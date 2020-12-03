社會結構越趨高齡化，對於中高齡長者來說，與快速變化的社會接軌，已成為終身學習的核心概念，如何從中發現自我價值，與年輕人使用社群軟體順暢溝通，建立多元有趣味的樂齡環境，是時下熱門的課題。

【文‧陳怡瑄】

教室裡，一群六十多歲的爺爺奶奶們，每個人手一機，聽著台上講師一個指令一個動作，緩慢的操作著line的介面，從最簡單的註冊帳號，到如何加入群組。在你我看來最為簡單的「動動手指」，卻也使在社會歷練數十載的高年級生，頓時成為數位新鮮人。

高年級生在課堂頓時成為數位新鮮人。 圖/士林區樂齡學習中心

透過科技學習 再次豐富人生

「要活就要動，要學才能接軌社會，我自己都覺得我有資訊不足恐懼症，對於3C這種冰冷的科技我還是很不擅長，但是我覺得必須要搞懂它！」退休十年第一次參與智樂活的學員琴姊笑著說道，而講師的態度、鼓勵及耐心，對於高年級生來說才是最大的支持。

除了教導時的耐心，另一個影響高年級生學習動機的，就是同儕之間的關係。也許這樣的正面影響，不是來自科技本身，而是因為透過科技的學習，高年級生跟他人之間有了互動，並且交到了朋友，感覺到人生再次豐富起來。

而除了同班同學之間互通訊息、郵件往來之外，講師也肩負著重要的責任，如果講師也願意加入高年級生學生的社交圈，給予他們學習上的支援，甚至是在課後仍能提供幫助，那麼這課後的交流互動反而是更重要的。

琴姊表示，增加社會的互動性會讓我們學得更起勁。反之，越是不讓我們與數位對接，越容易剝奪高年級生獨立自主的社交能力。

手機APP詼諧教學

一百歲的長者嘛也通

「你能想像教一百歲的大哥和大姊使用手機嗎？我試過！」智樂活─樂齡活動社群的共同創辦人小畢老師說道。他過去在行銷領域累積超過十年資歷，曾在連鎖通路、數位內容及APP新創等產業歷練。工作期間發現台灣在以超速進入高齡社會後，企業對銀髮族的認識與溝通卻仍停留在想像的狀態。

小畢老師表示，還有很多大哥大姐學成之後，回來當講師，將自己的專長回饋給更多高年級生。今年六十三歲的智樂活講師珠珠就是個最好的例子，她是一位大陸退休台商，一生都在跟自己挑戰「天下沒有解決不了問題，是時間的問題，只有我想不到，沒有我做不到的」，這是我的信念，珠珠老師堅定地說道，也因為有了這信念讓她度過很多不可能的事，幫助無助的高齡者，看到迷惘的表情轉為喜悅滿意的笑容，就是她最大成就感。或許也是年紀相仿的關係，珠珠老師在課堂上最常說的一句話就是：「你們就按下去不要怕，手機不會爆炸。」以詼諧的模式去教學，不僅讓學員降低對於手機的防備心，更可以用愉悅的心情去學習。

長輩樂學 親人稱讚更加分

更曾經有一位大姐在課堂苦笑地說：「別人的仔卡有禮貌！」，瞬間博得全場一致認同，與此同時，心裡卻也有一絲內疚和不捨。

小畢老師表示，孟子說：「易子而教」，讓別人來教自己的孩子，才不會因為情感影響了期待，而破壞了關係。在這裡我們發現，應該也要「易母而教」、「易父而教」，把長輩交給老師來教，親人們負責稱讚，這樣一來學手機這件事就不會是衝突的來源，而是情感加溫器。

許多高年級願意活到老學到老，智樂活統計，平均學員年齡為六十七歲，但是男女比例卻嚴重失衡，女性占八成，男性占兩成。而阻礙長輩們學習的最大問題就在於「自信心」，雖然嘴巴上說會，但其實不太會操作，這樣的高年級生通常都愛面子，所以絕對不能當面對他說「不對！」、「不是這樣！」，要繞個彎教育正確觀念。

其次是生理功能，比如記憶力、視力及手抖，有些高年級生上完一堂，又接著報名同一堂，一次、兩次、三次……，直到他們完全學會，或許這就是高年級生的堅強毅力。

開班數位課程

跟江蕙的演唱會一樣

除了開班授課，政府單位也在全台各地開設樂齡學習中心，而樂齡學習中心的男女比例卻也失衡，約為男性三成，女性七成；而士林區樂齡學習中心更為嚴重男性約二成五，女性約七成五。

在士林區樂齡學習中心有著最為熱門的課程，就是雲端社群應用、攝影及電腦影像處理進階，每每到了課程報名當天，就如同搶購演唱會的票，一掃而空，有些長者雖然搶不到課，卻還是會到場旁聽，將教室擠得水洩不通。

士林區樂齡學習中心主任張仁表示，學員對於數位科技的需求量是相當大的，就連Photoshop的學習課程也是絡繹不絕，雖然對他們來說稍有困難，但高年級生不畏科技，勇敢闖出一片天。