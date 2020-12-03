葉武訓讓家傳祕製辣椒 驚豔變身香遍全球
辣椒，原產地以中南美洲為主，計有七千多種品種，明代末年辣椒才引進中國，初始只是觀賞和藥用，直到清朝初年才在貴州一帶開始食用辣椒來補替缺鹽的問題，後來便在雲南、湖南等地流傳開來，成為許多人喜愛的調味品，甚至躍升食物料理的重要位置！
【文‧翁雅蓁 圖‧葉武訓提供】
辣椒達人 以辣椒揚名世界
「辣椒富含豐富的維生素A、C、B1和鎂、鐵、核黃素、菸鹼酸……等有益人體的營養元素，可說是相當健康的蔬菜。如同甜度，辣也能用科學方法鑑定分級：第一級辣為零到五千度，一般人不覺得辣的青椒便是其一；第二級為五千至一萬五千度，如台灣剝皮辣椒；而可食用辣椒最高辣度為兩百萬度的千里達莫魯加毒蠍椒（Trinidad Moruga Scorpion），透過超臨界萃取技術提煉的辣度，甚至高達一千八百萬度！」提起辣椒知識，「葉家香辣椒食品公司」總經理葉武訓如數家珍。
自稱「Chili Hunter」的葉武訓，用全然的熱情投入辣椒世界中，栽種了一百多種世界各地的辣椒品種，總數有五萬八千多棵，在他創建的「奇麗市世界辣椒博物園」，可見不少稀有品種；積極在地耕耘的他，於一九九七年榮獲「全國十大傑出農村青年」的肯定，更以創新的精神，不停研發辣椒食品、系列商品，開拓文創商機，不斷豐富農業產品的面貌，並活化鄉村農戶經濟來源，打響全球知名度，堪稱業界典範、台灣之光！
百年傳奇 善心帶來新商機
「先人自福建來台墾荒，定居於阿里山一帶，兼做山產與採集茶籽才能勉強過活，不幸過度勞累而英年早逝；一九一二年，曾祖父將採集茶籽的範圍逐漸擴展至日月潭附近，並娶了世居當地曾祖母，在此長年定居；爾後，祖父和父親開啟了茶油與切片辣椒醬的生意，自此葉家五代與辣椒結下不解之緣！」葉武訓緩緩談起家族與辣椒結緣的故事：「原本辣椒醬與茶油生意經營得相當不錯，並將營利轉投資於交通與營造事業，不料，噩夢就此開始！投資第三年，因變故導致負債累累！」
為了生計，葉家選擇轉戰宜蘭南澳，重新開啟人生！一九七二年，靠著外祖父借住的房子和簡陋的路邊攤，葉家再度興起，傳承自祖先的茶油與辣椒醬廣受歡迎，逐漸累積財富。但一九七三年，一個大颱風又為葉家帶來重大的改變！
風雨打壞了原住民即將收成的紅辣椒，導致他們生活出現大問題，也讓葉家商品物料來源短缺。不忍心原住民生活無以為繼，葉家仍收購青色來不及成熟的辣椒，因著善心、善念，危機成轉機，慧心聰明的母親成功結合茶油與綠辣椒，在一九七四年創造了膾炙人口、風靡全台的剝皮辣椒，造就了「葉家香」的現有基業！
跨國事業 創台灣辣椒奇蹟
美味好吃「葉家香」茶油剝皮辣椒成功研發上市，擁有自家有機農場、生產並自創品牌系列產品，「葉家香休息站」成為往來東台灣的旅客喜愛的駐足點，站內可選購各式各樣的花東名產和小吃，並隨時備有獨立的苦茶油麵線、剝皮辣椒試吃，寬敞舒適的休息環境、道地美味的食品品嚐，在在讓旅客們讚不絕口。
葉武訓不安於現狀，隻身到美國辣椒研究所鑽研成為優秀專職達人，並回台再創辣椒研究所，創立南澳、大陸、越南等辣椒農場，並且在中國擔任多家大型辣椒企業的顧問、參與偏遠學校扶貧計畫，更在短短數年，有計畫且快速地將傳統生意擴大成跨國事業，並組件了全亞洲最專業的辣椒生產、經營與文創團隊，為台灣創造了前所未有的辣椒奇蹟！
辣椒之於葉武訓，不僅是生財之道，他更重視推廣普及，先後在宜蘭南澳、礁溪成立了「葉家香世界辣椒文創館」、「樸豔辣椒美食文創館」、「礁溪辣椒文創館」、「羅東林場金屋藏椒」，著眼於知性經營，不僅讓人體驗數百種辣椒相關的產品和美食外，更將辣椒文化歷史、分級和知識深入淺出地呈現在世人眼前，並以創新科技、文創商品，提升民眾對辣椒的認識、熱度與喜愛，呈現與眾不同的辣椒文化。
特色產品 創意贏得大眾心
憑著一股對辣椒的熱忱，葉武訓除了帶領頂尖的辣椒商品開發團隊，將五花八門的辣椒介紹給社會大眾外，亦不斷開發出各種辣椒創意食品，冰淇淋、巧克力、咖啡、酒、個性化辣醬……等等，各種辣度、口味的辣椒冰淇淋更是創意產品的人氣王！
擁有七種辣度的「辣椒冰淇淋」，符合顧客各種辣度指數和獨特需求，尤其辣度最高的口味是採用全世界最辣的魔鬼辣椒調配，讓人體驗辣到喉嚨燃燒、噴火又發麻的快感，絕對值得愛辣族一試！
在「葉家香」獲得各界肯定的同時，葉武訓更倍感其責任使命，不斷地研究有機辣椒、無農藥辣椒栽植，以取得符合現代人對健康嚴格要求的辣椒原料，同時不添加防腐劑，以真誠的精神、精緻的品質、合理的價格來回饋顧客。
他欣慰獨生女葉家瑜願意克紹箕裘，日前，由女兒主導的「樸豔辣椒美食館」獲選宜蘭縣年度唯一綠色餐飲「樸豔辣椒美食館」，更令葉武訓頗為歡喜！他期待在年輕一代接班後，更能推廣辣椒健康養生、趣味多元的特色，讓「葉家香」的金字招牌更加閃亮！
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