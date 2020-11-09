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用醫療照亮世界的黑暗角落

聯合新聞網 / 卓越
國際醫療典範獎今年邁入第5屆，共有4組團隊及4位卓越醫療從業人員獲獎。
國際醫療典範獎今年邁入第5屆，共有4組團隊及4位卓越醫療從業人員獲獎。

「很多時候生命得以延續，都是因為醫療給予了這份恩典」，多年來，台灣醫療實力於國際社會發揮影響力，源自每位堅守崗位默默付出的醫療人員，未來，他們也將帶著熱情與使命，無所畏懼的奮勇向前，杏林之光將繼續在世界的各個角落發亮。

【文‧編輯部整理　圖‧國際醫療提供】

國際醫療衛生促進協會於九月二十五日下午假衛生福利部舉辦「第五屆國際醫療典範獎頒獎典禮」，由衛生福利部政務次長薛瑞元、司長黃怡超及生物技術開發中心董事長涂醒哲、外交部NGO委員會執行長王雪虹、高雄長庚醫院榮譽院長陳肇隆及消基會創辦人柴松林及國際醫療典範獎評審團召集人石曜堂等醫衛領域貴賓給予得獎者勉勵。

用醫療做好國民外交

薛瑞元表示，今年受到新冠肺炎影響，全球都在與疫情對抗，身處海外友邦，第一線與病患接觸的台灣醫療從業人員，為了友邦國民的健康持續努力，也因他們於當地進行的公衛教育推廣，讓台灣在出國不易的當下，仍能於國際社會展現影響力，以行動落實政府「Taiwan Can Help」的美意。

更讓多國政要於今年聲援臺灣，這些默默耕耘國際醫療的醫事人員為台灣進行最佳國民外交示範。本屆國際醫療典範獎共有十一組團體隊伍及十三組個人參賽者報名，並從中遴選四組傑出團隊及四位卓越醫療從業人員予以表揚。

非醫師出身獲獎受矚

個人獎The Art of Dentistry醫師沈裕明以牙科專業長年於美洲地區進行義診服務，足跡遍布巴拿馬、尼加拉瓜及多明尼加等地，長期為低收入戶族群及遊民提供治療，讓社會的角落人物也能感受到台灣醫者的愛，並設立北加州萬佛城牙科義診所，嘉惠近千名的法師及志工們，另外還設立私人「階進慈善基金會」，聯合美國主流聽障、視障協會、大學，深入服務弱勢人群。

臺北醫學大學附設醫院醫師陳國鼎的顱顏重建專業深受各界推崇，自兩千年起已從事十六次海外義診，不僅如此，陳國鼎醫師至今已發表唇顎裂及顱顏相關論文一五六篇，培訓過之醫事人員遍及海內外，是醫界的楷模人物之一。

高雄市立大同醫院副院長蕭世槐是少數非醫師背景的得主，蕭世槐多年來深耕索羅門群島，為當地之醫療計畫創制架構與服務流程，善於溝通的蕭世槐總是台灣與索國醫事人員間的最佳橋樑，他用公衛與醫管專業，讓醫療服務流程更加順暢與系統化。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院醫師關皚麗為台灣首位女性神經外科醫師，也是唯一女性神經外科醫學教授，開過的腦瘤與脊椎手術達七千餘例。關醫師除投身國際醫療服務外，也於今年獲選為世界國際外科學會理事長，集結台灣與各國醫者的力量，深化我國與各國醫療教學合作及拓展醫療外交。

國際醫療促進協會秘書長李偉強指出，此次來自海外的的參獎及網路人氣獎的13萬人響應，證明國際醫療典範獎

國際醫療促進協會秘書長李偉強指出，此次來自海外的的參獎及網路人氣獎的13萬人響應，證明國際醫療典範獎走向國際、拓展到網路。期望未來有更多Inbound(國際醫療服務輸入)的事蹟投稿。
國際醫療促進協會秘書長李偉強指出，此次來自海外的的參獎及網路人氣獎的13萬人響應，證明國際醫療典範獎走向國際、拓展到網路。期望未來有更多Inbound(國際醫療服務輸入)的事蹟投稿。

台醫療團遍布全球

得獎團體北美洲台灣人醫師協會義診團是海外最大的台灣人醫師義診團，十八年來完成國際義診達二十二次，提供多元服務，如孩童疫苗注射、輸卵管結紮手術等醫療照護，且照顧義診當地之弱勢團體、提供民眾物資、孩童獎學金，足跡遍及中南美洲各邦交國，服務總人次高達五萬人。

馬偕紀念醫院國際醫療中心二十餘年來行醫足跡遍布五大洲，近年來將醫療服務重心放在加勒比海的聖文森及東南亞的緬甸／柬埔寨。馬偕於聖文森的重點服務項目便是強化當地糖尿病防治能力。而於東南亞的緬甸及柬埔寨，則是持續進行醫療宣教計畫。未來期望可與政府資源結合，將短期推展為長期醫療合作計畫。

國立臺灣大學醫學院附設醫院國際醫療中心自一九六四年起即配合政策執行醫療外交任務。臺大醫院近年配合政府新南向政策，將醫療服務之國家定於東亞地區，包含越南、蒙古、印尼等地。自二○○五年開始積極推展與越南醫院的交流，辦理「台越醫療交流計畫」，歷年成果包含協助完成越南首例成人活體肝臟移植手術、執行「NTUH-HOPE」交流計畫、協助發展肺臟移植等。

新光吳火獅紀念醫院國際醫療服務中心緬甸工作小組配合衛福部一國一中心計畫，設有專責小組主責緬甸相關計劃，由院內各專科組成跨科別整合團隊，提供全方位醫療合作服務。新光醫院與緬甸各級醫院簽立合作備忘錄，媒合國內醫材廠商前往緬甸開拓市場，為緬甸重症患者進行整形外科手術服務，其中手術治癒緬甸男孩的鴨掌手更受到各界讚揚。

以「內力外王」實現永續

本屆國際醫療典範獎首創網路人氣獎，歷時一個月的票選活動，在總投票數高達十三萬票各界熱烈支持下，更選出五組網路人氣獎得主：個人組鄭隆賓醫師、張克士醫師、陳國鼎醫師、關皚麗醫師；團體組員榮醫院國際醫療部、小港醫院國際醫療暨對外合作中心。

國際醫療衛生促進協會理事長邱文達於美國外電祝賀所有得獎者，並表示本屆首次有海外團體及個人獲得評審青睞，顯現台灣的國際醫療仍在持續開枝散葉，更感念獎項經過五年的推展，已逐步成為華人醫界指標性獎項之一。

石曜堂表示，醫者應以「內力外王」實現永續，達到學行合一，道術雙融的成就，本屆得獎者都是杏林醫者的典範人物，足堪為後輩表率。

卓越雜誌2020.11號415期
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