葉武訓讓家傳祕製辣椒 驚豔變身香遍全球

辣椒，原產地以中南美洲為主，計有七千多種品種，明代末年辣椒才引進中國，初始只是觀賞和藥用，直到清朝初年才在貴州一帶開始食用辣椒來補替缺鹽的問題，後來便在雲南、湖南等地流傳開來，成為許多人喜愛的調味品，甚至躍升食物料理的重要位置！

【文‧翁雅蓁 圖‧葉武訓提供】

辣椒達人 以辣椒揚名世界

「辣椒富含豐富的維生素A、C、B1和鎂、鐵、核黃素、菸鹼酸……等有益人體的營養元素，可說是相當健康的蔬菜。如同甜度，辣也能用科學方法鑑定分級：第一級辣為零到五千度，一般人不覺得辣的青椒便是其一；第二級為五千至一萬五千度，如台灣剝皮辣椒；而可食用辣椒最高辣度為兩百萬度的千里達莫魯加毒蠍椒（Trinidad Moruga Scorpion），透過超臨界萃取技術提煉的辣度，甚至高達一千八百萬度！」提起辣椒知識，「葉家香辣椒食品公司」總經理葉武訓如數家珍。

自稱「Chili Hunter」的葉武訓，用全然的熱情投入辣椒世界中，栽種了一百多種世界各地的辣椒品種，總數有五萬八千多棵，在他創建的「奇麗市世界辣椒博物園」，可見不少稀有品種；積極在地耕耘的他，於一九九七年榮獲「全國十大傑出農村青年」的肯定，更以創新的精神，不停研發辣椒食品、系列商品，開拓文創商機，不斷豐富農業產品的面貌，並活化鄉村農戶經濟來源，打響全球知名度，堪稱業界典範、台灣之光！

百年傳奇 善心帶來新商機

「先人自福建來台墾荒，定居於阿里山一帶，兼做山產與採集茶籽才能勉強過活，不幸過度勞累而英年早逝；一九一二年，曾祖父將採集茶籽的範圍逐漸擴展至日月潭附近，並娶了世居當地曾祖母，在此長年定居；爾後，祖父和父親開啟了茶油與切片辣椒醬的生意，自此葉家五代與辣椒結下不解之緣！」葉武訓緩緩談起家族與辣椒結緣的故事：「原本辣椒醬與茶油生意經營得相當不錯，並將營利轉投資於交通與營造事業，不料，噩夢就此開始！投資第三年，因變故導致負債累累！」

為了生計，葉家選擇轉戰宜蘭南澳，重新開啟人生！一九七二年，靠著外祖父借住的房子和簡陋的路邊攤，葉家再度興起，傳承自祖先的茶油與辣椒醬廣受歡迎，逐漸累積財富。但一九七三年，一個大颱風又為葉家帶來重大的改變！

風雨打壞了原住民即將收成的紅辣椒，導致他們生活出現大問題，也讓葉家商品物料來源短缺。不忍心原住民生活無以為繼，葉家仍收購青色來不及成熟的辣椒，因著善心、善念，危機成轉機，慧心聰明的母親成功結合茶油與綠辣椒，在一九七四年創造了膾炙人口、風靡全台的剝皮辣椒，造就了「葉家香」的現有基業！

跨國事業 創台灣辣椒奇蹟

美味好吃「葉家香」茶油剝皮辣椒成功研發上市，擁有自家有機農場、生產並自創品牌系列產品，「葉家香休息站」成為往來東台灣的旅客喜愛的駐足點，站內可選購各式各樣的花東名產和小吃，並隨時備有獨立的苦茶油麵線、剝皮辣椒試吃，寬敞舒適的休息環境、道地美味的食品品嚐，在在讓旅客們讚不絕口。

葉武訓不安於現狀，隻身到美國辣椒研究所鑽研成為優秀專職達人，並回台再創辣椒研究所，創立南澳、大陸、越南等辣椒農場，並且在中國擔任多家大型辣椒企業的顧問、參與偏遠學校扶貧計畫，更在短短數年，有計畫且快速地將傳統生意擴大成跨國事業，並組件了全亞洲最專業的辣椒生產、經營與文創團隊，為台灣創造了前所未有的辣椒奇蹟！

辣椒之於葉武訓，不僅是生財之道，他更重視推廣普及，先後在宜蘭南澳、礁溪成立了「葉家香世界辣椒文創館」、「樸豔辣椒美食文創館」、「礁溪辣椒文創館」、「羅東林場金屋藏椒」，著眼於知性經營，不僅讓人體驗數百種辣椒相關的產品和美食外，更將辣椒文化歷史、分級和知識深入淺出地呈現在世人眼前，並以創新科技、文創商品，提升民眾對辣椒的認識、熱度與喜愛，呈現與眾不同的辣椒文化。

特色產品 創意贏得大眾心

憑著一股對辣椒的熱忱，葉武訓除了帶領頂尖的辣椒商品開發團隊，將五花八門的辣椒介紹給社會大眾外，亦不斷開發出各種辣椒創意食品，冰淇淋、巧克力、咖啡、酒、個性化辣醬……等等，各種辣度、口味的辣椒冰淇淋更是創意產品的人氣王！

擁有七種辣度的「辣椒冰淇淋」，符合顧客各種辣度指數和獨特需求，尤其辣度最高的口味是採用全世界最辣的魔鬼辣椒調配，讓人體驗辣到喉嚨燃燒、噴火又發麻的快感，絕對值得愛辣族一試！

在「葉家香」獲得各界肯定的同時，葉武訓更倍感其責任使命，不斷地研究有機辣椒、無農藥辣椒栽植，以取得符合現代人對健康嚴格要求的辣椒原料，同時不添加防腐劑，以真誠的精神、精緻的品質、合理的價格來回饋顧客。

他欣慰獨生女葉家瑜願意克紹箕裘，日前，由女兒主導的「樸豔辣椒美食館」獲選宜蘭縣年度唯一綠色餐飲「樸豔辣椒美食館」，更令葉武訓頗為歡喜！他期待在年輕一代接班後，更能推廣辣椒健康養生、趣味多元的特色，讓「葉家香」的金字招牌更加閃亮！

葉武訓女兒葉家瑜管理的樸艷辣椒美食館獲選宜蘭縣年度唯一綠色餐飲，由宜蘭縣長林姿妙頒發證認標章與證書。