美麗陷阱 保健食品越吃越保庇？

從幼兒到老年人，從男性到女性，從裡到外，保健品對人體健康的調理幾乎已經到了面面俱到的地步。許多人會選擇吃健康食品來補充，不過這樣做就能確保健康嗎？

【文‧陳怡瑄】

據Research And Markets研究報告指出，到了二○二五年，全球膳食補充劑（Dietary Supplements）的市場規模，將達到一九四六．三億美元（約為五兆七千多億元新台幣），複合年成長率為七．八％。這市場是台灣總預算的二．六倍之大，台灣二○二○年中央政府總預算首度突破兩兆元（新台幣，下同）。

吞出新時代 保健市場蓬勃發展

由於藥丸（膠囊或錠劑）形式類型產品便利性極大，世界的人都愛「吞」保健品，在二○一八年全球膳食補充劑市場中，藥丸形式占最大比例，營收達四○五億美元（一兆一九七三億新台幣）。

食品所ITIS團隊調查及推估，二○一八年台灣保健食品市場規模為一三六七億元，成長率為五．七九％，其中，膳食補充劑市場規模約占七四三億元，二○一九年整體成長率六．六三％，高達八一○億元。

不斷上揚的數值曲線也顯示，伴隨老化社會來臨，關心健康、注重保健的預防醫學時代真的來了。

台灣保健食品市場規模變化。 圖/2019食品產業年鑑

過量食用 身體亮紅燈

但藥品的流通和銷售要在專業醫藥機構發生，使用要有專業人員的指導。而保健品的流通渠道要更廣，而且多是在沒有專業人士指導下使用，這導致了保健品濫用的情況嚴重。

許多人認為吃B群有助提振精神，劑量高些也許提神效果更好，而且B群為水溶性維生素，若過量會隨尿液排出，吃多也不用擔心，但真的高劑量的保健食品才是最好的嗎？

中華民國營養師公會全國聯合會理事長金惠民表示，曾遇到媽媽讓小朋友將維他命C當作糖果再吃，但維生素C代謝後會生成草酸，若長期每天攝取四百毫克以上的維生素C補充劑，卻沒有補充適量水分，過多的草酸容易與體內的鈣質結合，形成難以被溶解的草酸鈣，反而增加結石的風險。

益富實業股份有限公司副總經理陳盈蓉也提出幾個常見問題，例如維生素A屬脂溶性維生素不易排出體外、致中毒。ß胡蘿蔔素最常因攝取過量致色素沉積在皮膚上呈現蠟黃的顏色，手掌上最易見。

國人礦物質不足狀況。

相信專業營養師

從飲食均衡開始

中華民國營養師公會全國聯合會婦幼營養推動暨品質委員會召集委員吳芃彧表示，每天吃進數種保健食品，但保健食品大部分是複方，許多基礎成分容易重複出現，攝取過量的結果反而可能導致身體負擔。其實一般民眾如能達成飲食均衡、六大類食物攝取量皆能均衡攝取並達到飲食指南的建議攝取量，並不會有營養素攝取不足的問題。

金惠民最後也強調，國人對於保健食品從認知到行為，尚有很長一段路要走。從飲食均衡、諮詢專業營養師，並選購正確且適合自身的保健食品，才是人民最大的幸福。

保健食品範圍約分四大類。