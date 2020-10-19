林秋宜以創新老普洱奶茶分享健康好滋味

挑選最好的食材入菜，是林秋宜絕不妥協的瘋狂堅持，飲品更成為她的樂趣與摯愛，並且展開極致永恆的追尋；多年來，她以良心經營事業，用美味和健康回報客人的支持。

【文‧ 翁雅蓁 圖‧林秋宜】

一提到對食材的挑選，林秋宜（Cherry Lin）笑道：「認識我的人都知道，對於食物本質的篩選絕不遷就！在他們眼中，我大概是位瘋子！」不過，如此堅持對店家來說實在不容易，店面租金、原料成本、人事開銷……等等，皆攸關一家店的生存，很多人開店創業原本是滿懷理想的，但慢慢地，理想會被現實磨滅，為了生存，難免選擇遷就市場需求，先賺到錢才有理想可言，所以大部分的人會選擇降低產品成本求利潤。

堅持初衷 成就專業

理實和現實的衝突，並未改變林秋宜的初衷。「店內菜單上的所有料理，我一定先勾勒想像味道以及想呈現的感覺，通常一個產品會一直在腦海裡醞釀……成熟了就動手做，修正最終要出品，勢必是我認為它具備了『對的不衝突的美味』，如果連自己都無法認可，怎能現身餐桌給客人呢？」林秋宜停了一下，滿懷感激地說：「老天爺其實還蠻厚待我的，一直有貴人支持，記得幾位支持我們的客人說『妳要撐著點啊！實在不容易，真擔心不知道哪一天妳突然不見？我們真希望這分美好永續』！也因他們長久的支持和鼓勵，這麼多年來，我的堅持才未曾動搖過。」

本身具有味嗅覺開發課程講師的身分，林秋宜一直持續探索食材、食物。「這是我從業二十餘年來，一直在做的事情，而且是有邏輯、深入地做，當食材、產品在手，我首先會分析它，然後再形成邏輯，接著存入腦海，變成我的味嗅覺記憶，成為我獨有的專業知識。」

良心口碑 不惜成本

「想要吃得健康、吃得安全，自己就會想辦法，尤其我本身從事味嗅覺開發工作，對食材特色的了解、特性的互補，都要親力親為、廣泛涉獵。」林秋宜笑稱自己是「靠嘴巴吃飯的人」：「這是我的優勢，所以店內的食物、料理是旁人模仿不來的。我不斷地嘗試新的料理做法，也依據季節變化來做調整，而這些作業細節，雖然客人看不見，可無形中也建立了信賴感。客人的信賴與期待絕對不容辜負，我只有更好，不會變差！我常告訴員工，專業人士開店有兩種選擇：一是摸著良心，二是昧著良心；真心希望在我店裡的員工，每一刻都可以摸著良心說話、做事，贏得客人好口碑。」

曾有人知道林秋宜店內販售的「香蘋玫瑰」除了採用新鮮優質的蘋果，更不惜成本使用一斤要價一萬六千元的有機玫瑰花，因而打趣她必定身家雄厚，才會做出如此瘋狂的事！「事實並非如此，我富有的僅是理想和熱情！因為個人對物質的要求不高，足夠生活所需即可。會這樣做，只為了自己可以吃好、喝好，也想和客人一同分享。」林秋宜說。

咖啡達人 與茶結緣

如此瘋狂執著、滿腔理想熱情，在她踏進飲品世界時，亦是全然投入，視為一輩子的樂趣，二十年的深耕，造就了眾人讚許的「咖啡達人」，取得多項專業認證，亦擔任國際比賽的評審。林秋宜表示：「所有的相逢都是緣分，但緣分的開始，不是接觸它的那一刻，而是始於欣賞它、被它打動的那一刻，從咖啡、酒，再到茶，皆是緣分。」八年前，她與茶有了緣分，熱愛品茗。近年來，因緣際會，林秋宜從學生那裡取得了一批有五、六十年歷史之久的老普洱茶，她難忘試喝這批老茶時，一口飲下所帶來的震撼──如此乾淨的老茶！竟然有勃根地（Pinot Noir）紅酒的香，以及絲綢般柔潤的口感，滋味真是棒極了！

她決定和客人聯手購茶，然後嘗試研發，嘉惠身邊許多愛喝奶茶的朋友！「鮮奶可以降低茶的苦澀和順滑度，許多人喜愛融合茶香和奶香的奶茶，不過，一般市售奶茶由於成本考量，不會用太好的原物料，尤其是茶葉來源。」林秋宜端出一杯奶茶，說：「這杯奶茶，甫入口，初嚐到的是鮮奶香，喝下之後，茶香才慢慢地在口腔內溢散漫延開來，前段是鮮奶的香濃，後段就充滿茶葉餘韻，絕對會讓喝過的人，念念不忘。」

林秋宜經常不定時抽檢產品，建立標準流程，確保端給客人的食物永不走味。

絕世奶茶 健康滋味

這又是林秋宜所做的一樁瘋狂事！一般店家僅用10g不知名的茶葉製成一壺奶茶，她不但用了50g茶葉，還是昂貴的普洱老茶（會用到50g是因為老茶本質輕柔，但要加了奶味裡還能喝到老茶香，就要付出相當的代價）並搭配高品質的初鹿鮮奶，真是下極了重本！

「瘋子才會做這種事！但周遭朋友和客人應該都已習慣了我的瘋狂！只要是我喜歡的，就希望呈現最好的風貌，和大家分享。」林秋宜表示：「茶和人的一樣，歷經人生淬鍊的六十歲，堪稱巔峰時期，相對穩定成熟，更有著柔軟身段和極佳包容力；人說老茶養胃，正是因為它夠柔軟，蘊含豐富的植物膠質；而這批經過檢驗，無重金屬、零汙染的老茶，還帶有大葉、粗梗，有益糖尿病患者，更應和大眾分享。我希望舊雨新知都可以毫無後顧之憂地享用無礙健康的好奶茶！」有機會，不妨前來喝一杯林秋宜用專業和情感特調的絕世奶茶，感受她瘋狂的堅持吧！

林秋宜Cherry Lin

香投咖啡負責人、味嗅覺開發課程講師

2002年 成立cherry 經典咖啡空間

2007年 成立廈門32How咖啡空間

2009年 取得美國SCAA 精品咖啡杯測師認證證書、取得SCAA 講師資格認證、SCAA金杯萃取認證、SCAA 烘焙師認證

2009年～2012年 古坑咖啡烘焙賽評審

2010年 在羅東設立經典酒莊、任羅東社區大學講師、成立香投精品咖啡學院（大陸第一個與SCAA合作的認證實驗教室）、臺灣城市杯烘焙賽評審

2015年 福建省WBC評審、取得英國WSET中級品酒師認證、取得美國Masters of Wine 品酒師認證

2016年 出版《不只是咖啡》一書

2016～2017年 上海Top杯烘焙賽主審

2017年 設立香投咖啡內湖分店

2018年 古坑咖啡烘焙賽評審

2019年 國際咖啡烘培賽上海分賽區主評審