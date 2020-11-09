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綠能 多少罪惡假汝之名以行

聯合新聞網 / 卓越
太陽能電池及太陽能板是太陽能產業的主要產品。 圖/Pixabay
太陽能電池及太陽能板是太陽能產業的主要產品。 圖/Pixabay

然因利之所在，則忘其所惡，皆為賁諸，正因為小英政府行命必達，逾十兆商機更要讓國內外業者有利可圖，甚至在銀行聯貨加上國家融資保證，綠能儼然成為資本市場主流。

【文．江非凡】

立法委員高金素梅日前在總質詢時，批評台糖將砍百萬棵樹設光電板，創下百萬觀看記錄，加上近期不少農電共生、漁電共生案，引發「毀農滅漁」疑慮。農委會主委陳吉仲更親上火線舉辦記者會，會中表示連央行前總裁彭淮南都打電話問他，「百萬棵樹你砍得下去？」

按高金素梅關切台糖要砍屏東兩百公頃造林地為台積電種光電的爭議，她指出地方的公聽會才開完不到一個月時間，屏東要砍樹種電的前兩個專區計畫已快速送進農委會審查，分別是「萬巒鄉專區計畫二三一公頃」、「鹽埔區彭北段專區計畫三十七．九五公頃」。她質疑「砍樹種電，這算是『綠電』嗎？」

台灣未來最美的風景

將會是風車和太陽能電板

 而今年初以來，全球受到疫情影響，台灣也風行偽出國旅行，其中，澎湖成為類出國首選之地，其中「澎湖南方四島國家公園」成為我國第九座國家公園之後，豐富多樣的生態環境也湧入大量遊客。為了發展再生能源，澎湖縣政府受到經濟部能源局三‧六億補助，於二○一三年開始實施「建置澎湖低碳島專案計畫」，在二十案點推動太陽光電。

以東吉嶼為例，該島是南方四島中面積最大的方山島嶼，屬於南北兩端地勢較高、中間較低的馬鞍地形，最高的建築物當然是「東吉嶼燈塔」，但占地最大的設施莫過於太陽能電板區。由於建置國內首座「離島再生能源微電網系統」，成功供應島內九十二％電力，原本寄望微電網再生能源發揮效果，並持續推廣澎湖其他島嶼，但東吉太陽能板與馬公機場、馬公第一漁港太陽能板一樣，部分支架遭到鹽害鏽蝕全面更換，而島上三部柴油發電機組一、二號都故障，僅剩最後一部勉強運作，其間一度因維護不及，供電反而造成當地困擾。

日前在台東縣池上鄉火車站後，將興建太陽能光電，引起地方部分鄉親抗議，九月初鄉公所邀請光電業者以及關切的鄉親赴現場查勘協調，業者同意停止施工，但鄉公所須另覓土地給業者興建使用。鄉長張堯城表示，業者興建太陽能光電土地面積約一公頃，包括土地及申請興建都合法，不過，問題在於配套措施沒有做好，未來完工後恐影響整體景觀，且輸電使用的電桿破壞美感，公所也不允許。

先前農委會於七月份修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，嚴格限制農地變綠電，要求兩公頃以下光電的農地變更案，若周圍都是農地，一律不允許變更，而兩公頃以上也要農委會出具同意文件才放行，此舉不利地面型太陽能電站發展，致使業界反彈四起。

綠電成本收益大不同

政府幫業者開綠燈

由於「二○二五年太陽光電建制量要達成20GW目標」一定要達成，而相關太陽能業者抗議下，行政院長蘇貞昌展現魄力下令、副院長沈榮津執行協調整合，太陽能產業界再次強調「沒有要砍林相好的樹種電、也沒有要廢農種電」，農委會將統整「林相欠佳」與「不利耕種土地」的面積選擇適當地點開放經營農電及光電特區，確保國家能源政策不跳票。

根據二○二○年的世界核工業情況報告（二○二○ World Nuclear Industry Status Report），太陽能、風能和生物質等再生能源的發展，在二○一九年首次發電量超過核能。再生能源在二○一九年又是創紀錄的一年，裝置容量增長200GW以上（太陽光電為主），這是有史以來的最高增幅，其中對風能的投資首次超過了太陽能。

至二○一九年底，全球約有二五○多個城市推動百分之百再生能源。企業對再生能源採購在二○一九年也創下紀錄，Google成為該年度全球最大的再生能源企業購買者，全球超過二二九家領先的公司加入了RE100計劃（致力於使用百分之百再生能源）。

二○一九年全球共有一四三個國家推動再生能源發電政策，至少有四個國家（丹麥、德國、愛爾蘭和烏拉圭）的太陽光電及風力發電量已占國家總發電量的三十％以上。全球太陽光電加權平均電力均化成本（LCOE）下降了十三％，離岸風電的成本下降九％，在與化石燃料的價格競爭更具競爭力。

太陽光電方面，今年七月累計裝置容量達約4769MW，相較二○一六年底的1245MW，已新增達3524MW，已有超過二倍的增長，預估年發電量約五十九億度，經濟部長王美花指出現在幾乎是每周都在追蹤太陽光電進度，目前有很多案子都在進行中。另外，經濟部也密切跟農委會合作，針對魚電共生大力盤點，相關饋線要台電如何搭配，均進行細膩規劃。

根據經濟部「一○九年太陽光電6.5GW達標計畫」，擴大建立示範案例，今年預估新增2350MW，年發電量可達二十九‧三億度，帶動投資一四一○億元。其中，台電於台南鹽灘地設置大型太陽光電系統，總裝置容量150MW，目前進行系統併網測試中。總計太陽光電進度目前已完成4.77GW，以目前進度建置量仍會較設定目標6.5GW落後一些。

估計至二○一九年底，全球有二五○多個城市推動100％再生能源目標，企業對再生能源採購在二○一九年創下紀錄，Google成為該年度全球最大的再生能源企業購買者。
估計至二○一九年底，全球有二五○多個城市推動100％再生能源目標，企業對再生能源採購在二○一九年創下紀錄，Google成為該年度全球最大的再生能源企業購買者。

金融政策保證

配合融資籌資放寬

為方便綠能企業籌措資金，綠色債券今年上半年已新發行五檔，發行金額高達新台幣一○二億元，較去年同期增加七十二億元，我國綠色債券市場在多方推動累計已逾千億元規模。另參考國際金融市場綠色債券準則及發行實務，國內主導債券發行及次級市場的櫃買中心，日前也修正規範放寬國內外金融機構發行綠色債券的資金用途，除了原定的綠色投資計畫之放款，亦可配合綠建築等營運據點投資需求。

為了實現綠電二十％目標，國發會日前宣布，將成立「國家融資保證機制」，由政府提供融資擔保，協助離岸風電業者取得銀行融資。依中央政府總決算報告，政府二○二五年興建5.4GW離岸風電裝置容量，所需投資金額一兆七五○○億元，由於歐洲風電業者最高僅能從歐洲出口信貸機構（ECA），取得不到貸款金額五十％的保證，國發會成立百億基金提供外商融資保證，讓外商在台投資僅需出資十二％資金，本國金融體系則將承擔逾五成風險。

在此同時，綠能業者回饋也不手軟，根據監察院資料，檯面上的政治獻金也超過二五○○萬元。以去年台灣綠能產業，包括太陽光電與離岸風力發電下包廠商等，在台北圓山飯店舉辦「二○二○蔡英文總統連任全國綠能產業後援會成立大會」，綠能產業代表亦傾巢而出。太陽光電與離岸風電等綠能產業，看好在二○二五非核家園政策中，預計投資金額高達十兆元，得標業者自然而然願意提供高額政治獻金。

卓越雜誌2020.11號415期
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