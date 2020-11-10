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保險業攜手 爭取客戶最高保障

聯合新聞網 / 卓越
金管會副主委許永欽、卓越雜誌發行人林定芃和商業發展研究院董事長許添財與獲獎保險代表合影。 
金管會副主委許永欽、卓越雜誌發行人林定芃和商業發展研究院董事長許添財與獲獎保險代表合影。 

台灣人重視保障，壽險滲透率居全球之冠，金管會指出，近年各式金融消費爭議中，保險業的申訴比例，居金融業之首，愛買保險不代表懂買保險，《卓越雜誌》透過公正的保險評比帶民眾找到最佳保險公司選擇。

【文．何子涵　攝影．徐裕庭、孫玉璞】

《2020卓越保險評比》結果出爐，共評選出十六家保險業者脫穎而出，十月十三號台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，出席嘉賓有金融監督管理委員會副主委許永欽、《卓越雜誌》發行人林定芃和商業發展研究院董事長許添財等人，一同參與保險業年度盛會，均對此次頒獎活動表示肯定。

為瞭解民眾選擇保險關鍵指標、認知及各家保險業者特色，《卓越雜誌》委託「世新大學民意調查研究中心」與財經界專家學者，分兩階段進行嚴謹審查，期望藉由公正調查呈現台灣保險特點，並透過報導讓大眾更加認識優質保險團隊，當作未來選擇保險公司依據。

 

保險產業用心服務

深獲民眾信任

為活動揭開序幕，金管會副主委許永欽致詞表示，《卓越雜誌》善盡媒體責任，保險評比具有雙重正面的意義，一、為業者帶來正向競爭與進步，二、提供民眾投保時選擇優質保險公司指南。

許永欽更讚許，保險業者多年的穩健表現，成功顛覆過去民眾對於「投保從寬，理賠從嚴」印象，期許未來保險業者善盡企業社會責任，讓民眾保障更加周全；並鼓勵保險評比能每年舉辦，讓大眾更加瞭解保險產業的社會意義。

產業脈動加劇

善用資源穩定市場

《卓越雜誌》發行人林定芃指出，面臨產業轉型與新冠肺炎疫情嚴峻衝擊，今年保險業者經營遭逢更艱鉅的挑戰。他期許，保險業者能持續積極拓展市場，善用大數據、區塊鏈及數位平台開源節流，創造更多交易機會，並盼維繫社會安全責任的保險業，取之於社會用之於社會，回饋大眾更廣大的保障。

商業發展研究院董事長許添財則勉勵業者，以「良心」和「決心」為宗旨服務客戶，開啟與帶動善的循環，賺錢不難但取財有道，他鼓勵與會的各家業者，整合資源、多方傾聽，展望未來，攜手為台灣創造更好的社會福利，實現保險產業真正的價值。

2020卓越保險評比得獎保險。
2020卓越保險評比得獎保險。

卓越雜誌2020.11號415期
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