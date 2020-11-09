台灣總人口自今年開始轉為負成長，較上次推估提前兩年。台灣將於二○二五年進入超高齡社會，銀市場、橘世代已然準備進場。

【文‧陳怡瑄】

老年人口增加，銀髮族掀起的橘色經濟，也成為不容小覷的一塊，銀髮族，不同的消費型態跟概念，其實也悄悄改變了我們的消費市場，長輩們不同於年輕世代的消費行為，究竟會產生什麼消費新趨勢？

超高齡社會 消費板塊大地震

國發會預估二○二五年台灣高齡人口將跨越二十％超高齡社會門檻，今年台灣人口年齡中位數推估為四十二．八歲，並將在二○三四年超過五十歲，也就是說，全國人口約有一半為五十歲以上的中高齡族群。然而受到高齡化衝擊，企業勞動市場將進一步萎縮，且消費市場板塊勢必將有所動盪。

根據世界衛生組織推估，二○二五年全球銀髮產業市場將達到新台幣一一二二兆元，是21世紀最具潛力的產業之一，而台灣銀髮消費市場，據工研院估計，二○二五年經濟規模也將達新台幣三．六兆，商機不容小覷。

台灣高齡產業創新發展協會理事長林峻暉指出，台灣資通訊產業發達，相關AI技術除可協助銀髮中高齡生活外，更可發展成重點產業，甚至這些「大齡一族」都能成為年輕人在開創銀髮商機上的最佳顧問。

國衛院院長梁賡義則表示，台灣高齡化情況「走得相當前面」，國衛院希望透過研究來幫忙減輕年輕世代的照護壓力，他也認為現在六、七十歲，許多人身體都還健壯，為什麼不可以一起來做些事情，減輕年輕人的經濟壓力呢？

銀色鑰匙 開啟橘色大門

面對銀髮商機市場愈發蓬勃，台灣相關產業也蓄勢待發，華人熟齡生活產業發展協會理事長，同時也是聲寶集團董事長陳盛沺指出，新一代的熟齡族具有一定教育水準，經濟穩定，對科技接受度高並重視生活品質，這些都將成為新商機與產業發展新機會。而對於「大齡勞工」在職場上的表現，他則認為還是能對公司很有貢獻，聲寶就有許多人已經退休，但又回聘的例子。

相較於過去以兒童、青少年或是青壯為主要目標客群，台灣產業界尚未投注太多心力在銀髮族，在供給未能跟上需求的情況下，銀髮產業仍處於初階發展階段。政府也鼓勵各行各業思考如何透過異業結合，搶攻銀髮市場大餅。

未來特別在醫療、住宅、復健和輔具方面，充滿商機。從食、醫、住、行方面提供「生活支援」，許多科技更能協助銀髮者更有品質的生活，如智慧長照、線上診療、智慧居家系統、智慧睡衣等，目的就是替每一位銀髮族打造宜居、樂活、健康的日常生活，減少社會負擔，相信這是未來值得台灣企業主思考的發展方向。

老年人口占總人口比率 。

政府也鎖定高齡者議題

內政部二○一八年前開始關注高齡者居住議題，過往「老人住宅」相關法規太過於重視硬體，但卻未考慮到軟體服務層面，在宅老化的核心應該是讓長者在家也能享有服務資源，並以住宅為載體，帶動產業升級與整合。

目前內政部以社會住宅、公辦都更為實驗場域，目前已有三起實驗場域，包括台北市信義區的基地將規劃住宿機構與銀髮友善社區；原為世大運選手村的新北市林口社會住宅將撥出一棟發展銀髮友善住宅，發展出服務周邊銀髮人口的服務模式；台北市萬華華江社宅也將與鄰近長照服務單位合作，優先讓有長輩的家庭入住。

此外，衛生福利部亦於今年七月底推出為期一年的「銀髮健身俱樂部試辦計畫」，目標鎖定五十歲以上健康、亞健康及衰弱長者提供服務。預定給予每案試辦單位四十萬元器材費、六十萬元專業人員聘僱費，預計未來四年將設百處據點。

由此可見，銀髮族產業未來有蓬勃發展的潛力，仰賴產業面、公部門以及銀髮族三方的相輔相成，雖說「生不如死」的橘世代使人惶恐不安，但危機就是轉機，相信未來的銀市場將會逐步開花結果。