身體亮紅燈

但藥品的流通和銷售要在專業醫藥機構發生，使用要有專業人員的指導。而保健品的流通渠道要更廣，而且多是在沒有專業人士指導下使用，這導致了保健品濫用的情況嚴重。

許多人認為吃B群有助提振精神，劑量高些也許提神效果更好，而且B群為水溶性維生素，若過量會隨尿液排出，吃多也不用擔心，但真的高劑量的保健食品才是最好的嗎？

中華民國營養師公會全國聯合會理事長金惠民表示，曾遇到媽媽讓小朋友將維他命C當作糖果再吃，但維生素C代謝後會生成草酸，若長期每天攝取四百毫克以上的維生素C補充劑，卻沒有補充適量水分，過多的草酸容易與體內的鈣質結合，形成難以被溶解的草酸鈣，反而增加結石的風險。

益富實業股份有限公司副總經理陳盈蓉也提出幾個常見問題，例如維生素A屬脂溶性維生素不易排出體外、致中毒。ß胡蘿蔔素最常因攝取過量致色素沉積在皮膚上呈現蠟黃的顏色，手掌上最易見。

國人礦物質不足狀況。
國人礦物質不足狀況。

相信專業營養師

從飲食均衡開始

中華民國營養師公會全國聯合會婦幼營養推動暨品質委員會召集委員吳芃彧表示，每天吃進數種保健食品，但保健食品大部分是複方，許多基礎成分容易重複出現，攝取過量的結果反而可能導致身體負擔。其實一般民眾如能達成飲食均衡、六大類食物攝取量皆能均衡攝取並達到飲食指南的建議攝取量，並不會有營養素攝取不足的問題。

金惠民最後也強調，國人對於保健食品從認知到行為，尚有很長一段路要走。從飲食均衡、諮詢專業營養師，並選購正確且適合自身的保健食品，才是人民最大的幸福。

保健食品範圍約分四大類。
保健食品範圍約分四大類。

卓越雜誌2020.12號416期
卓越雜誌2020.12號416期

相關新聞

拜登上位祭出模糊戰略 台灣何去何從？

美國總統大選落幕，但「曲終人未散」，拜登雖宣布勝選，川普落敗心有不甘，美國政潮餘波盪漾。

教你改善IG個人社群平台缺失！

經營Instagram帳號已成時下熱門趨勢，但該市場競爭激烈又該如何成功打入且穩定發展呢？以下帶你一起來看看箇中學問。

美麗陷阱 保健食品越吃越保庇？

從幼兒到老年人，從男性到女性，從裡到外，保健品對人體健康的調理幾乎已經到了面面俱到的地步。許多人會選擇吃健康食品來補充，不過這樣做就能確保健康嗎？

「肥胖」演變為 新冠肺炎的危險因子

代謝症候群目前仍只是一群容易導致心血管疾病的危險因子的總稱，而非是一個疾病，因此在診斷上仍應依其所具有的各個危險因子進行臨床診斷，並告知病患。

新光財富管理精簡您的理財步驟 不讓您做辛苦的三明治族！

新光銀行於客群經營上秉持用心及創新的精神，為財管配置推陳出新，並提供尊榮客戶服務，舉辦多項財富管理貴賓的專屬回饋活動，除了管理財富，也照料客戶身心健康。

陳樹菊阿嬤： 生命最好的方式就是完成我想完成的事然後在工作中倒下來

整整五十六年的堅持，無論是在寒風刺骨的夜裡，還是日正當中的豔夏，永遠能在台東的中央市場裡見到陳樹菊阿嬤賣菜的身影。

葉武訓讓家傳祕製辣椒 驚豔變身香遍全球

辣椒，原產地以中南美洲為主，計有七千多種品種，明代末年辣椒才引進中國，初始只是觀賞和藥用，直到清朝初年才在貴州一帶開始食用辣椒來補替缺鹽的問題，後來便在雲南、湖南等地流傳開來，成為許多人喜愛的調味品，甚至躍升食物料理的重要位置！

高年級數位新鮮人

社會結構越趨高齡化，對於中高齡長者來說，與快速變化的社會接軌，已成為終身學習的核心概念，如何從中發現自我價值，與年輕人使用社群軟體順暢溝通，建立多元有趣味的樂齡環境，是時下熱門的課題。

保險業攜手 爭取客戶最高保障

台灣人重視保障，壽險滲透率居全球之冠，金管會指出，近年各式金融消費爭議中，保險業的申訴比例，居金融業之首，愛買保險不代表懂買保險，《卓越雜誌》透過公正的保險評比帶民眾找到最佳保險公司選擇。

廟宇界的米開朗基羅 行動小廟跑遍亞洲訂單

許多台灣人經常藉由到廟宇參拜祈求獲得心靈信仰，台灣廟宇建設密度之高，直逼連鎖超商，現今更有專門工廠量身訂做生產，看看傳說藝品公司創辦人林復準如何為台灣宗教藝術文化帶來生機。

商場女強人華麗轉身

從小立下志願「不要結婚，要做一個女強人」，小秘書力爭上游成總裁，重回校園七年苦讀成北京清華大學最年長法學博士，望藉學術搭起兩岸橋樑，創雙贏局面。

頤宮三年獲九星 星級主廚的最愛?

進入君品酒店搭電梯直上十七樓，映入眼簾的是設計師陳瑞憲以「遊園」為構想、中國園林景觀為意境，搭配歐洲貴氣奢華感的座椅，富麗堂皇的氛圍彷彿置身宮廷之中，來到這兒不僅食味、食色、食香，視覺上的享受與尊榮感，皆值得讓人一窺米其林三星面紗。

熱門新聞

蔡明彰觀點：記憶體年底大反攻 這三檔最值得買

謝金河：資金洪水往哪裡奔流？

拜登上位祭出模糊戰略 台灣何去何從？

陳樹菊阿嬤： 生命最好的方式就是完成我想完成的事然後在工作中倒下來

美麗陷阱 保健食品越吃越保庇？

Mini LED設備廠加班趕工出貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。