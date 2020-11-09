不加盟也能擁有 早餐股首登資本市場

外食人口逐年增加，據經濟部統計處數據，二○一九年餐飲業營業額達八一一六億元，較十年前成長一一五‧三九％，逐年成長態勢不變，各類型態的餐飲業群雄崛起，IPO市場更是表現火熱。

【文‧葉怡君 圖‧揚秦國際提供】

今年九月中，亞洲藏壽司（2754）以五十五元承銷價掛牌，引起申購熱潮；當月底，煎餃、鍋貼專賣的八方雲集（2753）則以每股一三八元興櫃，掛牌首日股價一度大漲二五○元，挑戰觀光股王瓦城（2729）寶座。眼看新冠疫情持續在全球肆虐，國內餐飲市場異軍突起，再度引發投資市場熱議。

密度直逼超商

時序接近年底，又有一家熟悉的台灣本土餐飲品牌準備在資本市場接力登場。連續十年獲得總統府元旦升旗指定早餐，以「麥味登」品牌打響知名度的揚秦（2755），從早餐賣到全時段，二○一四年跳脫傳統西式早餐框架，以「Café＆Brunch」咖啡館概念出發，如今將成為台灣第一家以連鎖加盟體系為主體的上櫃公司。

早餐能賣到上櫃？聽起來不可思議，根據財政部統截至去年底，國內共計一六四六六家早餐店，平均每一三九七人就有一家，密度之高直逼連鎖超商，粗估台灣早餐年產值達兩千億元新台幣，龐大商機吸引連鎖超商、速食業者及百貨公司等紛紛加入戰局，這也就不難怪早餐能賣進資本市場！

隨著西方飲食文化進軍台灣，過去以傳統油條豆漿為主的早餐型態，漸漸發展出漢堡咖啡樣態的西式早餐。一九八一年台北市開設第一家美而美早餐，可說確立了台灣西式連鎖早餐店的原型，從此紅底白字的招牌不僅成為西式早餐代表，更是不少台灣民眾晨間記憶裡不可或缺的美味。

吃飽、吃好也要吃巧

一個鐵板煎台、幾台烤箱麵包機，逐漸改變台灣人早餐飲食型態，早晨在雞蛋、火腿的滋滋作響聲中被喚醒，即使設置抽油煙機，仍防堵不了滿場飛揚的油煙四溢。揚秦執行長卓靖倫笑說，「以前你只要去過哪家早餐店，大家就一定猜得到，因為全身上下沾滿的油煙味真的很重！」對此，麥味登改變作法，將廚房與外場阻絕，加裝油煙淨電機防制油煙，改變用餐氛圍、餐點及時段，以簡潔明亮的櫃台創造差異化，讓消費者對早午餐店有全新的感受。

十七歲進入麥味登從基層做起，卓靖倫堅持做到「人無我有、人有我優」，他認為餐廳要能吸引消費者再度上門的首要關鍵就是「好吃」，麥味登在北中南設有物流中心，一周三配維持食材新鮮度，減少加盟主囤貨壓力，採用九十九％無添加防腐劑的天然食材，更將沙拉成為標配，讓顧客不僅吃得美味也更健康，並透過第三方檢驗保障民眾食的安全。

揚秦國際執行長卓靖倫跳脫傳統早餐店框架，除好吃更要安全與健康。

「To Go」概念店 小兵立大功

揚秦旗下有麥味登、炸鷄大師及REAL真‧Cafe‧Bread三大餐飲品牌，麥味登營業額占比約九十二‧二二％，為主要營收來源；截至今年九月，直營店二十六家、加盟店七九一家，總計八一七家店數，並以每年一二○至一三○間的展店速度提升市占，上半年受疫情影響民眾加盟慾望稍減，但下半年已回復過往水準，詢問加盟者中不乏機師、從事旅遊業者等受疫情衝擊較大的職業。

二○一一年接班，卓靖倫指出「餐飲業沒有暴利」，堅持在熟悉領域向下扎根，未來將挑戰三至五年內，全台每一萬人就有一家麥味登為目標，現階段輔導加盟主開設複數店縮短達標時間。今年一月，麥味登主打拿了就走的「To Go」概念店，疫情期間小兵立大功，快速方便縮短點餐時間，成功讓來客數成長兩倍，法人預估，揚秦三大品牌若持續複製成功方程式，將可帶動每年營收雙位數成長。