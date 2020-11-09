從小立下志願「不要結婚，要做一個女強人」，小秘書力爭上游成總裁，重回校園七年苦讀成北京清華大學最年長法學博士，望藉學術搭起兩岸橋樑，創雙贏局面。

【文．葉怡君 攝影．徐裕庭】

一場眼睛重傷意外，伊敏康曜集團總裁李祖嘉華麗轉身，商場女強人就此栽入學術領域。一別過去頻繁交際應酬的商場，她重新學會沉澱，褪去腳上的高跟鞋換上布鞋、抱著磚頭書，走在北京零度的街道，宿舍到教室約莫四十分鐘路程，一走就是七年。

聽著她訴說著那段重回學生身分、樸實且充實的日子，讓人彷彿也能感受到北京空氣中的那股冷冽，清晰的就像是昨日一般；而今，「從商入法」的李祖嘉已是北京清華大學年歲最長法學博士，並期盼將自身孜孜不倦的求學歷程，傳承給更多的莘莘學子。

六十萬負債起家

李祖嘉，現在大夥兒都習慣稱她「祖奶奶」或「貓姐」，有著不同的身分、身兼數職，她是集團總裁、理事長、召集人、傑出工商婦女、創業楷模、社長及法學博士等，不僅在商場上傑出於學術領域也有所貢獻。

這個女生有點特別，從小就立下志願「不要結婚，要當一個女強人」。李祖嘉笑說，家中爸爸媽媽、爺爺奶奶各個婚姻美滿幸福，就她，不知打哪兒來的念頭，一心就只想當老闆，憶起創業之初，家境不差的她氣到父親下令，不許給她任何奧援，想藉此讓她知難而退。

然而，此舉並未打消她創業的念頭，「二十六歲那年，我就靠六十萬負債起家」，李祖嘉略帶驕傲地說。當年，寫好營運計畫，她隻身一人前往銀行門口，過往，想要見到銀行高層並不容易，但憑藉著她機靈的腦袋及自信，成功說服三家銀行經理，願意貸款給這個年輕女孩。

之後，李祖嘉順利拿下西門子在台總代理。她猶記，當時為不同時區的跨國會議，一周就有四天睡在公司沙發。「我很努力之外，老天爺也很給我機會」，直至今日她仍充滿感謝地說。而正是這樣的努力不懈，讓非醫學背景出身的她，跨入醫療器材領域卻也能經營的有聲有色。

小職員成就大老闆

李祖嘉的成功不是沒有道理，一直以來她不僅努力、專注、用心且細心的處理任何經手的事務，說她是工作狂一點也不為過。大學讀外文系，畢業那年她二十四歲，在當時名列台灣百大公司之一、專做電子零件的國際貿易公司「RunRun」擔任董事長秘書一職。

她說，某天接近深夜十點，老闆碰巧經過公司，發現本該暗黑的辦公室卻燈火通明，才發現原來她正在裡頭加班，沒趁機向老闆索求加班費，李祖嘉闡述當時的心態，「這間公司願意花錢，教導我如何成為一個老闆，只想著努力學習，壓根兒也沒想過要加班費。」

她也還記得，當時陪同老闆出國洽談業務，在她之前的秘書，經常將要給客戶的報價寫在手上，每每被外國客戶瞧見後便難以議價，於是她改變作法，同樣寫在手上，只是將原本的阿拉伯數字改成國字，讓外國客戶有看沒有懂；為加快工作進度，她甚至直接背下最常業務往來的企業地址、電話，總計竟高達一千七百多家！

像是這類細微末節的地方，她總能提前設想周到，並做到盡善盡美，優秀的她逐漸在業界打響名號，有好口碑加持，李祖嘉笑說，有陣子待業，外婆最愛守在電話旁，等著各家廠商打來爭相競價，誰都想聘請她到自家公司上班。

結束踏入社會的第一份工作後，因緣際會進入亞東醫院上班，這個原只想作為進入下個工作前短暫停泊的靠港，未料竟成為李祖嘉創業的起點。

因責任感使然，進入醫院工作後的李祖嘉，拚命三娘的個性仍表露無遺，更有許多的傲人事蹟。像是她一個人做報告，在余南庚院士帶領的一票教學評鑑教授面前簡報，成功讓亞東醫院從準二級教學醫院升級為二級；替住院醫師爭取到留職不停薪的福利等。也因此，當西門子要找台灣總代理時，李祖嘉受到全院所有醫生一致推薦，最終獲得總代理權。

2012年李祖嘉協助舉辦ECFA精英論壇，與會嘉賓包含前國策顧問陳武雄（右一）、前經濟部長江丙坤（左一）、國票金控魏啟林（左二）。

重返校園 她是來真的！

受訪過程中李祖嘉始終帶著墨鏡，原想可能是造型也沒多加留意，直到採訪結束後她才解釋，原來是某日夜裡在家中意外摔傷眼睛，導致左眼僅能見到模糊的光影，右眼八百度的視力在讀完博士後加深至一千兩百度，樂觀的她還開玩笑地說：「現在的我是不是很有深度呢？」

而也正是摔傷那年，她下定決心重回校園，未選擇攻讀熟悉的商業領域反而就讀法律，李祖嘉說她就愛挑戰。為不受外務打擾，她利用六日在台處理公事，一週有五天飛到北京清華大學攻讀國際經貿法學博士，在那開闊了不同的眼界。

回想當初報考遭清華大學校長陳吉寧拒收，深怕又是一個要來混文憑企業家，但李祖嘉用行動證明自己是認真要來學習。特請清華大學法學院副院長車丕照擔任博導，光是解釋選題就打了八萬字，並與導師來回修改二十多次；李祖嘉說自己每堂課必定坐在一排、從不缺課；七年兩岸來回奔波苦讀，最終以「一帶一路倡議制度化研究」為題的博士論文，從八十萬字精煉出十五萬字，於今年生日當天獲得博士學位。

秉持清華大學校訓「自強不息、厚德載物」為宗旨，李祖嘉鼓勵並推薦更多人至北京清華大學就讀，作為清華大學校友會的榮譽理事長，李祖嘉表示，北京清華大學於QS世界大學中排名第十六，孕育出各方俊傑遍佈全球，校友每年定期聚會緊密聯繫，綿密的人脈網絡交織出更多的異業結盟平台。

展望未來她訂下目標，期望能藉由雙方面的學術交流，把台灣帶到大陸，也把大陸帶回台灣，為兩岸創造雙贏局面。