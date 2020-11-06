綠能 市場倍增時代來臨

總統蔡英文今年五二○舉行就職演說，提及台灣將加速發展綠電及再生能源產業，預計二○二五年綠能將占整體發電量百分之二十。為此，受惠政策延續，廢核能、發展綠能不單單是執政者政策，彷彿已是社會的共識。

【文．江非凡】

依據經濟部發佈的「能源發展綱領」指出，在全球歷經三次重大核災事件，加上國內面臨核廢料處理議題，我國已重新檢視核能發電的定位，體認儘速達成非核家園的必要性，且於二○○二年所通過之「環境基本法」已明定政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標之政策方針，爰應積極增加資源投入，全面加速推動包含節能、創能、儲能及智慧系統整合之能源轉型，以逐步降低核能發電占比，期達成二○二五年非核家園目標。

非核家園政策

再生能源占比二十％

對於未來長期電力供需規劃，能源局均定期滾動檢討電力供給需求變化情形，依能源轉型政策目標，規劃再生能源占比為二十％。未來將持續增加供電能力，往燃氣發電的方向發展，並建置更多的天然氣接收站，同時達成搭配再生能源維持系統穩定，確保天然氣存量足夠及希冀降低空污排放等多重目標。

以日前甫修正的『再生能源發展條例』，為配合再生能源二○二五年占比二十％的目標，這次修法將再生能源推廣目標訂在二○二五年27GW（二千七百萬瓩）以上，以利廠商確認綠能市場大餅、積極進場投資，更將過去統一由政府綠電保證收購（躉購）制度，正逐步導向自由市場，業者將可在政府躉購與電力自由交易模式間相互轉換，配套立法要求用電大戶也必須設置一定裝置容量的再生能源或儲能設備，如無法配合設置者，則以購買綠電（再生能源憑證）或繳納代金的方式代替。

台灣能源使用量比例。 資料來源/台灣電力公司

再生能源成主流 相關產業成形

以經濟部規劃再生能源二○二五年的27GW目標，包括太陽光電20GW、離岸風力5.5GW、水力2.08GW及沼氣等。結合國際綠能趨勢，Google今年初也在台進行亞洲第一筆綠電採購案，依新版「再生能源發展條例」第十二條第四項修法，要求契約容量在一定容量以上的「用電大戶」，需裝設一定容量以上的再生能源發電、儲能設備，也可以購買再生能源憑證、或繳納代金的方式代替。經濟部能源局依法規授權訂定「用電大戶」為契約容量大於五千瓩之標準，預告適用對象有五百多戶、計三百多家企業，包括半導體業、化工和石化等產業；草案預告期為三十天，最快十一月公告，明年一月一日實行。

在此規範下，這三百多家企業明年開始便有購買綠電的需求，其中台灣用電最大戶台積電（TSMC），外界預估其南科三奈米廠每年綠電需求就高達十億度。對此，『再生能源發展條例』第九條規定，由綠電發電業者以直供、或轉供售出綠電的綠電交易，通常以「再生能源憑證」證明綠電來源與數量。

國內規定綠電憑證（採直轉供方式）與躉購只能二選一，而國內現今綠電大多已經綁在躉購合約專供台電，造成現實市場非躉購量能不足。這次修法開放躉購、直轉供雙軌可以互換，且保障去自由市場的綠電還可以轉回躉購，躉購費率追溯回至該設備首次提供電能時的公告費率，要使綠能發電業者有最大利益空間。

而再生能源發展條例第四條修正放寬規定，將二千瓩以下再生能源發電設備由地方政府認定，二千瓩以上才由中央主管機關認定。將可使過去只蓋到四九九瓩，現今將可以蓋到二千瓩，而現有廠區可利用既有饋線，將有助於業者將廠房屋頂太陽能更大的擴充。

而在同法第九、十一條更針對有土地的民眾參與綠電的合作社、社區公開募集的公民電廠都列入補助，而設置於原住民族地區的再生能源發電設備及儲能設備也有獎勵補助、並由台電公司與再生能源發電業者簽約加權加碼躉購費率。

近年受惠政策推動，成為國際再生能源投資的熱點，吸引外商如韋能能源、寶島陽光看準長期收益，紛紛來台投資設置綠能電廠，兩者去年併網量皆超過 60MW，位列台灣系統商併網量第二、三名，也帶動台太陽能上游業者營運。

太陽能業者如聯合再生、元晶、安集等，今年也看好台灣，因大型太陽能案場陸續動工，包括彰濱工業區 180MW、台糖 400 MW 及台電 150 MW 等，將為國內模組製造商帶來龐大的商機。

而離岸風力五年內目標發電5.5GW宣示下，近期丹麥商沃旭以新台幣一七○億元增資大彰化東南控股、澳商麥格理增資海能國際，並轉增資海能風力發電、上緯新能源等業者積極介入離岸風力發電產業，受惠離岸風電事業陸續投產，國內上市公司世紀鋼營收再寫新高，永冠-KY並預期明年全球風電市場需求旺盛，風電客戶已提前商談明年需求量以及產能分配。其他如新光鋼鋼構暢旺，其水下基礎訂單能見度到明年、其他如台船、大亞和華新等風電概念股，亦成為市場焦點。

台灣近期能源即時發電量。 資料來源/台灣電力公司

台積電創紀錄

搶下未來廿年沃旭風力發電

以沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」位於彰化外海離岸三十五至六十公里處，總裝置容量最高可達2.4GW。其中大彰化東南及西南第一階段離岸風場併網容量為900MW，足夠提供一百萬家戶用電量，預定於二○二一至二○二二年完成建造。

全球晶圓代工龍頭台積電宣布，簽署1.2GW（十億瓦）再生能源購電契約，預計年減碳排放量達二一八‧九萬公噸，購買綠電的對象為離岸風電大廠沃旭能源（Ørsted）等國內外業者。沃旭能源表示，台積電簽訂的920MW（百萬瓦）裝置容量離岸風場綠電，為目前全球規模最大企業購售電契約。

二○一八年六月沃旭通過競標取得大彰化離岸風電計畫西南第二階段及西北風場920MW併網容量，後續在取得相關許可及做出最終投資決定後，大彰化離岸風電計畫西南第二階段及西北風場預計將於二○二五年建造、二○二六年商轉，風場完工商轉時程仍視台電併聯電網完成及沃旭能源的最終投資決定而定。沃旭能源也是台灣首座離岸風場「海洋風電」的最大股東（持股三十五％），先前第二階段建造工程已於二○一九年底完工商轉，從現有8MW裝置容量擴增至128MW。