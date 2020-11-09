廟宇界的米開朗基羅 行動小廟跑遍亞洲訂單

許多台灣人經常藉由到廟宇參拜祈求獲得心靈信仰，台灣廟宇建設密度之高，直逼連鎖超商，現今更有專門工廠量身訂做生產，看看傳說藝品公司創辦人林復準如何為台灣宗教藝術文化帶來生機。

【文．何子涵 圖．林復準提供】

位在屏東縣的傳說藝品公司(以下簡稱：傳說)已積累多年的實務經驗，從小房舍、孔明灶、陶瓷燒窯、開模、廟宇剪粘、花路、一體成型可移動式宗祠、自動吸金環保金爐、土地公廟、別墅藝術雕刻品、羅馬柱和線板等製作，建物選材大多選用水泥，再以優異的生產技術，研發出與眾不同的水泥預鑄品，生產小型至大型，最大重量可高達四十噸的水泥藝術品，並榮獲「國家品質保證金像獎」及多項專利，結合建築領域與在地文化藝術，「傳說」商品屢獲好評，更接下許多國外訂單，期望將此傳統建築藝術傳承下去推廣到世界每個角落。

林復準提及，因為他做的是神明的生意，讓他充滿使命感。

創新組合積木工法建廟

「傳說」數十年來以水泥製品為主要發展項目，開發出許多各式各樣的水泥藝術品，公司產品多為「預鑄品」，客戶可以預先知道產品外觀及功能，搭配專人解說重要結構，可快速認識商品，提高交易效能。

林復準提及，因為他做的是神明的生意，讓他充滿使命感，雖然開業途中曾經碰上大陸市場削價競爭的窘境，但他反向思考，重新調整建築材料，讓堅強實力與好作品能替他發聲，並表示產品至工廠組立後，主體結構採用強度280kg/c㎡預拌混凝土加鋼筋結構全部電焊合為一體成型，可透過特製板車移動，工廠一貫作業在生產組立養護完成後，像是組合積木一樣，於現場吊裝組合固定。運送當中歷經多次考驗與協調，甚至為了讓廟宇們的運輸能使命必達，甚至特地申請路權開道，為保廟宇的建築完善，不被外在因素破壞。

台東麻將土地公傳說

投入建廟工程多年，林復準想起台東的「麻將土地公」客戶，仍然記憶猶新，蓋廟緣起是一位善心人士經過台東某處產業道路，看見路邊的土地公竟然處在一間殘破不堪的小廟，一群麻將迷的信眾便放置一桌簡易麻將在一旁，發願將贏來的賭金捐出直到湊齊建廟經費，也許真能是神來之筆，不久林復準就接到這張土地公廟的訂單，為此神蹟感動的他僅酌收建築材料費用，就蓋好「麻將土地公」的小廟，佳話從此傳遍鄉里。

藝術沒有特定框架

身為林復準孫女也是總經理特助的林伶儒，陪著林復準一路走來，讚嘆爺爺雖已高齡八十二歲，但體內卻仍有滿滿藝術細胞與靈活的生意頭腦，開業至今，許多訂單仍經林復準之手，依然用心堅持各式產品的品質達到標準，由他親自與客戶說明建築構想，仔細解說整體建築的結構內容與安全性，性格謹慎又注重細節的他總是不怕麻煩與費時，時時要求建物完美呈現。

林復準把客戶的要求挑戰看作是自己精進的動力，從搭建樓房到廟宇；從大型神像到石像裝置藝術。問他怎麼構思這些作品，他卻幽默的笑談：「做做看就知道了，你給我出題，我就想辦法做出來！」總是勇於突破自我的他，說起工廠外展示許多大型神像與神獸的藝術，臉上神情滿是驕傲，遠遠地就看得見如此壯觀的活招牌，「你有經過我這裡都歡迎過來看看阿，都是我做的！」他爽朗地說。

他雖不是藝術產業出身，但仍對藝術技藝有所追求，時常參考與觀摩其他優秀作品轉為自身創作養分，不去自我設限要做甚麼作品，用樸實簡單的台灣傳統宗教雕刻，也用那份專注虔誠的心意，發揚台灣特有的廟宇文化，未來他的腳步仍不停歇，繼續嘗試完成更多不同原料的藝術作品，期望從這位建廟藝術國寶手中展現出更多廟宇風景，持續與我們分享在地傳統文化風格，再生許多台灣珍貴產業的熱情與美好想像。