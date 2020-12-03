拜登上位祭出模糊戰略 台灣何去何從？

美國總統大選落幕，但「曲終人未散」，拜登雖宣布勝選，川普落敗心有不甘，美國政潮餘波盪漾。

【文﹒趙春山】

「外交是內政的延長」，在明年一月二十日美國新總統上任前，我們很難期待美國能夠勾勒出一套明晰的外交政策藍圖，尤其是眾所注目的兩岸政策。中美關係牽動台美和兩岸關係，台灣必須審慎應對台美中三邊關係在美國政權交接前後的變化。

美國總統大選由民主黨候選人拜登勝出，拜登團隊也積極準備入主白宮。 圖/cc0

一、美國大選前

兩岸不開「第一槍」

美國海軍前副部長克羅普西（Seth Cropsey）在選前九月提出警告，認為十一月三日投票這一週是北京攻台的最佳時機，因為這次總統大選競爭激烈，在決定勝負的重要時刻，美國介入國際衝突的可能性很小。雖然克羅普西的預言經不起事實的檢驗，但外界擔心川普敗選後會展開因獸之鬥，利用他的看守位置在台海製造「驚奇」。例如，美國國務卿龐培歐即在選後臨去秋波，宣布台美展開「經濟繁榮夥伴對話」，甚至公開聲稱「台灣不是中國的一部分」。

對於川普政府送給台灣這一件「遲來的禮物」，蔡英文政府卻之不恭，北京則是氣得跳腳。筆者認為龐培歐這番對台示好的言行，效果就如「船過水無痕」，只是激起了小小的漣漪而已。

首先，這次選舉印證了美國前眾議院議長歐尼爾（Tip O'Neill）說的一句名言，即「所有政治都是地方政治」（All politics is local）。美國選民關切的議題是新冠疫情、經濟和種族紛爭，「中國牌」對於選舉結果，並未起「臨門一腳」的作用。川普和拜登「反中」的立場一致，拜登沒有站在它的對立面，讓川普沒有借題發揮的空間。

其次，北京無意在選前升高它與美國的緊張關係，以避免讓川普為了勝選連任，以「出口轉內銷」的手法，轉移內部對其抗疫失策的注意力。更重要的是，北京對選舉結果不存期待，認為面對川普和拜登，只是「兩害取其輕」的差別，故不願對選舉表態。中共外交部長王毅八月五日接受《新華社》專訪，談到北京在美國選前的立場時指出，「願本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，與美方共同構建一個協調、合作及穩定的中美關係。」這是龐培歐於七日二十三日發表他的反共「新鐵幕演講」兩週後，中共官方作出的正式回應，也是王毅自中美關係惡化以來說話語氣最軟的一次。目的應是避免激化矛盾，升高衝突。

最後，蔡英文政府在此敏感時刻，對中共維持其一貫不挑釁、不冒進的立場。蔡在美國大選前，曾透過外交部長吳釗燮的公開喊話，表明台灣「不尋求與美全面建交」以及兩岸衝突「不依靠美國干預」的態度，避免對岸誤判。共軍近半年來在台海周邊的武嚇動作頻頻，為防止雙方擦槍走火，台灣國安單位下達指示，將國軍所有戰備規定中的「第一擊」，修訂為「行使自衛反擊」，明確向內外宣告，台灣在兩岸對峙中不開「第一槍」。

二、拜登走「戰略模糊」老路

美國總統大選後，台美中三邊關係的主動權還是握在拜登的手裡。經過這場激烈的選戰，拜登的當務之急是處理疫情和經濟問題，以及彌合美國社會的嚴重撕裂。《紐約時報》國際新聞編輯葛萊斯東（Rick Gladstone）表示，拜登即將接手的是一個外交事務的「爛攤子」，而美中關係為頭號挑戰。因此，筆者認為拜登不急於處理外交問題，他的兩岸政策至今尚難窺其全貌。但可以確定的是，拜登已把中共定性為「競爭對手」而非「敵人」，他的對中戰略是「提升自身競爭力」，而非「改變中國」。拜登的競選顧問蘇利文（Jake Sullivan）於今年六月指出，美國「應該少關注怎麼讓中國減速，而多關注如何讓自己跑得更快。」

此外，拜登勝選後即分別與歐亞兩地的盟國領袖通話。拜登不會像川普以「單打獨鬥」的方式面對中共，而是希望結合盟國的力量來共同遏制「中國崛起」。與此同時，拜登希望保留美國在多邊舞台與中共合作的空間。一般認為，拜登政府會逐步恢復與中共的多層次戰略對話，就疫情、氣候變遷、伊朗核協議，以及朝鮮半島等重大國際議題，與中共展開協商。

美國的盟國必然樂見中美關係緩和，因為它們可以不必在這兩個強權之間作出痛苦的選擇。拜登強調「多邊主義」（Multilateralism），讓盟國在美國的安全傘下，有與中共進行經貿互動的空間。例如，包含日韓等美國亞太盟友在內的十五個國家，於十一月十五日簽署全球最大的自由貿易協定《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）。這項區域經貿合作協定是由中共主導，而美國不在其中，削弱了美國於此地區的經濟影響力。

在兩岸政策方面，美國選前曾出現「戰略清晰」、「戰略模糊」的辯論。美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）與研究員塞克斯（David Sacks）九月二日在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊聯名發表文章指出，過去四十年來美國無論是民主黨或共和黨執政，都不願就中共武力犯台，美國是否出兵護台的問題，作出明確表態；他們認為，這種刻意模糊的舉動，讓中共不敢輕舉妄動，也讓台灣不敢貿然宣布「法理台獨」。但四十年過去了，許多環境因素都發生變化，例如，中共已有能力威脅美國利益及台灣前途，且北京國防支出已是台灣的十五倍之多。因此，他們呼籲美國行政部門應改採「戰略清晰」立場，清楚表明若中共武力犯台，美將作出回應；他們認為此一政策能降低中共因「錯估」而引發台海戰爭的風險。

然而並非所有專家都贊同「戰略清晰」的說法。前美國國防部官員鄧志強（Abraham Denmark）就指出，結束美國防衛台灣承諾的模糊性，並不符合美國和台灣的利益；他認為兩岸形勢雖令人擔憂，但還相對穩定，就美方看來，軍力平衡的趨勢不是朝正面發展，但尚未存在改變模糊戰略的急迫性。

拜登的立場顯然傾向「戰略模糊」。筆者認為拜登希望維持兩岸「分而不獨，和而不統」的局面，並反對兩岸任何一方企圖改變這個現狀。美國允許台灣和中共對抗，但台灣不能成為美國的「麻煩製造者」；美國樂見兩岸和解，但不能脫離美國可以掌控的範圍。

三、中共「打掃乾淨屋子再請客」

安內為先

今年是中共實現「第一個百年奮鬥目標」後，開始邁向「第二個百年奮鬥目標」的第一個五年。如同中共「十九屆五中全會」公報所指出，中共發展仍然「處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。」習近平如何應變？從全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》看，習就像過去毛澤東說的，也準備「打掃乾淨屋子再請客」。

「十四五規劃」的目標是構建「以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進」的新發展格局。中共強調要把內需和創新，作為推動經濟發展的主要動力，同時保持外國市場和投資者作為經濟增長的第二引擎。今年是「十三五」規劃的最後一年，能否建成小康社會，端視能否脫貧。習近平說大陸目前約有四億中等收入人口，絕對規模世界最大，因此要把擴大中等收入群體規模作為重要政策目標。但李克強今年五月底透露，十四億大陸人中有六億人每月收入只有千元人民幣，這在中等城市租房都有困難，如何能夠支持習所說的擴大國內消費需求？

習近平常說中共正經歷「世界百年未有的變局」，筆者認為習的應變之道，是先安內再攘外。由於中美關係存在結構性矛盾，因此中美競爭將是一場長期鬥爭，中共不會選擇此時與美國進行軍事攤牌。

另中共「十九屆五中全會」公報，涉及兩岸僅有十五個字，即「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」。判斷習未來五年的主觀意願是不希望對台動武，但客觀形勢的變化，非主觀意志所能轉移。如果台灣走向「法理台獨」，或是台美建立準外交或準軍事同盟關係，則中共將以《國防法》修訂草案所明定，當「主權、統一、領土完整、安全和發展利益遭受威脅時」，以「進行全國總動員或者局部動員」的方式，對台使用武力。

在此之前，中共仍會以對台極限施壓來進行「反獨促統」的工作。據《大公報》十一月十五日引述「權威渠道消息」指出，中共正研究制定「台獨頑固分子」清單，對涉及「台獨」言論囂張及行徑惡劣的人士，及其資金來源等主要支持者，採取嚴厲制裁。

四、台灣「兩大之間難為小」，

應追求自身利益

在美國大選期間，台灣「川粉」熱情支持的程度，躍上了國際媒體版面。川普上台後，給與台灣的外交和軍事支持有目共睹；但川普是從美國國家利益出發，把台灣當成他「反中」的一個籌碼，而對於商人出身的川普而言，籌碼是可以交易的。拜登上台後同樣將站在美國利益的考量，不會改變美國當前「反中親台」的主流民意，但拜登的作法會更穩健、更具可預測性。而台灣必須要從自己的國家利益，找到在美中競合關係中的位置。

筆者認為中美關係緩和對台灣是有利的。「兩大之間難為小」，台灣有可能因中美對抗而遭池魚之殃，故必須走一條符合本身利益的路線。蔡總統在今年國慶演說中強調：「台灣會更積極地參與區域及國際的多邊合作和對話。」蔡總統任命台積電創辦人張忠謀為代表，出席十一月二十日以視訊方式舉行的《亞太經濟合作》（APEC）經濟領袖會議。蔡總統賦與他和代表團兩項任務，一是宣示台灣在防疫願意做出更多貢獻；二是加強台灣與世界各國連結，鞏固台灣在全球供應鏈的地位。

以台灣擁有的條件，無緣參與RCEP是令國人感到遺憾的。政府官員聲稱這對台灣影響不大，但有些經濟學者擔心，台灣有遭到「經濟邊緣化」的危機。筆者認為台灣爭取參與區域整合要付出的努力，除了政府廣結善緣外，也必須排除來自對岸的強大阻力。

前總統馬英九在「馬習會」五週年的研討會上致詞指出，期待兩岸都能回到原汁原味的「九二共識」，為兩岸避戰及謀和，甚至能夠促成「蔡習會」，重啟被關閉的兩岸和平大橋。然而他的說法引來綠營的圍剿。事實上，九二共識的原汁原味，就是以創造性模糊，處理兩岸對「一中」內涵的不同詮釋；大家在求同存異的基礎上，擱置爭議，共同發展。

然而目前兩岸所處的時空環境，已與九二年會談時不同。兩岸關係就像中美關係一樣，「回不去了」。台灣若要避免成為美國「反中」政策的「棋子」，就必須與對岸建構一個「談判代替對抗」的新共識，而這需要兩岸共同的努力，只有台灣單方面是做不到的。