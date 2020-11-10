保險業攜手 爭取客戶最高保障

台灣人重視保障，壽險滲透率居全球之冠，金管會指出，近年各式金融消費爭議中，保險業的申訴比例，居金融業之首，愛買保險不代表懂買保險，《卓越雜誌》透過公正的保險評比帶民眾找到最佳保險公司選擇。

【文．何子涵 攝影．徐裕庭、孫玉璞】

《2020卓越保險評比》結果出爐，共評選出十六家保險業者脫穎而出，十月十三號台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，出席嘉賓有金融監督管理委員會副主委許永欽、《卓越雜誌》發行人林定芃和商業發展研究院董事長許添財等人，一同參與保險業年度盛會，均對此次頒獎活動表示肯定。

為瞭解民眾選擇保險關鍵指標、認知及各家保險業者特色，《卓越雜誌》委託「世新大學民意調查研究中心」與財經界專家學者，分兩階段進行嚴謹審查，期望藉由公正調查呈現台灣保險特點，並透過報導讓大眾更加認識優質保險團隊，當作未來選擇保險公司依據。

保險產業用心服務

深獲民眾信任

為活動揭開序幕，金管會副主委許永欽致詞表示，《卓越雜誌》善盡媒體責任，保險評比具有雙重正面的意義，一、為業者帶來正向競爭與進步，二、提供民眾投保時選擇優質保險公司指南。

許永欽更讚許，保險業者多年的穩健表現，成功顛覆過去民眾對於「投保從寬，理賠從嚴」印象，期許未來保險業者善盡企業社會責任，讓民眾保障更加周全；並鼓勵保險評比能每年舉辦，讓大眾更加瞭解保險產業的社會意義。

產業脈動加劇

善用資源穩定市場

《卓越雜誌》發行人林定芃指出，面臨產業轉型與新冠肺炎疫情嚴峻衝擊，今年保險業者經營遭逢更艱鉅的挑戰。他期許，保險業者能持續積極拓展市場，善用大數據、區塊鏈及數位平台開源節流，創造更多交易機會，並盼維繫社會安全責任的保險業，取之於社會用之於社會，回饋大眾更廣大的保障。

商業發展研究院董事長許添財則勉勵業者，以「良心」和「決心」為宗旨服務客戶，開啟與帶動善的循環，賺錢不難但取財有道，他鼓勵與會的各家業者，整合資源、多方傾聽，展望未來，攜手為台灣創造更好的社會福利，實現保險產業真正的價值。

2020卓越保險評比得獎保險。